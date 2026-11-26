Die Renault-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Autobauer an der Euronext Paris 2,41 Prozent höher bei 28,03 Euro, ein Plus von 0,66 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 27,37 Euro.
Renault-Aktie als CAC40 Gewinner: Autowerte ziehen nach dem Ausverkauf an
Die Renault-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,41 % auf 28,03 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Die Branche erholt sich, Stellantis legt ebenfalls zu.
CAC40 Gewinner
Warum die Renault-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es am Morgen nicht. Die Renault-Aktie folgt der Branche: Stellantis legte um 3,77 Prozent zu, der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte. Die US-Börsen holten ihre Verluste vom Mittwoch größtenteils auf, und die neuen US-Zollpläne gelten als weniger schädlich als befürchtet. Für Autowerte, die auf Exporte und Lieferketten angewiesen sind, zählt das besonders.
Der Hintergrund: Der Heimatmarkt zieht an
Rückenwind kam zuletzt vom Heimatmarkt: Die Neuzulassungen in Frankreich stiegen im September nach Angaben der Branchenplattform Automobile um 11,6 Prozent. Für Renault ist Frankreich der wichtigste Absatzmarkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Renault SA
- ISIN
- FR0000131906
- WKN
- 893113
- Handelssymbol
- RNO (Euronext Paris)
- US-Symbol
- RNLSY (OTC)
- Kurs
- 28,03 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Renault-Aktie
Warum ist die Renault-Aktie ein CAC40 Gewinner? Die Autobranche und der Gesamtmarkt erholten sich, die Aktie stieg um 2,41 Prozent.
Welche Rolle spielen die US-Zölle? Sie gelten nach den neuen Plänen als weniger schädlich als befürchtet, sind aber noch nicht umgesetzt.
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