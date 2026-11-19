HDE-Präsident Alexander von Preen sagte, fast zwei Jahre nach der Bundestagswahl sei es für die Wirtschaft „fünf nach zwölf“. Er nannte drei Hebel: dauerhaft niedrigere Energiekosten, begrenzte Arbeits- und Sozialabgaben (der Gesamtbeitrag dauerhaft unter 40 Prozent) und konsequenten Bürokratieabbau. Die Stromsteuer müsse dauerhaft für alle auf das europäische Mindestmaß sinken, nicht nur für ein Jahr. Zudem kritisierte er, dass Plattformen wie Temu und Shein täglich 400.000 weitgehend unkontrollierte Pakete ins Land schickten; der Wegfall der 150-Euro-Zollfreigrenze sei ein Anfang, reiche aber nicht, es fehle am Vollzug. Der Einzelhandel beschäftigt nach HDE-Angaben 3,1 Millionen Menschen.

Konjunkturell ist die Ausgangslage schwach. Die Bundesbank erwartet in ihrem Monatsbericht zum Jahreswechsel einen kräftigen Anstieg der Inflationsrate, Aufwärtsrisiken sieht sie vor allem wegen der Konflikte im Nahen Osten. Die Bundesregierung hatte im Sommer wegen des Iran-Kriegs ihre Prognose gesenkt: 0,5 Prozent Wachstum für 2026 und 0,9 Prozent für 2027 (Stand Juli 2026, ältere Angabe). Im zweiten Quartal wuchs die Wirtschaft nach der ersten Schätzung nur um 0,2 Prozent. Reiche sagte damals, die Wirtschaft stehe „unter massivem Druck“. Hohe Energiepreise belasten den Konsum; das spüren Händler und Verbraucher.

Für Konsumaktien wie die adidas Aktie, die PUMA Aktie oder die Henkel Aktie zählen Kaufkraft, Inflation und Zinsen. Ob die Reformdebatte die Kurse bewegt, nennen die ausgewerteten Quellen nicht; das ist eine Einschätzung der Redaktion. Ein klarer Reformkurs könnte Planungssicherheit schaffen, ein anhaltender Koalitionsstreit Unsicherheit.