Eine eigene Meldung gab es am Morgen nicht. Die Renault-Aktie folgt der Branche: Stellantis legte um 3,77 Prozent zu, der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte. Die US-Börsen holten ihre Verluste vom Mittwoch größtenteils auf, und die neuen US-Zollpläne gelten als weniger schädlich als befürchtet. Für Autowerte, die auf Exporte und Lieferketten angewiesen sind, zählt das besonders.