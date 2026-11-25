Wie hoch ist der Auftragsbestand von Renk?

Zum 30. September lag der Auftragsbestand bei 7,6 Milliarden Euro.

Was erwartet Renk für 2026?

Für das fortgeführte Geschäft rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro, angestrebt ist die obere Hälfte.

Warum fällt die Renk Aktie trotz guter Zahlen?

Der gesamte Rüstungssektor steht nach der Prognosesenkung von Rheinmetall unter Druck, zudem drohen Verzögerungen bei großen Fahrzeugprogrammen.