Der französische Autobauer zahlt am Kapitalmarkt wieder Preise eines soliden Schuldners: Die neue Renault-Anleihe über 750 Millionen Euro trägt einen Kupon von 5 Prozent und wird am 19. Februar 2032 fällig. Laut Pressemitteilung vom 13. November war die Emission „largely oversubscribed“ – die Nachfrage überstieg das Angebot also deutlich. Renault nutzte nach eigenen Angaben die günstigen Marktbedingungen, um künftige Fälligkeiten vorzeitig zu refinanzieren. ISIN, Ausgabekurs und Orderbuchgröße nannte das Unternehmen nicht.
Renault Anleihe 2032: 750 Millionen Euro zu 5 Prozent, deutlich überzeichnet – wie viel Vertrauen kauft das Investment Grade?
Renault hat eine Anleihe über 750 Millionen Euro mit 5 Prozent Kupon und Fälligkeit im Februar 2032 platziert, die Nachfrage überstieg das Angebot deutlich. Der Autobauer ist bei S&P und Moody's zurück im Investment Grade. Was die Renault-Anleihe über den Markt für Unternehmensanleihen verrät.
Steckbrief
- Emittentin
- Renault SA
- Volumen
- 750 Mio. €
- Kupon
- 5,00 %
- Fälligkeit
- 19.02.2032
- Platzierung
- Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern
- Zweck
- allgemeine Unternehmenszwecke, Refinanzierung
- ISIN
- in der Mitteilung nicht genannt
Stand: 13.11.2026, Pressemitteilung der Renault Group vom 13.11.2026
Die Emission
Was zeigt die Renault Anleihe 2032 über die Nachfrage?
Die Anleihe richtete sich ausschließlich an qualifizierte Anleger. Für Privatanleger ist sie vor allem ein Gradmesser für den Markt.
Renault platzierte die Anleihe nach eigenen Angaben als Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren in Frankreich und im Ausland, ohne öffentliches Angebot. Als Begründung für die starke Nachfrage verweist der Konzern auf seine robuste Finanzlage und den Strategieplan „futuREady“. Der Erlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken, darunter der vorzeitigen Refinanzierung anstehender Fälligkeiten.
Der Fachdienst GlobalCapital sprach in einer Überschrift von einem durchschlagenden Erfolg, der die Tiefe der Nachfrage nach höher verzinsten Anleihen unterstreiche. Fast zeitgleich brachte die Finanztochter RCI Banque laut GlobalCapital eine siebenjährige Anleihe über ebenfalls 750 Millionen Euro an den Markt, die sich im Sekundärhandel gut entwickelte. Die Botschaft an den Markt: Für Autobauer mit Investment-Grade-Rating ist das Fenster offen.
Das Rating
Warum ist das Investment Grade für die Renault-Anleihe so wichtig?
Der Weg zurück war lang. Laut einem Bericht von Oninvest unter Berufung auf Bloomberg hatte Renault zuletzt Anfang 2020 ein Rating außerhalb des spekulativen Bereichs. Am 18. Dezember 2025 hob S&P Global Ratings die Bonitätsnote von „BB+“ auf „BBB-“ mit stabilem Ausblick an. Am 14. September 2026 folgte Moody's mit einer Heraufstufung von „Ba1“ auf „Baa3“, ebenfalls mit stabilem Ausblick. Renault verwies dabei auf die tiefgreifende Transformation, robuste Mittelzuflüsse und eine solide Liquidität.
|Agentur
|Datum
|Altes Rating
|Neues Rating
|Ausblick
|S&P Global Ratings
|18.12.2025
|BB+
|BBB-
|stabil
|Moody's
|14.09.2026
|Ba1
|Baa3
|stabil
Quelle: Renault Group, Pressemitteilungen vom 18.12.2025 und 14.09.2026
Warum das zählt: Investment Grade – bei S&P ab „BBB-“, bei Moody's ab „Baa3“ – öffnet die Tür zu Versicherern, Pensionsfonds und vielen Anleihefonds, die nur Papiere mit Mindestbonität kaufen dürfen. Mehr potenzielle Käufer bedeuten in der Regel niedrigere Risikoaufschläge. Gleichzeitig steht Renault auf der untersten Stufe dieser Klasse. Eine Herabstufung um nur eine Note würde den Konzern wieder in den Hochzinsbereich zurückwerfen – Fachleute sprechen dann von einem „Fallen Angel“.
Die Rechnung
Wie viel Risikoprämie zahlt Renault gegenüber Bundesanleihen?
Ein Kupon von 5 Prozent für gut fünf Jahre lässt sich grob einordnen: Fünfjährige Bundesanleihen rentierten am 17. November laut Trading Economics bei 3,17 Prozent. Wurde die Renault-Anleihe nahe 100 Prozent ausgegeben, zahlt der Autobauer nach Rechnung der Redaktion rund 1,8 Prozentpunkte mehr als der Bund. Dieser Aufschlag, der Credit Spread, ist der Preis für das Unternehmensrisiko. Der Kupon ist dabei der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite für einen Käufer hängt vom jeweiligen Kurs ab.
Das Umfeld spricht für Emittenten, die jetzt Geld aufnehmen: Die EZB hat ihren Einlagensatz auf 2,5 Prozent angehoben und gilt als bereit für weitere Schritte. Wer seine Refinanzierung vorzieht, sichert sich die Konditionen von heute – ein Argument, das Renault ausdrücklich nennt.
Für Aktionäre
Was bedeutet die Anleihe für die Renault-Aktie?
Für Aktionäre der Renault-Aktie ist die Emission vor allem ein Signal der Stabilität: Die Finanzierung ist gesichert, Refinanzierungsrisiken werden früh abgebaut. Zugleich sind Anleihegläubiger gegenüber Aktionären bevorrechtigt – sie erhalten Zinsen, bevor Dividenden fließen. Für Anleihekäufer zählt nicht das Wachstum, sondern dass Renault bis 2032 zahlungsfähig bleibt.
FAQ zur Renault Anleihe 2032
Welchen Kupon hat die neue Renault-Anleihe? 5 Prozent bei einem Volumen von 750 Millionen Euro und einer Fälligkeit am 19. Februar 2032.
Können Privatanleger die Renault-Anleihe zeichnen? Die Emission war eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern; ein öffentliches Angebot gab es nicht.
Welches Rating hat Renault? S&P bewertet Renault seit Dezember 2025 mit „BBB-“, Moody's seit September 2026 mit „Baa3“, jeweils mit stabilem Ausblick.
Was ist ein Fallen Angel? Eine Anleihe oder ein Emittent, der aus dem Investment Grade in den spekulativen Bereich herabgestuft wird.
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