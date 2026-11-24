Dort fiel die Aktie von Anthropic (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Symbol Deutschland: 1ANT, US-Symbol: ANT) am Dienstag zeitweise um rund 13 Prozent und schloss 6,5 Prozent tiefer bei 81,91 Dollar. Damit notiert der Entwickler des KI-Assistenten Claude vier Handelstage nach dem Börsengang erstmals unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Anthropic wird an den Märkten als möglicher Angreifer auf traditionelle Online- und Softwaregeschäfte gesehen.

In London stiegen deshalb am Dienstag die Werte, die als verwundbar gegenüber Claude gelten: Datenanbieter, Softwarehäuser, Börsenbetreiber. Die Relx-Aktie war nach dem Tagessieger aus der Datenbranche der zweitstärkste Wert dieser Gruppe im Leitindex. Gleichzeitig fielen an der Wall Street die großen Technologiewerte weiter, der Nasdaq Composite verlor 2,3 Prozent.