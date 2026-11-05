RENK 9-Monatszahlen: 7,6 Milliarden Euro Auftragsbestand – doch die Aktie verliert fast 4%!

Die Veröffentlichung vom 5. November liefert keinen eindeutigen Beleg für die konkrete Ursache des Kursrückgangs. Sie zeigt jedoch mehrere Punkte, an denen sich Erwartungen und operative Realität unterscheiden können. Das Umsatzwachstum bleibt deutlich hinter dem Auftragseingang zurück, zwei Divisionen verzeichnen rückläufige Ergebnisse und die neue Jahresprognose bezieht sich auf einen veränderten Geschäftsumfang. Wer die Zahlen beurteilen will, muss diese Unterschiede berücksichtigen.