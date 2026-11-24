Das Geschäft des Nasdaq100 Gewinners ruht auf zwei Säulen. Dupixent wird gegen Entzündungskrankheiten wie Neurodermitis und Asthma eingesetzt und wächst seit Jahren. Eylea ist ein Mittel gegen Netzhauterkrankungen, das zunehmend Konkurrenz bekommt. Regeneron setzt deshalb auf eine höher dosierte Variante, die seltener gespritzt werden muss.

Für Anleger ist die Regeneron Aktie damit ein klassischer Wert für unruhige Börsentage: profitabel, mit Milliardenumsätzen und unabhängig vom Auf und Ab bei KI-Aktien. Der Kursgewinn vom Dienstag sagt allerdings mehr über die Stimmung am Markt als über das Unternehmen.