Die Regierungskrise in den Niederlanden ist vorerst beendet: Nach mehr als neun Stunden Verhandlungen im Catshuis meldete die Regierung am Montagabend, das Vertrauen zwischen D66, VVD und CDA sei wiederhergestellt. Am Dienstag bestätigte Ministerpräsident Rob Jetten (D66) in Den Haag den Neustart. Die Börse blieb davon unbeeindruckt: Der AEX fiel bis 11:20 Uhr MEZ um 1,12 Prozent auf 1.121,40 Punkte – belastet von Chipwerten wie ASML und neuen US-Exportbeschränkungen, nicht von der Politik. Die ING Aktie (ISIN NL0011821202) gab kurz nach Handelsstart 1,4 Prozent nach.
Regierungskrise Niederlande: Jetten rettet seine Koalition, das Steuerpaket bleibt – was heißt das für AEX, ING und Staatsanleihen?
Nach tagelangem Streit über ein Steuerpaket hat die niederländische Minderheitsregierung aus D66, VVD und CDA ihre Krise beigelegt. Premier Rob Jetten will künftig feste Absprachen mit der Opposition über Haushalt und Steuern. Was der Kompromiss enthält, warum Vermögende mehr zahlen sollen und wie Anleger die Lage einordnen können.
Die Einigung
Wie Jetten die Regierungskrise in den Niederlanden beenden will
Die drei Partner räumen Fehler ein und versprechen weniger internen Streit. Jetten sagte laut NOS: „We willen de bladzijde omslaan“ – man wolle die Seite umblättern.
Künftig will das Kabinett mit der Opposition strukturelle Absprachen über Haushalte und Steuerpläne treffen. Nach Angaben der NOS soll die Regierung dafür gezielt mit Blöcken von Parteien links oder rechts der Mitte verhandeln, nach einem „skandinavischen Modell“ mit längerfristigen Vereinbarungen. Ausarbeiten soll das Verfahren Sybrand Buma, Vizepräsident des Staatsrats und früherer CDA-Chef, innerhalb eines Monats. Als Zugeständnis an die liberale VVD kommt ein Paket für den Mittelstand mit Schwerpunkten wie Investitionen, Innovation und Netzengpässen; Details sollen folgen.
Vizepremierministerin Dilan Yesilgöz (VVD) sprach nach Angaben der NOS von „vertrouwen en hoop“. Die VVD-Minister verteidigen das Steuerpaket nun, obwohl ihre Fraktion im Parlament dagegen gestimmt hatte. Ob die VVD-Senatoren zustimmen, sei Sache der Ersten Kammer, so Yesilgöz.
Der Auslöser
Worum ging es im Streit über das Steuerpaket?
Auslöser war der Steuerplan 2027. D66 und CDA hatten sich am 11. November mit den Oppositionsparteien Pro und Volt auf einen Änderungsantrag geeinigt, um eine Mehrheit zu sichern. Am 12. November nahm die Tweede Kamer das Paket mit 76 zu 74 Stimmen an – gegen die Stimmen der VVD, deren Finanzminister Eelco Heinen den Plan maßgeblich mitgeschrieben hatte. VVD-Fraktionschef Ruben Brekelmans sprach laut AP von einem „huge turn to the left“. Es folgten Krisentreffen über das Wochenende; ein Bruch der Koalition oder ein Weiterregieren ohne VVD wurden laut NOS erwogen und verworfen.
|Maßnahme
|Volumen pro Jahr
|Neuer Spitzensatz Box 3 (38,5 % auf Vermögensrendite über 60.000 €)
|ca. 221 Mio. €
|Neue Regeln für „Papierschenkungen“
|ca. 274 Mio. €
|Eingefrorene Tarifstufen bei Ausschüttungen, Erbschaft, Schenkung
|ca. 93 Mio. €
|Maßnahmen gegen Steuerkonstruktionen, Wegzugsteuer ab 25 Mio. €
|ca. 412 Mio. €
|Entlastung, v. a. niedrigerer Eingangssatz Box 1 (35,75 %)
|ca. 900 Mio. €
Schätzungen der Einnahmen laut Bericht, teils noch nicht ausgearbeitet.
Quelle: vandaagenmorgen.nl (13.11.2026), NOS, DutchNews
Unterm Strich verschiebt der Kompromiss rund eine Milliarde Euro an Steuerlast von Arbeitseinkommen zu Vermögen. Pro-Chef Jesse Klaver nannte das eine „miljonairsbelasting“. Die höhere Belastung über den sogenannten Freiheitsbeitrag zur Finanzierung der Verteidigung wurde auf den Steuerplan 2028 verschoben.
Das große Bild
Was bedeutet die Regierungskrise in den Niederlanden für Anleger?
Staatsanleihen
Die Niederlande gehören zu den solidesten Schuldnern der Eurozone. Laut EU-Herbstprognose steigt das Defizit 2026 auf 2,5 Prozent des BIP, die Schuldenquote auf 46,1 Prozent – weit unter dem Euroraum-Schnitt von 89,6 Prozent. Die zehnjährige Rendite lag am Montag bei 3,48 Prozent, nur wenige Basispunkte über Bundesanleihen.
Banken
Für die ING Aktie und ABN AMRO ist die Vermögensbesteuerung in Box 3 relevant, weil sie das Spar- und Anlageverhalten der Kunden beeinflussen kann. Ein direkter Kurseffekt ist bislang nicht erkennbar (Einschätzung der Redaktion).
AEX und ASML
Der AEX wird vom Schwergewicht ASML dominiert – und damit von Chipzyklus und US-Exportregeln, weniger von der Innenpolitik in Den Haag.
Verteidigung
Die Koalition will die Verteidigungsausgaben bis 2030 auf 2,8 Prozent des BIP und mittelfristig auf 3,5 Prozent erhöhen. Stabile Mehrheiten sind dafür Voraussetzung – relevant für europäische Rüstungsaktien.
Termine
Wie geht es in Den Haag weiter?
Am Mittwoch soll die Tweede Kamer auf Antrag von Pro über die Krise debattieren. Danach ist die Erste Kammer am Zug: Laut DutchNews ist die Senatsdebatte zum Steuerpaket vorläufig für den 7. Dezember angesetzt, die Abstimmung soll vor Weihnachten folgen. Gemeinsam hätten D66, CDA, Pro und Volt dort eine Mehrheit.
FAQ: Regierungskrise Niederlande
Ist die Regierungskrise in den Niederlanden beendet? Vorerst ja. D66, VVD und CDA regieren weiter und wollen feste Absprachen mit der Opposition treffen.
Worum ging es im Streit? Um den Steuerplan 2027, der mit Stimmen linker Oppositionsparteien und gegen die VVD beschlossen wurde.
Wer zahlt mehr Steuern? Vor allem Vermögende über einen neuen Spitzensatz in Box 3 und strengere Regeln für Schenkungen und Erbschaften; Arbeitseinkommen werden entlastet.
Was bedeutet das für ING und den AEX? Bisher wenig: Der AEX fiel am Dienstag wegen Chipwerten, nicht wegen der Politik.
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