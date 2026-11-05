Volle Auftragsbücher, steigende Profitabilität und dennoch ein deutlicher Kursverlust: Die RENK-Aktie (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker: R3NK) fällt angesichts der veröffentlichten Neunmonatszahlen laut vorliegender Kursangabe um 3,93 Prozent beziehungsweise 1,46 Euro auf 35,66 Euro. Dabei meldet der Antriebsspezialist einen Rekordauftragsbestand von 7,6 Milliarden Euro und einen überproportionalen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses. Der Gegensatz zeigt, worauf es für Anleger jetzt ankommt: Die langfristige Nachfrage ist stark, doch ihre Umsetzung in Umsatz, Gewinn und tatsächlich verfügbare Mittel braucht Zeit.
RENK 9-Monatszahlen: 7,6 Milliarden Euro Auftragsbestand – doch die Aktie verliert fast 4%!
RENK steigert Auftragseingang und Marge, doch die Aktie fällt angesichts der Zahlen um 3,93 Prozent.
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Die Veröffentlichung vom 5. November liefert keinen eindeutigen Beleg für die konkrete Ursache des Kursrückgangs. Sie zeigt jedoch mehrere Punkte, an denen sich Erwartungen und operative Realität unterscheiden können. Das Umsatzwachstum bleibt deutlich hinter dem Auftragseingang zurück, zwei Divisionen verzeichnen rückläufige Ergebnisse und die neue Jahresprognose bezieht sich auf einen veränderten Geschäftsumfang. Wer die Zahlen beurteilen will, muss diese Unterschiede berücksichtigen.
Auftragseingang wächst um ein Drittel – der Umsatz deutlich langsamer
In den ersten neun Monaten 2026 steigerte RENK den Auftragseingang um 33,6 Prozent auf 1.664,4 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 1.245,8 Millionen Euro gewesen. Das Book-to-Bill-Verhältnis erhöhte sich von 1,3 auf 1,7. Damit übertraf das neu gewonnene Auftragsvolumen den im selben Zeitraum realisierten Umsatz erheblich.
Der Gesamtauftragsbestand erreichte zum 30. September 7,6 Milliarden Euro nach 6,7 Milliarden Euro zum Jahresende 2025. Das ist ein Anstieg um rund 13,4 Prozent innerhalb von neun Monaten. Nach Unternehmensangaben reicht die daraus entstehende Umsatzvisibilität bis weit nach 2030.
Die Umsatzerlöse legten dagegen um 5,8 Prozent auf 982,0 Millionen Euro zu. RENK bezeichnet diese Entwicklung ausdrücklich als planmäßig und verweist auf die vertraglich vereinbarten Liefer- und Abruftermine der Kunden. Aus der Differenz zwischen Auftrags- und Umsatzwachstum lässt sich daher nicht automatisch auf Lieferprobleme schließen.
Für die Aktie bleibt diese Differenz trotzdem relevant. Ein Auftrag verbessert zunächst die Perspektive. Zum Ergebnis trägt er erst bei, wenn die vereinbarte Leistung erbracht und der entsprechende Umsatz realisiert wird. Anleger, die eine sofortige Beschleunigung erwarten, müssen sich bei langfristigen Rüstungsprogrammen auf längere Zeiträume einstellen.
LEOPARD 2 und TRACKX: Konkrete Aufträge mit langen Lieferplänen
Wie weit Auftragseingang und Auslieferung auseinanderliegen können, zeigen zwei wichtige Bestellungen des dritten Quartals. KNDS Deutschland erweiterte den Auftrag für HSWL-354-Getriebe für den Kampfpanzer LEOPARD 2 und dessen Fahrzeugfamilie um rund 130 Millionen Euro. Die Auslieferungen sollen 2029 beginnen und 2032 abgeschlossen sein.
Der Auftrag stärkt damit die mittelfristige Auslastung, liefert aber keinen unmittelbaren Umsatzbeitrag in entsprechender Höhe für das laufende Geschäftsjahr. Genau darin liegt die Besonderheit des Geschäftsmodells: Lange Programme schaffen Planungssicherheit, verlangen zugleich aber vorausschauende Investitionen.
Hinzu kommt ein Folgeauftrag von Patria über HSWL-076-Getriebe für die TRACKX-Fahrzeugfamilie im Wert von 30 Millionen Euro. Hier sollen die Auslieferungen 2027 beginnen. Vorausgegangen waren erste Beschaffungen von TRACKX-Fahrzeugen durch Finnland und Schweden.
CEO Dr. Alexander Sagel betont die Bedeutung dieser Entwicklung: "Mit einem gesamten Auftragsbestand von 7,6 Mrd. € legen wir heute die Basis für die deutlich höheren Stückzahlen der kommenden Jahre".
