Am Dienstag war sie die Nummer eins, als der Markt fiel. Jetzt steigt sie mit dem Markt. Die Relx-Aktie (ISIN: GB00B2B0DG97, WKN: A0M95J, Handelssymbol Amsterdam: REN, Handelssymbol London: REL, US-Handelssymbol: RELX) gewinnt am Donnerstagmorgen 1,21 Prozent auf 36,68 Euro. Der britisch-niederländische Informationskonzern gehört damit zu den AEX Gewinnern des Morgens.
Relx-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,2 Prozent – der Datenkonzern steigt auch im Aufschwung
Die Relx-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,21 Prozent auf 36,68 Euro und zählt zu den AEX Gewinnern. Der Informationskonzern legt in dieser Woche stetig zu.
Die Gründe
Erst Zufluchtsort, jetzt Mitläufer
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Der AEX Gewinner Relx steigt mit dem breiten Markt, der nach der Erholung an der Wall Street 1,33 Prozent zulegt. Bemerkenswert ist der Wochenverlauf: Als am Dienstag die Chipwerte einbrachen, schichteten Anleger in planbare Geschäftsmodelle um, und die Relx-Aktie führte die Gewinnerliste an. Dass sie nun auch an einem Tag mit steigenden Technologiewerten zulegt, zeigt eine breite Nachfrage.
Wiederkehrende Erlöse
Relx verdient mit Datenbanken und Analysewerkzeugen für Juristen, Forscher, Versicherer und Banken, meist im Abonnement.
Stetiger Anstieg
Vom Dienstagsschluss bei 36,16 Euro bis jetzt hat die Aktie weitere 1,4 Prozent gewonnen.
Wenig Zollrisiko
Digitale Dienste sind von den US-Zollvorschlägen auf Waren kaum berührt.
Häufige Fragen zur Relx-Aktie
Warum ist die Relx-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 1,21 Prozent auf 36,68 Euro. Sie folgt dem freundlichen Gesamtmarkt, eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der Relx-Aktie?
ISIN GB00B2B0DG97, WKN A0M95J. In Amsterdam lautet das Symbol REN, in London REL, an der New Yorker Börse RELX.
Was macht Relx?
Relx bietet Informations- und Analysedienste an, unter anderem mit den Marken LexisNexis und Elsevier, und veranstaltet Messen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.