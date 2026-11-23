Die Renault Aktie (ISIN: FR0000131906, FSE: RNL, Paris: RNO) notierte am Vormittag des 23. November 2026 bei rund 26 Euro und liegt damit seit Jahresbeginn etwa 25 Prozent im Minus. Die Renault Aktienprognose einiger Analysten ist dagegen deutlich optimistischer: Kepler Cheuvreux hob den Titel heute von „Hold“ auf „Buy“ und das Kursziel von 32 auf 35 Euro. Im Marktkonsens liegt das durchschnittliche Renault Kursziel bei rund 38 Euro. Ist der französische Autobauer nach dem Kursrückgang ein Fall für die Optimisten, oder warnen die Risiken zu Recht?

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