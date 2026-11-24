Redeia, früher Red Eléctrica, befindet sich am Beginn der Regulierungsperiode 2026 bis 2031. Sie bringt eine höhere Verzinsung auf eine wachsende Basis regulierter Anlagen, weil Spanien sein Stromnetz für die Energiewende ausbauen muss. Für 2026 hat der Konzern das Ziel eines Nettogewinns von mehr als 510 Millionen Euro bestätigt. Analysten hatten sich von der neuen Regulierung teils mehr erhofft, sehen den Konzern aber zurück auf einem Wachstumspfad. Eine Baustelle bleibt: Nach dem großen Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel im April 2025 läuft ein Verfahren der Wettbewerbsbehörde CNMC. Redeia verteidigt sein Vorgehen und hat dafür keine Rückstellungen gebildet. Eine unerwartete Belastung aus diesem Verfahren wäre für die Aktie ein Risiko.