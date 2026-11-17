RELX ist ein britischer Informations- und Analysekonzern. Zum Geschäft gehören Risiko- und Datenanalysen, wissenschaftliche Fachverlage, juristische Informationsdienste und Messen.

Im Risikobereich liefert RELX unter anderem Daten, mit denen Versicherer Risiken einschätzen und Preise festlegen.