Die Rotation läuft: Die Relx-Aktie (ISIN: GB00B2B0DG97, WKN: A0M95J, Handelssymbole: REN in Amsterdam und REL in London, US-Handelssymbol: RELX) ist am Dienstag AEX Gewinner Nummer eins. Im Amsterdamer Handel legt die Relx-Aktie 1,83 Prozent auf 35,70 Euro zu (Stand 14:47 Uhr). Während Chipwerte fallen, suchen Anleger nach stabileren Geschäftsmodellen. Eine neue Relx-Meldung gibt es nicht.
Relx-Aktie AEX Gewinner: Plus 1,8 Prozent – warum Anleger die KI-Verlierer-Aktie wieder kaufen
Die Relx-Aktie ist AEX Gewinner: plus 1,83 Prozent auf 35,70 Euro. Warum Anleger den Datenanbieter nach der KI-Angst wieder kaufen und was die Zahlen sagen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Relx-Aktie: Rückkehr der Qualität
Die Relx-Aktie profitiert von einer Bewegung, die Anleger seit Wochen beschäftigt: weg von teuren KI-Werten, hin zu verlässlichen Wachstumsgeschäften.
Einen firmeneigenen Auslöser gibt es nicht. Relx und andere Informationsanbieter standen 2026 lange unter Druck, weil Anleger fürchteten, Künstliche Intelligenz könne ihr Geschäftsmodell aushöhlen. Die Aktie verlor zeitweise mehr als 40 Prozent vom Höchststand, hat sich aber seit dem Tief kräftig erholt. Wenn Technologiewerte wanken, fließt Geld wieder in solche Titel.
Rotation aus Chipwerten
Mit den Verlusten bei ASML, ASM International und Besi suchen Anleger defensivere Titel im AEX.
Nachlassende KI-Angst
Marktbeobachter sehen die Daten von Relx als Grundlage für KI-Anwendungen statt als Opfer. Mehr KI-Nutzung bedeute mehr Nachfrage nach geprüften Daten.
Zuverlässiges Wachstum
Relx liefert seit Jahren stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum.
Zahlen und Ausblick
Wachstum, Rückkauf und ein Sorgenkind
In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz organisch um rund 7 Prozent, das Jahresziel wurde bestätigt. Das Rechtsgeschäft legte um etwa 10 Prozent zu, das Risk-Segment um etwa 8 Prozent. Der Messebereich wurde dagegen von Krisen im Nahen Osten gebremst. Parallel läuft ein Aktienrückkaufprogramm über 2,25 Milliarden Pfund.
Häufige Fragen zur Relx-Aktie
Warum ist die Relx-Aktie heute AEX Gewinner?
Anleger schichten aus Chipwerten in verlässlichere Geschäftsmodelle um. Eine eigene Meldung von Relx gibt es nicht.
Wie stark steigt die Relx-Aktie?
Um 1,83 Prozent auf 35,70 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Relx-Aktie?
ISIN GB00B2B0DG97, WKN A0M95J, Handelssymbole REN und REL, US-Handelssymbol RELX.
Wie läuft das Geschäft von Relx?
Der Umsatz wuchs in den ersten neun Monaten organisch um rund 7 Prozent, der Ausblick wurde bestätigt.
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