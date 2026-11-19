Zugelassen ist Livsayis für erwachsene gMG-Patienten, die Antikörper gegen den Acetylcholin-Rezeptor (AChR) aufweisen. Der Wirkstoff ist eine siRNA-Medizin: Er soll die Bildung des Komplementproteins C5 verringern, indem er die zugehörige Boten-RNA ausschaltet. Die Komplementaktivierung trägt laut Alnylam zu Schäden an der Verbindung zwischen Nerv und Muskel bei. Verabreicht wird Livsayis subkutan vier Mal pro Jahr.

Zum Hintergrund: Die Behörde hatte die Zulassungsanträge im Sommer zur Prüfung angenommen und ein Zieldatum im November 2026 gesetzt, wie Fachmedien im Juni berichteten.