Relx-Aktie FTSE Gewinner: Aktienrückkauf stützt den KI-gebeutelten Informationsanbieter

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 14:13 1 Min.

Die Relx-Aktie steigt am Dienstagmittag um 1,4 Prozent und zählt zu den FTSE Gewinnern. Rückkäufe und defensives Geschäftsmodell sind gefragt.

Bild: RELX PLC (Unternehmenswebseite relx.com)

Die Relx-Aktie (ISIN: GB00B2B0DG97, Symbol: REL, US-Symbol: RELX, WKN vor Freigabe zu prüfen) gehört am Dienstagmittag zu den FTSE Gewinnern: Der Kurs steigt um rund 1,4 Prozent auf 35,60 Euro. Relx-Aktie am Mittag +1,42 % Kurs in Euro 35,60 € Zurückgekaufte Aktien (16.–20.11.) 686.114 Quelle : comdirect 24.11.2026; Relx-Mitteilung zum Rückkauf FTSE Gewinner Was die Relx-Aktie trägt Einen eindeutigen Auslöser gibt es am Dienstag nicht. Relx hatte zuvor den Rückkauf von 686.114 Aktien in der Woche vom 16. bis 20. November gemeldet. Zudem passt die Aktie in die Rotation hin zu defensiven Werten, während Metallwerte fallen. Das KI-Narrativ Relx liefert Daten und Analytik für Wissenschaft, Recht und Risikobewertung. Die Aktie stand zuletzt unter dem Eindruck der Debatte, ob KI-Werkzeuge klassische Informationsanbieter verdrängen könnten. 01 Rückkauf Laufende Aktienrückkäufe stützen den Kurs. 02 KI-Debatte Die Sorge vor KI-Disruption bleibt das zentrale Bewertungsthema. Gegenargument Die Erholung ist kein Beleg für ein Ende der KI-Debatte. Neue KI-Produkte können das Bild jederzeit wieder drehen. Häufige Fragen zur Relx-Aktie Warum steigt die Relx-Aktie? Rückkäufe, defensive Rotation und eine Gegenbewegung. Fazit Die Relx-Aktie gewinnt am Mittag, getragen von Rückkäufen und der Rotation in defensive Werte.

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