Renault platzierte die Anleihe nach eigenen Angaben als Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren in Frankreich und im Ausland, ohne öffentliches Angebot. Als Begründung für die starke Nachfrage verweist der Konzern auf seine robuste Finanzlage und den Strategieplan „futuREady“. Der Erlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken, darunter der vorzeitigen Refinanzierung anstehender Fälligkeiten.

Der Fachdienst GlobalCapital sprach in einer Überschrift von einem durchschlagenden Erfolg, der die Tiefe der Nachfrage nach höher verzinsten Anleihen unterstreiche. Fast zeitgleich brachte die Finanztochter RCI Banque laut GlobalCapital eine siebenjährige Anleihe über ebenfalls 750 Millionen Euro an den Markt, die sich im Sekundärhandel gut entwickelte. Die Botschaft an den Markt: Für Autobauer mit Investment-Grade-Rating ist das Fenster offen.