Die Redcare Pharmacy Aktie steht am Dienstagmittag ganz oben auf der Verliererliste: Um 12:45 Uhr notiert das Papier der Online-Apotheke bei 62,15 Euro und verliert 5,69 Prozent. Damit ist die Redcare Pharmacy Aktie der größte SDAX Verlierer des Tages. Der Kurs liegt nahe dem Jahrestief und deutlich unter dem Niveau früherer Monate.
Redcare Pharmacy Aktie: SDAX Verlierer am Mittag – 5,7 Prozent Minus durch Rx-Sorgen und Abstufung
Die Redcare Pharmacy Aktie fällt am Dienstagmittag um 5,69 Prozent auf 62,15 Euro und ist größter SDAX Verlierer. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Im Fokus stehen das nachlassende Rx-Wachstum, die Abstufung durch UBS und ein schwacher Markt.
Der Auslöser
Warum die Redcare Pharmacy Aktie als SDAX Verlierer einbricht
Eine eigene Nachricht, die den Absturz der Redcare Pharmacy Aktie am Dienstag erklärt, gibt es nicht. In den Marktberichten vom Mittag erscheint der Titel nur mit seinem Minus in der Kursliste. Der Druck passt aber zu einem Muster, das den SDAX Verlierer seit Wochen begleitet: Anleger zweifeln, ob das Wachstum im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) und im Winter-Geschäft schnell genug bleibt.
Die Zahlen für das dritte Quartal waren solide: Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 847 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA legte um 68 Prozent auf 28,7 Millionen Euro zu, die Marge lag bei 3,4 Prozent. Die Prognose bestätigte der Konzern. Trotzdem gab die Redcare Pharmacy Aktie am Folgetag um rund 6 Prozent nach, weil das OTC-Wachstum im Oktober unter 10 Prozent blieb und sich das Rx-Wachstum verlangsamte. Am 20. November kam eine Umfrage des Marktforschers Sempora hinzu, nach der das Geschäft in der Erkältungssaison schleppend anläuft; die Aktie verlor damals 1,9 Prozent.
Analysten und Positionierung
Abstufung und Leerverkäufer verstärken den Druck
Die Analysten sind gespalten. UBS hob die Aktie von „Sell“ auf „Neutral“, senkte aber das Kursziel von 82 auf 74 Euro und kürzte die Rx-Schätzungen. Jefferies sieht die Aktie bei 97 Euro, MPCM bei 125 Euro, jeweils mit Kaufempfehlung. Zusätzlich halten Leerverkäufer laut Register eine Position von gut einem Prozent. Solche Wetten gegen die Redcare Pharmacy Aktie können Kursausschläge nach unten verstärken.
FAQ
Häufige Fragen zur Redcare Pharmacy Aktie
Warum fällt die Redcare Pharmacy Aktie heute?
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Belastend wirken das nachlassende Wachstum, die Abstufung von UBS, Leerverkäufer und ein schwacher Markt.
Ist die Redcare Pharmacy Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 5,69 Prozent ist sie am Mittag der größte Verlierer im SDAX.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Redcare Pharmacy Aktie?
ISIN NL0012044747, WKN A2AR0Z, Handelssymbol RDC (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.