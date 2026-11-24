Warum fällt die Redcare Pharmacy Aktie heute?

Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Belastend wirken das nachlassende Wachstum, die Abstufung von UBS, Leerverkäufer und ein schwacher Markt.

Ist die Redcare Pharmacy Aktie SDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 5,69 Prozent ist sie am Mittag der größte Verlierer im SDAX.