Noch knapp 13 Dollar bis zur vierstelligen Marke: Die Regeneron Aktie (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Handelssymbol: RGO, US-Handelssymbol: REGN) stieg am Dienstag um 4,76 Prozent auf 987,09 Dollar. Der Konzern aus dem US-Bundesstaat New York steht damit auf Platz vier der Nasdaq100 Gewinner. Der Index selbst verlor, weil Chip-Aktien einbrachen.
Regeneron Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 4,8 Prozent – Kurs auf die 1.000-Dollar-Marke
Die Regeneron Aktie zählt zu den größten Nasdaq100 Gewinnern des Tages: Der Biotech-Konzern steigt um 4,76 Prozent auf 987,09 Dollar und nähert sich der Marke von 1.000 Dollar. Die Analyse zeigt, warum Anleger am Tag des Chip-Ausverkaufs bei Regeneron zugreifen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Biotech-Rally ohne eigene Nachricht
Regeneron hat am Dienstag keine Unternehmensnachricht veröffentlicht. Die Aktie stieg im Gleichschritt mit der gesamten Branche. Zwei Dinge kamen zusammen.
Die Insmed-Übernahme
Sanofi kauft das US-Biotechunternehmen Insmed für 41 Milliarden Dollar. Der Preis zeigt, wie viel große Pharmakonzerne für neue Medikamente zahlen, und hob die Kurse in der ganzen Branche.
Flucht aus Technologie
Nach dem Einbruch der Chipwerte suchten Anleger Branchen, deren Geschäft nicht am KI-Ausbau hängt. Der Gesundheitssektor gehörte zu den stärksten des Tages.
Besondere Nähe zu Sanofi
Regeneron und Sanofi vermarkten gemeinsam Dupixent, eines der umsatzstärksten Medikamente der Welt. Was Sanofi tut, wird bei Regeneron genau verfolgt.
Einordnung
Zwei Medikamente tragen den Konzern
Das Geschäft des Nasdaq100 Gewinners ruht auf zwei Säulen. Dupixent wird gegen Entzündungskrankheiten wie Neurodermitis und Asthma eingesetzt und wächst seit Jahren. Eylea ist ein Mittel gegen Netzhauterkrankungen, das zunehmend Konkurrenz bekommt. Regeneron setzt deshalb auf eine höher dosierte Variante, die seltener gespritzt werden muss.
Für Anleger ist die Regeneron Aktie damit ein klassischer Wert für unruhige Börsentage: profitabel, mit Milliardenumsätzen und unabhängig vom Auf und Ab bei KI-Aktien. Der Kursgewinn vom Dienstag sagt allerdings mehr über die Stimmung am Markt als über das Unternehmen.
Häufige Fragen zur Regeneron Aktie
Warum ist die Regeneron Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Biotech-Aktien stiegen am 24. November 2026 auf breiter Front, nachdem Sanofi die Übernahme von Insmed für 41 Milliarden Dollar angekündigt hatte. Zudem schichteten Anleger aus Chip-Aktien um. Die Regeneron Aktie gewann 4,76 Prozent.
Gab es eine Nachricht von Regeneron?
Nein. Einen unternehmenseigenen Auslöser gab es am Dienstag nicht.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Regeneron Aktie?
Die ISIN lautet US75886F1075, die WKN 881535. An der Nasdaq wird die Aktie unter REGN gehandelt, in Deutschland unter RGO.
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