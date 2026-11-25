Die Renk Aktie steckt in einem bemerkenswerten Widerspruch. Operativ meldete der Augsburger Spezialist für Panzer- und Marinegetriebe für die ersten neun Monate 2026 einen Auftragseingang von 1,66 Milliarden Euro – ein Plus von 33,6 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte 7,6 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs um 5,8 Prozent auf 982 Millionen Euro, das bereinigte EBIT legte um 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen Euro zu.
Renk Aktie: Aufträge plus 34 Prozent, Rekordbestand von 7,6 Milliarden – warum fällt der Panzergetriebe-Spezialist trotzdem auf ein Tief?
Die Bücher sind voll wie nie, die Prognose steht, das Ergebnis wächst. Und doch notiert die Renk Aktie auf einem neuen Tiefstand. Was hinter dem Widerspruch steckt und worauf Anleger jetzt achten sollten.
Die Prognose
Obere Hälfte im Visier
Für das fortgeführte Geschäft erwartet Renk 2026 einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro – angestrebt wird die obere Hälfte der Spanne. Die Prognose wurde nach dem vereinbarten Verkauf des Gleitlagergeschäfts angepasst, das künftig als nicht fortgeführter Bereich ausgewiesen wird. Das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz liegt bei 1,7 und zeigt, wie stark die Nachfrage das laufende Geschäft übersteigt.
Der Widerspruch
Volle Bücher, leere Kursfantasie
An der Börse kommt davon wenig an: Mit einem Kurs um 32,80 Euro markierte die Renk Aktie zuletzt einen neuen Tiefstand. Belastet wird der gesamte Rüstungssektor, seit Rheinmetall seine Prognose erneut gesenkt hat. Dazu kommt ein konkretes Risiko, das Renk selbst nennt: Verzögerungen bei den Hauptauftragnehmern großer Fahrzeugprogramme können sich direkt auf den eigenen Umsatz auswirken. Schwach bleiben zudem die industriellen Endmärkte außerhalb der Verteidigung.
Renk hat ein Abarbeitungsproblem, kein Nachfrageproblem. Die Börse bestraft derzeit den ganzen Sektor – die Auftragsbücher erzählen eine andere Geschichte.
Häufige Fragen zur Renk Aktie
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Renk?
Zum 30. September lag der Auftragsbestand bei 7,6 Milliarden Euro.
Was erwartet Renk für 2026?
Für das fortgeführte Geschäft rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro, angestrebt ist die obere Hälfte.
Warum fällt die Renk Aktie trotz guter Zahlen?
Der gesamte Rüstungssektor steht nach der Prognosesenkung von Rheinmetall unter Druck, zudem drohen Verzögerungen bei großen Fahrzeugprogrammen.
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