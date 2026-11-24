Warum ist die Relx-Aktie heute AEX Gewinner?

Anleger schichten aus Chipwerten in verlässlichere Geschäftsmodelle um. Eine eigene Meldung von Relx gibt es nicht.

Wie stark steigt die Relx-Aktie?

Um 1,83 Prozent auf 35,70 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Relx-Aktie?

ISIN GB00B2B0DG97, WKN A0M95J, Handelssymbole REN und REL, US-Handelssymbol RELX.

Wie läuft das Geschäft von Relx?

Der Umsatz wuchs in den ersten neun Monaten organisch um rund 7 Prozent, der Ausblick wurde bestätigt.