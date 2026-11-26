Warum ist die Relx-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie steigt um 1,21 Prozent auf 36,68 Euro. Sie folgt dem freundlichen Gesamtmarkt, eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN der Relx-Aktie?

ISIN GB00B2B0DG97, WKN A0M95J. In Amsterdam lautet das Symbol REN, in London REL, an der New Yorker Börse RELX.

Was macht Relx?

Relx bietet Informations- und Analysedienste an, unter anderem mit den Marken LexisNexis und Elsevier, und veranstaltet Messen.