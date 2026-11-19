Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat am 19. November 2026 auf dem Handelskongress in Berlin zu mehr Tempo bei den Reformen gedrängt. Bei der Rente müsse „geliefert“ werden, sagte sie mit Blick auf das Arbeitsministerium. Der Handelsverband Deutschland (HDE) hält die Lage für „fünf nach zwölf“ und fordert dauerhaft niedrigere Energiekosten, Sozialabgaben unter 40 Prozent und weniger Bürokratie. Für den DAX (ISIN DE0008469008), der am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten schloss (minus 1,06 Prozent, Stand 17:47 Uhr), und für Konsumaktien ist der Reformstreit relevant, weil Steuern, Abgaben und Energiepreise Kaufkraft und Margen bestimmen.
Reformdruck: Reiche fordert Tempo bei Rente und Arbeitsmarkt, Handel sagt „fünf nach zwölf“ – was heißt der Koalitionsstreit für DAX und Konsumaktien?
Auf dem Handelskongress in Berlin drängt Wirtschaftsministerin Katherina Reiche die Koalition zu Reformen, der Handelsverband HDE verlangt dauerhaft niedrigere Energiekosten und Sozialabgaben unter 40 Prozent. Der Streit um die Rente mit 63 ist vertagt. Was das für Konjunktur, DAX und Konsumwerte bedeutet.
Handelskongress Berlin
Was fordert Reiche – und wo hakt es in der Koalition?
Reiche sagte nach den vorliegenden Berichten, bei der Rente warte man darauf, dass Vorschläge kommen und beschlossen werden. Der Arbeitsmarkt müsse flexibler werden; sie verlangte eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit, wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Zur Stromsteuer sagte sie, nicht jedem sei einsichtig gewesen, dass dieser Schritt jetzt nötig sei. Ein Handelsbetrieb mit 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch spare knapp 2.000 Euro im Jahr.
Der Koalitionsausschuss hatte in der Nacht zum 18. November nach rund acht Stunden die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß von 0,1 Cent je Kilowattstunde ab 1. Januar 2027 beschlossen. Dem Bund entgehen dadurch rund 5,4 Milliarden Euro im Jahr; finanziert ist die Entlastung nur für 2027, aus Rücklagen des EEG-Kontos. Keine Einigung gab es bei der Rentenreform und der Rente mit 63: Ob die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren eingeschränkt oder abgeschafft wird, ist offen. Das Kabinett soll am 9. oder 16. Dezember entscheiden. Die SPD will über die geplante Abschaffung sprechen und hält Teile der Arbeitsmarkt-Flexibilisierung für strittig; Wirtschaftsverbände zeigen sich ungeduldig. Auch die Frage der kalten Progression bleibt vertagt.
|Thema
|Stand
|Nächster Termin
|Stromsteuer
|Senkung auf 0,1 ct/kWh beschlossen, nur für 2027 finanziert
|1. Januar 2027
|Rente mit 63 / Rentenreform
|keine Einigung
|Kabinett 9. oder 16. Dezember 2026
|Spritpreisdeckel
|Ausgestaltung offen
|Kabinett 2. Dezember 2026
|Arbeitszeit / Arbeitsmarkt
|wöchentliche Höchstarbeitszeit gefordert, strittig
|offen
|Kalte Progression
|vertagt
|offen
Stand: 19.11.2026. Angaben nach Koalitionsausschuss (18.11.) und Berichten vom Handelskongress (19.11.).
Quelle: Koalitionsausschuss, Handelsverband HDE, Medienberichte
Was verlangt der Handel – und was steht auf dem Spiel?
HDE-Präsident Alexander von Preen sagte, fast zwei Jahre nach der Bundestagswahl sei es für die Wirtschaft „fünf nach zwölf“. Er nannte drei Hebel: dauerhaft niedrigere Energiekosten, begrenzte Arbeits- und Sozialabgaben (der Gesamtbeitrag dauerhaft unter 40 Prozent) und konsequenten Bürokratieabbau. Die Stromsteuer müsse dauerhaft für alle auf das europäische Mindestmaß sinken, nicht nur für ein Jahr. Zudem kritisierte er, dass Plattformen wie Temu und Shein täglich 400.000 weitgehend unkontrollierte Pakete ins Land schickten; der Wegfall der 150-Euro-Zollfreigrenze sei ein Anfang, reiche aber nicht, es fehle am Vollzug. Der Einzelhandel beschäftigt nach HDE-Angaben 3,1 Millionen Menschen.
Konjunkturell ist die Ausgangslage schwach. Die Bundesbank erwartet in ihrem Monatsbericht zum Jahreswechsel einen kräftigen Anstieg der Inflationsrate, Aufwärtsrisiken sieht sie vor allem wegen der Konflikte im Nahen Osten. Die Bundesregierung hatte im Sommer wegen des Iran-Kriegs ihre Prognose gesenkt: 0,5 Prozent Wachstum für 2026 und 0,9 Prozent für 2027 (Stand Juli 2026, ältere Angabe). Im zweiten Quartal wuchs die Wirtschaft nach der ersten Schätzung nur um 0,2 Prozent. Reiche sagte damals, die Wirtschaft stehe „unter massivem Druck“. Hohe Energiepreise belasten den Konsum; das spüren Händler und Verbraucher.
Für Konsumaktien wie die adidas Aktie, die PUMA Aktie oder die Henkel Aktie zählen Kaufkraft, Inflation und Zinsen. Ob die Reformdebatte die Kurse bewegt, nennen die ausgewerteten Quellen nicht; das ist eine Einschätzung der Redaktion. Ein klarer Reformkurs könnte Planungssicherheit schaffen, ein anhaltender Koalitionsstreit Unsicherheit.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Das Kabinett am 2. Dezember zum Spritpreisdeckel und am 9. oder 16. Dezember zur Rentenreform.
Die Gegenfinanzierung der Stromsteuersenkung im Bundeshaushalt 2028.
Inflationsdaten und die Zinssitzungen von EZB (17. Dezember) und Fed (9. Dezember).
Konsumindikatoren und das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel.
Häufige Fragen zum Reformdruck
Was hat Katherina Reiche gefordert? Tempo bei den Reformen, bei der Rente müsse geliefert werden, und einen flexibleren Arbeitsmarkt mit wöchentlicher Höchstarbeitszeit.
Wie stark sinkt die Stromsteuer? Ab 1. Januar 2027 von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde, zunächst nur für ein Jahr finanziert.
Was fordert der Handelsverband HDE? Dauerhaft niedrigere Energiekosten, Sozialabgaben unter 40 Prozent und weniger Bürokratie.
Hat der Reformstreit Folgen für Aktien? Direkte Kursreaktionen nennen die Quellen nicht; Konsumaktien und der DAX hängen stärker an Inflation, Zinsen und Kaufkraft.
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