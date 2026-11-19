Die Regeneron-Aktie (Handelssymbol REGN, ISIN US75886F1075) rückt mit einer Zulassung in den Blick: Die US-Arzneibehörde FDA hat Livsayis (Cemdisiran) zur Behandlung der generalisierten Myasthenia gravis (gMG) bei Erwachsenen zugelassen. Nach Angaben des Entdeckerpartners Alnylam, der die Nachricht am 19. November 2026 verbreitete, ist es die erste RNAi-Therapie in dieser Indikation. Regeneron hat das Medikament entwickelt und wird es vermarkten.
Regeneron-Aktie: FDA lässt Livsayis zu – erste RNAi-Therapie gegen Myasthenia gravis
Die US-Arzneibehörde FDA hat Regenerons Livsayis (Cemdisiran) zugelassen: die erste RNAi-Therapie gegen generalisierte Myasthenia gravis, vier Mal im Jahr unter die Haut gespritzt. Alnylam erhält 25 Millionen Dollar und Lizenzgebühren.
REGNREGN
Zulassung
Was hat die FDA bei Livsayis genehmigt?
Zugelassen ist Livsayis für erwachsene gMG-Patienten, die Antikörper gegen den Acetylcholin-Rezeptor (AChR) aufweisen. Der Wirkstoff ist eine siRNA-Medizin: Er soll die Bildung des Komplementproteins C5 verringern, indem er die zugehörige Boten-RNA ausschaltet. Die Komplementaktivierung trägt laut Alnylam zu Schäden an der Verbindung zwischen Nerv und Muskel bei. Verabreicht wird Livsayis subkutan vier Mal pro Jahr.
Zum Hintergrund: Die Behörde hatte die Zulassungsanträge im Sommer zur Prüfung angenommen und ein Zieldatum im November 2026 gesetzt, wie Fachmedien im Juni berichteten.
Partner
Wer verdient an der Livsayis-Zulassung mit?
Alnylam hat die Substanz entdeckt und in die Phase 2 gebracht. Danach wurde sie Teil einer RNAi-Kooperation mit Regeneron; seit 2024 trägt Regeneron allein Entwicklung, Herstellung und Vermarktung. Für die Zulassung erhält Alnylam 25 Millionen Dollar und kann gestaffelte Lizenzgebühren im zweistelligen Prozentbereich von bis zu 15 Prozent auf die weltweiten Nettoumsätze beanspruchen. Alnylam-Chefin Yvonne Greenstreet sagte, die Zulassung zeige, wie Innovation Patienten erreichen könne.
Für Alnylam ist es nach eigener Zählung die siebte von der FDA zugelassene Therapie aus der RNAi-Plattform in weniger als neun Jahren.
Einordnung
Was bedeutet die Zulassung für die Regeneron-Aktie?
Für Regeneron erweitert Livsayis das Portfolio um eine zugelassene Therapie gegen gMG, die nur vier Mal im Jahr verabreicht wird. Wie schnell der Start erfolgt, zu welchem Preis und mit welchen Umsatzerwartungen, ist in den geprüften Quellen nicht genannt. Eine Kursreaktion der Regeneron-Aktie ließ sich aus den Quellen nicht belegen.
FAQ
Häufige Fragen zur Regeneron-Aktie und zu Livsayis
Was hat die FDA bei Regeneron zugelassen? Livsayis (Cemdisiran) gegen generalisierte Myasthenia gravis bei erwachsenen, AChR-Antikörper-positiven Patienten.
Wie wird Livsayis angewendet? Als subkutane Injektion vier Mal pro Jahr.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Regeneron-Aktie? Handelssymbol REGN (Nasdaq), ISIN US75886F1075.
Was erhält Alnylam? 25 Millionen Dollar für die Zulassung sowie gestaffelte Lizenzgebühren von bis zu 15 Prozent auf die weltweiten Nettoumsätze.
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