Für Anleger ist das eine nachvollziehbare Perspektive. Die entscheidende Aufgabe besteht darin, die zugesagten Stückzahlen künftig mit stabiler Qualität, verlässlichen Lieferterminen und attraktiven Margen zu produzieren.
Bereinigtes EBIT: Mehr Ergebnis aus jedem Umsatz-Euro
Die stärkste Botschaft der Neunmonatszahlen liegt in der Profitabilität. Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen Euro und wuchs damit mehr als doppelt so schnell wie der Umsatz. Die bereinigte EBIT-Marge stieg von 15,2 auf 16,2 Prozent.
Die Verbesserung um 100 Basispunkte beziehungsweise einen Prozentpunkt zeigt, dass RENK aus dem zusätzlichen Geschäftsvolumen überproportionale Ergebnisbeiträge erzielt. Wesentliche Treiber waren Skaleneffekte in der Division Vehicle Mobility Solutions und Effizienzgewinne aus dem modularen Produktionskonzept.
Das ist gerade während eines Kapazitätsausbaus positiv. Neue Anlagen, zusätzliche Produktionsschritte und organisatorische Veränderungen können zunächst Kosten verursachen. RENK gelingt es bislang dennoch, die bereinigte operative Marge auf Konzernebene zu erhöhen.
Allerdings beschreibt das bereinigte EBIT nicht das vollständige Ergebnis für Aktionäre. Finanzierungskosten, Steuern und die zur Bereinigung ausgeklammerten Positionen werden dadurch nicht vollständig abgebildet. Ebenso wenig ist das EBIT mit dem freien Cashflow gleichzusetzen. Eine umfassende Bewertung benötigt deshalb mehr als die operative Margenkennzahl.
VMS: Der zentrale Wachstumsmotor gewinnt weiter an Gewicht
Vehicle Mobility Solutions, kurz VMS, trägt die positive Entwicklung. Der Auftragseingang stieg um 46,2 Prozent auf 1.321,8 Millionen Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis erreichte 2,0 nach 1,6 im Vorjahr. Die Division gewann somit rund doppelt so viel neues Auftragsvolumen hinzu, wie sie als Umsatz realisierte.
Der Umsatz wuchs um 12,3 Prozent auf 650,2 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT erhöhte sich noch stärker, um 23,4 Prozent auf 129,3 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 18,1 auf 19,9 Prozent.
Damit nähert sich die Division einer operativen Marge von 20 Prozent. Das unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung des militärischen Fahrzeuggeschäfts. Neben neuen Plattformen blieb auch das Service- und Ersatzteilgeschäft in Deutschland, Europa und den USA auf hohem Niveau.
Für RENK liegt darin eine wesentliche Chance: Mit wachsender Produktion und einem umfangreichen Bestand eingesetzter Systeme können sowohl Neugeschäft als auch Betreuung und Ersatzteilversorgung zum Ergebnis beitragen. Die starke Entwicklung von VMS zeigt bereits, dass höhere Volumina bei funktionierenden Abläufen erhebliche Ergebniswirkung entfalten.
Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit des Konzerns von diesem Geschäft. Wenn ein besonders profitabler Bereich einen immer größeren Teil der Entwicklung bestimmt, wirken sich mögliche Projektverschiebungen oder operative Probleme dort entsprechend stärker aus.
Marine & Industry: Marineaufträge gleichen Industrieschwäche nicht aus
Die Division Marine & Industry liefert ein gemischtes Bild. Der Auftragseingang erhöhte sich nach neun Monaten leicht um 0,9 Prozent auf 256,9 Millionen Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis blieb bei 1,0.
Unterstützung kam aus dem Marinegeschäft. Im dritten Quartal erhielt RENK unter anderem Aufträge aus der Türkei über vier Schiffssätze für die HISAR-OPVs. Das zeigt, dass auch außerhalb des militärischen Fahrzeuggeschäfts Nachfrage vorhanden ist.
Die industriellen Endmärkte blieben hingegen schwach. Der Umsatz der Division sank um 6,3 Prozent auf 250,9 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT ging von 31,2 auf 25,8 Millionen Euro zurück, die Marge verringerte sich von 11,6 auf 10,3 Prozent.
Damit ist M&I derzeit kein zweiter Wachstumsmotor auf Augenhöhe mit VMS. Die Marineaktivitäten stabilisieren den Auftragseingang, können die Belastungen aus dem Industriegeschäft beim Umsatz und Ergebnis aber bislang nicht vollständig ausgleichen.
Eine Erholung der industriellen Nachfrage könnte zusätzliche Chancen eröffnen. Sie ist in den vorliegenden Zahlen jedoch noch nicht sichtbar. Anleger sollten daher zwischen dem langfristigen Potenzial der Division und ihrem aktuellen Beitrag unterscheiden.
