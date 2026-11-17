Ein schwieriges Quartal, aber ein Umbau mit Potenzial: BTIG-Analyst Douglas H… bleibt bei „Buy“ für die Redwood-Trust-Aktie und senkt das Kursziel von 5 auf 4,50 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 2,88 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 56 Prozent.
Redwood-Trust-Aktie: Abschied vom REIT-Status – BTIG bleibt trotz Kursziel-Senkung optimistisch
Redwood Trust will 2027 vom REIT zur normalen Kapitalgesellschaft werden. BTIG-Analyst Douglas H… bleibt bei „Buy“ für die Redwood-Trust-Aktie, senkt nach einem schwachen Quartal aber das Kursziel.
Steckbrief
- Unternehmen
- Redwood Trust, Inc.
- Handelssymbol
- RWT (NYSE)
- Analyst
- Douglas H… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- BTIG
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 4,50 US-Dollar (zuvor 5 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
BTIG zur Redwood-Trust-Aktie
Altlasten belasten – BTIG bleibt beim Kauf
BTIG nimmt das Kursziel zurück, hält aber an der Kaufempfehlung fest. Redwood steckt mitten im Umbau.
Redwood Trust ist ein US-Spezialfinanzierer für Wohnimmobilienkredite. Im dritten Quartal sank der Buchwert je Aktie um 4,9 Prozent auf 6,56 US-Dollar, unter dem Strich stand ein Verlust von 0,39 US-Dollar je Aktie.
Grund waren Verluste beim Abbau älterer Kreditbestände. Das eigentliche Hypothekengeschäft blieb profitabel.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von BTIG-Analyst Douglas H… zu lesen ist:
Profitables Kerngeschäft
Die Hypothekenplattformen erzielten im Quartal einen Gewinn von 27,0 Millionen US-Dollar.
Hohe Marge
Die Marge bei Sequoia lag mit 113 Basispunkten über dem Zielkorridor.
Neue Rechtsform
Der Wechsel zur C-Corporation 2027 soll den Buchwert im vierten Quartal um 0,73 bis 0,77 US-Dollar je Aktie erhöhen.
Altlasten schrumpfen
Ab 2027 sollen die Belastungen aus den Altbeständen deutlich sinken.
Aktie weit unter Buchwert
Die Aktie notiert mit 2,88 US-Dollar weit unter dem Buchwert von 6,56 US-Dollar je Aktie. Der Markt zweifelt, ob die Altbestände ohne weitere Abschreibungen verkauft werden können.
Der Gewinn lag unter den Erwartungen der Analysten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BTIG, LLC, Analyst Douglas H… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 4,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.btig.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Redwood Trust, Inc. (RWT): Kaufen, Kursziel 4,50 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Douglas H… (Name gekürzt), Aktienanalyst, BTIG, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Douglas H… (Name gekürzt), Aktienanalyst, BTIG, LLC.
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