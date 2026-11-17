Redwood Trust ist ein US-Spezialfinanzierer für Wohnimmobilienkredite. Im dritten Quartal sank der Buchwert je Aktie um 4,9 Prozent auf 6,56 US-Dollar, unter dem Strich stand ein Verlust von 0,39 US-Dollar je Aktie.

Grund waren Verluste beim Abbau älterer Kreditbestände. Das eigentliche Hypothekengeschäft blieb profitabel.