Kapazitätsausbau: Die Nachfrage muss industriell beherrscht werden
RENK baut seine Produktionsmöglichkeiten aus, während die laufende Serienfertigung weiterläuft. An den Standorten Augsburg und Rheine verläuft dieser operative Hochlauf nach Unternehmensangaben planmäßig.
In Rheine wurden Ende August drei neue Bearbeitungszentren in Betrieb genommen. Bis 2030 investiert RENK an diesem Standort mehr als 20 Millionen Euro. Gleichzeitig werden Methoden des neuen Produktionskonzepts schrittweise auf das gesamte Produktionsnetzwerk übertragen.
Darin liegt ein wesentlicher Faktor für die weitere Entwicklung: Mehr Kapazität ermöglicht höhere Stückzahlen, während standardisierte und effizientere Abläufe die Wirtschaftlichkeit verbessern können. Die bisherigen Margengewinne liefern einen ersten Hinweis darauf, dass das Produktionskonzept Wirkung zeigt.
Der Ausbau bleibt dennoch eine anspruchsvolle operative Aufgabe. Neue Maschinen müssen eingebunden, Mitarbeiter qualifiziert und Lieferketten auf höhere Volumina ausgerichtet werden. Verzögerungen oder zusätzliche Anlaufkosten könnten die erwarteten Vorteile abschwächen.
Zudem entstehen Investitionsausgaben häufig früher als die entsprechenden Rückflüsse aus Kundenprojekten. Ein wachsender Auftragsbestand allein sagt deshalb noch nicht, wie sich der freie Cashflow während der Ausbauphase entwickelt. Konkrete Cashflow- und Verschuldungskennzahlen enthält die vorliegende Meldung nicht.
Portfolio wird neu ausgerichtet: Zukauf abgeschlossen, Verkauf vereinbart
RENK verändert parallel den Zuschnitt des Konzerns. Die Übernahme von David Brown Defence wurde zum 2. November abgeschlossen. Das Unternehmen firmiert nun als RENK UK Huddersfield Ltd. Damit ist dieser Schritt bereits vollzogen.
Beim Gleitlagergeschäft ist die Situation anders: Am 22. Oktober wurde ein bindender Verkaufsvertrag geschlossen. Ein abgeschlossener Verkauf wird in der vorliegenden Mitteilung nicht gemeldet. Diese Unterscheidung ist für die Bewertung des Portfolioumbaus wichtig.
CFO Anja Mänz-Siebje beschreibt den Anspruch so: "Wir wachsen profitabel und investieren gleichzeitig in die Kapazitäten, die unser Rekordauftragsbestand erfordert."
Die stärkere Ausrichtung auf das Verteidigungsgeschäft kann das Unternehmensprofil schärfen. Gleichzeitig entstehen Integrationsaufgaben beim übernommenen Geschäft. Ob und in welchem Umfang sich zusätzliche Ergebnisvorteile ergeben, lässt sich ohne konkrete Angaben zu Synergien, Integrationskosten und finanziellen Beiträgen nicht belastbar beziffern.
Auch zum Kaufpreis der Übernahme oder zum erwarteten Erlös aus dem Gleitlagerverkauf enthält die Meldung keine Zahlen. Eine konkrete Verbesserung der Bilanz oder ein bestimmter Wertzuwachs für Aktionäre sollte daraus daher nicht abgeleitet werden.
Slide Bearings: Profitables Geschäft mit rückläufiger Marge
Die zum Verkauf vorgesehene Division Slide Bearings erzielte nach neun Monaten einen weitgehend stabilen Umsatz von 91,7 Millionen Euro. Der Auftragseingang lag mit 96,0 Millionen Euro ebenfalls nahezu auf Vorjahresniveau.
Das bereinigte EBIT sank jedoch von 14,8 auf 12,5 Millionen Euro. Die Marge verringerte sich von 16,1 auf 13,6 Prozent. Die Division bleibt damit profitabel, weist aber eine schwächere Ergebnisentwicklung auf.
Der Verkauf würde somit einen weiterhin positiven Ergebnisbeitrag aus dem Konzern entfernen. Er kann strategisch dennoch sinnvoll sein, wenn Kapital und Managementressourcen künftig gezielter eingesetzt werden. Ob sich diese Rechnung für Aktionäre auszahlt, hängt wesentlich von den Transaktionsbedingungen und der Verwendung der frei werdenden Mittel ab.
Eine Konzentration auf Verteidigung erhöht außerdem die Abhängigkeit von staatlichen Beschaffungsentscheidungen und langfristigen militärischen Programmen. Das kann angesichts der hohen Nachfrage attraktiv sein, verringert aber zugleich die geschäftliche Diversifikation.
