Der AEX verlor 1,1 Prozent, weil ASML, ASM International und Besi zwischen 5,6 und 8,8 Prozent einbrachen. Wolters Kluwer und Relx gewannen dagegen jeweils mehr als 3 Prozent. Auch in London gehörte Relx mit plus 3,1 Prozent zu den stärksten Werten im FTSE 100. Weitere Datenanbieter legten dort um bis zu 4,6 Prozent zu. An der Wall Street stieg der Dow Jones um 0,9 Prozent, während der technologielastige Nasdaq 1,5 Prozent verlor.