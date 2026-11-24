Wenn KI-Werte fallen, steigt Relx: Die Relx-Aktie (ISIN: GB00B2B0DG97, WKN: A0M95J, Handelssymbole: REN in Amsterdam und REL in London, US-Handelssymbol: RELX) ist der größte AEX Gewinner des Tages. Die Relx-Aktie schloss in Amsterdam 3,14 Prozent höher bei 36,16 Euro. Zum Mittag hatte das Plus noch bei 1,8 Prozent gelegen. Je tiefer die Chipwerte am Nachmittag fielen, desto stärker griffen Anleger bei dem Datenkonzern zu. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Relx-Aktie größter AEX Gewinner: Plus 3,1 Prozent – Anleger flüchten aus KI-Werten in den Datenkonzern
Die Relx-Aktie ist größter AEX Gewinner des Tages: plus 3,14 Prozent auf 36,16 Euro. Warum der Datenanbieter steigt, während Chipwerte und Anthropic abstürzen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Relx-Aktie: Gewinner der großen Umschichtung
Die Relx-Aktie bewegt sich seit Monaten spiegelbildlich zu den KI-Werten. Am Dienstag zeigte sich das besonders deutlich.
Der AEX verlor 1,1 Prozent, weil ASML, ASM International und Besi zwischen 5,6 und 8,8 Prozent einbrachen. Wolters Kluwer und Relx gewannen dagegen jeweils mehr als 3 Prozent. Auch in London gehörte Relx mit plus 3,1 Prozent zu den stärksten Werten im FTSE 100. Weitere Datenanbieter legten dort um bis zu 4,6 Prozent zu. An der Wall Street stieg der Dow Jones um 0,9 Prozent, während der technologielastige Nasdaq 1,5 Prozent verlor.
Rotation aus KI-Werten
Anleger verkauften Chip- und KI-Aktien und kauften Unternehmen mit planbaren Erlösen.
Anthropic fällt unter den Ausgabepreis
Die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic rutschte unter 83 Dollar. Relx hatte 2026 mehrfach stark verloren, wenn Anthropic neue KI-Werkzeuge vorstellte. Schwäche beim Angreifer lesen manche Anleger als Entlastung.
Nachholbedarf
Die Relx-Aktie hatte 2026 zeitweise mehr als 40 Prozent vom Hoch verloren. Seit dem Tief läuft eine Erholung.
Zahlen und Ausblick
Stetiges Wachstum als Gegenentwurf zur KI-Achterbahn
Relx wuchs in den ersten neun Monaten organisch um rund 7 Prozent und bestätigte den Jahresausblick. Das Rechtsgeschäft legte um etwa 10 Prozent zu, das Risk-Segment um etwa 8 Prozent. Schwächer lief das Messegeschäft, das unter den Verwerfungen im Nahen Osten litt. Ein Aktienrückkaufprogramm über 2,25 Milliarden Pfund läuft.
Häufige Fragen zur Relx-Aktie
Warum ist die Relx-Aktie heute größter AEX Gewinner?
Anleger schichteten aus Chip- und KI-Werten in Unternehmen mit planbarem Geschäft um. Eine eigene Meldung von Relx gab es nicht.
Wie stark stieg die Relx-Aktie?
Um 3,14 Prozent auf 36,16 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Relx-Aktie?
ISIN GB00B2B0DG97, WKN A0M95J, Handelssymbole REN und REL, US-Handelssymbol RELX.
Wie läuft das Geschäft von Relx?
Der Umsatz wuchs in den ersten neun Monaten organisch um rund 7 Prozent, der Jahresausblick wurde bestätigt.
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