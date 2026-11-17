Daten als Geschäftsmodell: Bernstein-Analyst Christophe Cherblanc bestätigt für die RELX-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 3.760 Pence, also 37,60 britischen Pfund. Zum Zeitpunkt der Analyse notierte die Aktie laut finanzen.net bei 36,84 Euro.
RELX-Aktie: Datenanalyse für Versicherer im Fokus – Bernstein bleibt bei Outperform
Bernstein-Analyst Christophe Cherblanc hat sich das Risikogeschäft von RELX mit Versicherern genauer angesehen. Er bleibt bei „Outperform“ für die RELX-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- RELX plc
- Handelssymbol
- REL (London Stock Exchange)
- Analyst
- Christophe Cherblanc
- Bank
- Bernstein
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 37,60 britischen Pfund (3.760 Pence)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Bernstein zur RELX-Aktie
Risikodaten für Versicherer – Cherblanc sieht ein attraktives Geschäft
Christophe Cherblanc hat sich in einer Branchenanalyse mit dem Geschäft rund um Risikodaten für Versicherer befasst.
RELX ist ein britischer Informations- und Analysekonzern. Zum Geschäft gehören Risiko- und Datenanalysen, wissenschaftliche Fachverlage, juristische Informationsdienste und Messen.
Im Risikobereich liefert RELX unter anderem Daten, mit denen Versicherer Risiken einschätzen und Preise festlegen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Christophe Cherblanc zu lesen ist:
Attraktiver Teilmarkt
Die Risikoanalyse im Versicherungssektor hält Cherblanc für ein attraktives Geschäftsfeld.
US-Markt entscheidend
Besonders wichtig ist laut Bernstein der US-Markt.
Datenaustausch
Eine Rolle spielt der Austausch von Daten, wenn Kunden den Versicherer wechseln.
Risiko und Preis
Gefragt sind Lösungen zur Einschätzung von Risiken und zur Preisfindung.
Kursziel in Pence
Bernstein nennt das Kursziel in britischer Währung, der Kurs zum Analysezeitpunkt liegt laut finanzen.net in Euro vor. Ein direkter Abstand lässt sich daher nicht sauber berechnen.
Das Rating „Outperform“ bedeutet, dass Bernstein eine bessere Entwicklung als der Vergleichsmarkt erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein Autonomous LLP, Analyst Christophe Cherblanc. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 17.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 3.760 Pence wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
RELX plc (REL): Kaufen, Kursziel 37,60 GBP.
- Quelle
- Empfehlung von Christophe Cherblanc, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP vom 17.11.2026, 02:18 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:56 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:56 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Christophe Cherblanc, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.