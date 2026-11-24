Kein Wachstumswunder, keine KI-Fantasie, kein Übernahmegerücht – und genau deshalb gefragt. Die Redeia-Aktie (ISIN: ES0173093024, WKN: A2ANA3, Handelssymbol Madrid: RED, Xetra-Kürzel: RE21, US-OTC-Symbol: RDEIY) stieg am Dienstag um 2,44 Prozent auf 16,79 Euro und ist damit drittgrößter IBEX 35 Gewinner des Tages. Laut Marktberichten erreichte die Aktie den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der IBEX 35 verlor 0,86 Prozent auf 19.015,8 Punkte. Unsere Analyse zeigt, was den IBEX 35 Gewinner Redeia antreibt.
Redeia-Aktie IBEX 35 Gewinner: Plus 2,44 Prozent und neues Jahreshoch – warum der Netzbetreiber jetzt gefragt ist
Die Redeia-Aktie ist IBEX 35 Gewinner: plus 2,44 Prozent auf 16,79 Euro und damit laut Marktberichten auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. Der spanische Stromnetzbetreiber profitiert von der Flucht in defensive Werte und einer höheren regulierten Rendite. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und das offene Risiko nach dem Stromausfall von 2025.
Tagesanalyse
Sicherheit gesucht: so wurde Redeia zum IBEX 35 Gewinner
Eine Unternehmensnachricht gab es am Dienstag nicht. Der Kursgewinn erklärt sich aus dem Marktumfeld: Nach der Rally vom Montag kehrten die Zweifel an den Bewertungen im KI-Umfeld zurück. Spanische Marktberichte halten fest, dass vor allem die defensiveren Werte zulegten, während Stahl- und Bauaktien fielen. Redeia ist dafür ein Musterbeispiel. Der Konzern betreibt das spanische Hochspannungsnetz, seine Einnahmen sind weitgehend staatlich reguliert und hängen kaum an der Konjunktur. Schon zur Mittagszeit gehörte die Aktie mit plus 1,16 Prozent zu den wenigen Gewinnern, bis zum Handelsschluss baute sie das Plus aus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Was die Redeia-Aktie antreibt
Defensive Rotation
An schwachen Börsentagen fließt Geld in Titel mit planbaren Erträgen. Regulierte Netzbetreiber stehen dabei weit oben.
Höhere regulierte Rendite
Im Stromtransport liegt die Finanzrendite nun bei 6,58 Prozent nach zuvor 5,58 Prozent. Das Geschäft steht für 83 Prozent des Konzern-EBITDA.
Solide Zahlen
In den ersten neun Monaten stieg das EBITDA um 5 Prozent auf 1.001 Millionen Euro, der Nettogewinn um 5 Prozent auf 410 Millionen Euro.
Charttechnik
Mit dem Sprung auf ein 52-Wochen-Hoch hat die Aktie ein Signal gesetzt, das zusätzliche Käufer anziehen kann.
Hintergrund
Neue Regulierungsperiode, alte Baustelle
Redeia, früher Red Eléctrica, befindet sich am Beginn der Regulierungsperiode 2026 bis 2031. Sie bringt eine höhere Verzinsung auf eine wachsende Basis regulierter Anlagen, weil Spanien sein Stromnetz für die Energiewende ausbauen muss. Für 2026 hat der Konzern das Ziel eines Nettogewinns von mehr als 510 Millionen Euro bestätigt. Analysten hatten sich von der neuen Regulierung teils mehr erhofft, sehen den Konzern aber zurück auf einem Wachstumspfad. Eine Baustelle bleibt: Nach dem großen Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel im April 2025 läuft ein Verfahren der Wettbewerbsbehörde CNMC. Redeia verteidigt sein Vorgehen und hat dafür keine Rückstellungen gebildet. Eine unerwartete Belastung aus diesem Verfahren wäre für die Aktie ein Risiko.
Häufige Fragen zur Redeia-Aktie
Warum ist die Redeia-Aktie heute IBEX 35 Gewinner?
Die Aktie stieg am 24. November 2026 um 2,44 Prozent auf 16,79 Euro. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Anleger suchten an einem schwachen Börsentag defensive Werte mit regulierten Erträgen.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Redeia-Aktie?
Die ISIN lautet ES0173093024, die WKN A2ANA3. In Madrid wird die Aktie unter RED gehandelt, auf Xetra unter RE21 und in den USA außerbörslich unter RDEIY.
Was macht Redeia?
Redeia betreibt über Red Eléctrica das spanische Hochspannungsnetz und ist Systembetreiber des spanischen Strommarkts. Hinzu kommen Telekommunikations-Infrastruktur und Auslandsaktivitäten.
Welches Risiko besteht nach dem Stromausfall von 2025?
Die Wettbewerbsbehörde CNMC führt ein Verfahren. Redeia hat keine Rückstellungen gebildet. Der Ausgang ist offen.
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