Neue Prognose: Entscheidend ist der veränderte Geschäftsumfang
Für 2026 erwartet RENK nun einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro. Diese Prognose gilt ausschließlich für die fortgeführten Geschäftsaktivitäten von VMS und M&I.
Slide Bearings wird ab dem vierten Quartal gemäß IFRS 5 als nicht fortgeführter Geschäftsbereich ausgewiesen. Die neue Prognose darf deshalb nicht unbesehen mit Kennzahlen verglichen werden, die das Gleitlagergeschäft noch enthalten.
Genau hier liegt eine mögliche Fehlerquelle bei der Interpretation. Ein veränderter Berichtsumfang kann Umsatz- und Ergebnisgrößen verschieben, ohne dass sich das operative Geschäft im gleichen Maß verbessert oder verschlechtert hätte. Ob eine Prognose wirtschaftlich angehoben oder gesenkt wurde, lässt sich nur auf vergleichbarer Basis beurteilen.
Aus den neuen Zielwerten ergibt sich rechnerisch eine bereinigte EBIT-Marge von etwa 17,1 bis 18,2 Prozent. Diese Spanne ist eine Ableitung aus dem gerundeten Umsatzziel und der Ergebnisprognose, keine zusätzlich veröffentlichte Margenzusage.
Eine einfache Rechnung für das erforderliche Schlussquartal durch Abzug der gemeldeten Neunmonatswerte wäre dagegen nicht sauber: Die vorliegenden Neunmonatszahlen enthalten Slide Bearings noch, während die Prognose auf die fortgeführten Aktivitäten abstellt. Zudem wurde die britische Übernahme erst nach dem Neunmonatsstichtag abgeschlossen.
Auch die Summe der ausgewiesenen Divisionswerte entspricht nicht unmittelbar dem Konzernwert. Ohne vollständige Überleitung sollte daher keine scheinbar exakte Quartalsprognose konstruiert werden.
Kursrückgang: Gute Geschäftszahlen garantieren keine steigende Aktie
Der Rückgang auf 35,66 Euro zeigt zunächst, dass die Veröffentlichung mit Verkaufsdruck einhergeht. Welche Erwartungen einzelne Marktteilnehmer enttäuscht haben könnten, lässt sich aus der Unternehmensmeldung nicht verlässlich feststellen.
Eine plausible Spannung liegt zwischen der sehr starken langfristigen Auftragslage und dem bislang moderaten Konzernumsatzwachstum. Hinzu kommen die unterschiedlichen Entwicklungen der Divisionen sowie die erschwerte Vergleichbarkeit durch den Portfolioumbau. Das sind Ansatzpunkte für die Einordnung, keine belegten Ursachen des Kursverlusts.
Ebenso wenig beweist der niedrigere Kurs, dass die Aktie nun günstig bewertet ist. Für eine belastbare Bewertung fehlen in den vorliegenden Angaben unter anderem Ergebniskennzahlen je Aktie und ausreichende Bilanzinformationen.
Für Anleger zählt deshalb vor allem, ob RENK die hohen Erwartungen an die nächsten Jahre erfüllen kann: durch steigende Auslieferungen, stabile Margen, einen kontrollierten Kapazitätsausbau und eine überzeugende Umwandlung operativer Ergebnisse in Mittelzuflüsse.
Fazit: Operativ stark, aber die Umsetzung bleibt entscheidend
RENK präsentiert eine überzeugende Entwicklung im Kerngeschäft. Der Auftragseingang wächst kräftig, der Gesamtauftragsbestand erreicht einen Rekord und die bereinigte Konzernmarge verbessert sich. Besonders VMS zeigt, dass höhere Umsätze mit deutlich steigenden Ergebnissen verbunden werden können.
Die Risiken liegen vor allem in der Umsetzung. Lange Lieferzeiträume verschieben Umsatzbeiträge in spätere Jahre, der Kapazitätsausbau bindet Mittel und M&I bleibt durch die Industrieschwäche belastet. Hinzu kommen die Integration des britischen Zukaufs und die Neuordnung des Portfolios.
Die operative Einschätzung fällt damit vorsichtig bullish aus. Eine Aussage über eine günstige Bewertung der Aktie lässt sich aus der Meldung allein jedoch nicht ableiten. Zusätzliche Orientierung kann das für den 8. Dezember angekündigte Strategy Update in London liefern, bei dem Dr. Alexander Sagel die weitere Ausrichtung erläutern will.
Der aktuelle Kursrückgang ändert nichts am hohen Auftragsbestand. Er erinnert aber daran, dass die Börse nicht allein Bestellungen bewertet, sondern auch deren rechtzeitige und profitable Umsetzung.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 5. November 2026
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