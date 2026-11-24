Warum ist die Redcare Pharmacy Aktie gefallen?

Der Apothekerverband ABDA fordert, dass Krankenkassen die Zuzahlungen für Medikamente direkt einziehen. Dann könnten Versandapotheken ihren Kunden die Zuzahlung nicht mehr erlassen.

Ist die Änderung bei den Zuzahlungen beschlossen?

Nein. Es handelt sich um eine Forderung des Verbands, nicht um eine politische Entscheidung.

Ist auch DocMorris betroffen?

Ja. Die DocMorris-Aktie verlor am selben Tag in Zürich 7,6 Prozent.

Welche ISIN und WKN hat die Redcare Pharmacy Aktie?

Die ISIN lautet NL0012044747, die WKN A2AR94, das Handelssymbol RDC.