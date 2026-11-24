Monatelang galt sie als eines der prominentesten Opfer der KI-Debatte an der Londoner Börse. Am Dienstag gehört die Relx-Aktie (ISIN: GB00B2B0DG97, WKN: A0M95J, Symbol London: REL, Symbol Deutschland: RDEB, US-Symbol: RELX) zu den FTSE Gewinnern: In London schloss das Papier 3,1 Prozent höher bei 3.023 Pence, ein Plus von 90 Pence. Im späten deutschen Handel gewann die Relx-Aktie 3,02 Prozent auf 36,16 Euro.
Relx-Aktie FTSE Gewinner: Der KI-Angreifer schwächelt – und der Informationskonzern springt über 3.000 Pence
Die Relx-Aktie zählt am Dienstag zu den größten FTSE Gewinnern. In London steigt der Wissenschafts- und Rechtsverlag um 3,1 Prozent auf 3.023 Pence. Der Treiber ist derselbe wie bei anderen Datenkonzernen: Die Anthropic-Aktie fällt unter ihren Ausgabepreis, und die Furcht vor dem Angriff der Künstlichen Intelligenz lässt nach.
FTSE Gewinner Relx
Warum die Relx-Aktie steigt: Wenn der Herausforderer strauchelt
Die Kursbewegung in London lässt sich nur mit einem Blick an die Nasdaq verstehen.
Dort fiel die Aktie von Anthropic (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Symbol Deutschland: 1ANT, US-Symbol: ANT) am Dienstag zeitweise um rund 13 Prozent und schloss 6,5 Prozent tiefer bei 81,91 Dollar. Damit notiert der Entwickler des KI-Assistenten Claude vier Handelstage nach dem Börsengang erstmals unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Anthropic wird an den Märkten als möglicher Angreifer auf traditionelle Online- und Softwaregeschäfte gesehen.
In London stiegen deshalb am Dienstag die Werte, die als verwundbar gegenüber Claude gelten: Datenanbieter, Softwarehäuser, Börsenbetreiber. Die Relx-Aktie war nach dem Tagessieger aus der Datenbranche der zweitstärkste Wert dieser Gruppe im Leitindex. Gleichzeitig fielen an der Wall Street die großen Technologiewerte weiter, der Nasdaq Composite verlor 2,3 Prozent.
Hintergrund
Rückkäufe und Jahreschart: Wo die Relx-Aktie steht
Relx kauft laufend eigene Aktien zurück; allein in der Woche vom 16. bis 20. November waren es 686.114 Stück. Der Kurs bleibt dennoch schwankungsanfällig. Das an der New Yorker Börse gehandelte Papier fiel im Februar bis auf 27,73 Dollar, erholte sich bis Anfang November auf 41,46 Dollar und schloss am Montag bei 38,41 Dollar, dem tiefsten Stand seit dieser Erholung.
KI-Stimmung
Die Relx-Aktie bewegt sich derzeit gegenläufig zu den KI-Anbietern. Das kann in beide Richtungen gehen.
Aktienrückkauf
Die laufenden Käufe verringern die Zahl der Aktien und stützen den Gewinn je Aktie.
Geschäftszahlen
Zuletzt hatte Relx ein beschleunigtes Wachstum in den Sparten Wissenschaft und Recht gemeldet.
Nächster Termin
Die Jahreszahlen werden für Februar 2027 erwartet.
Steckbrief
- Unternehmen
- RELX PLC
- Geschäft
- Fachinformationen und Analytik für Wissenschaft, Recht und Risiko
- ISIN
- GB00B2B0DG97
- WKN
- A0M95J
- Symbol London / Deutschland
- REL / RDEB
- US-Symbol
- RELX
- Schlusskurs London
- 3.023 Pence (+3,1 %)
- Kurs in Euro
- 36,16 Euro (+3,02 %)
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs London Stock Exchange; Eurokurs comdirect 25.11.2026, 00:06 Uhr
Häufige Fragen zur Relx-Aktie
Warum ist die Relx-Aktie heute FTSE Gewinner?
Weil die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic unter ihren Ausgabepreis gefallen ist. In London stiegen daraufhin die Werte, die als mögliche Verlierer der KI gelten.
Gab es eine Meldung von Relx?
Nein, abgesehen von den regelmäßigen Mitteilungen zum Aktienrückkauf.
Was macht Relx?
Der Konzern bietet Fachinformationen und Analysewerkzeuge an, unter anderem über die Marken Elsevier und LexisNexis.
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