Auslöser war der Steuerplan 2027. D66 und CDA hatten sich am 11. November mit den Oppositionsparteien Pro und Volt auf einen Änderungsantrag geeinigt, um eine Mehrheit zu sichern. Am 12. November nahm die Tweede Kamer das Paket mit 76 zu 74 Stimmen an – gegen die Stimmen der VVD, deren Finanzminister Eelco Heinen den Plan maßgeblich mitgeschrieben hatte. VVD-Fraktionschef Ruben Brekelmans sprach laut AP von einem „huge turn to the left“. Es folgten Krisentreffen über das Wochenende; ein Bruch der Koalition oder ein Weiterregieren ohne VVD wurden laut NOS erwogen und verworfen.