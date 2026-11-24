Manchmal reicht ein Interview, um Hunderte Millionen Euro Börsenwert zu bewegen. Die Redcare Pharmacy Aktie fiel am Dienstag im SDAX um 7,7 Prozent auf 60,80 Euro und gehörte damit zu den größten Verlierern im Index. Im Tief kostete das Papier nur noch 59,70 Euro. Der Schweizer Rivale DocMorris verlor in Zürich 7,6 Prozent auf 16,88 Franken. Was beide Online-Apotheken traf, war keine Gewinnwarnung und kein Gesetz, sondern eine Forderung des obersten deutschen Apothekers.
Redcare Pharmacy Aktie: Ein Vorstoß der Apotheker kostet fast 8 Prozent – wackelt jetzt der Preisvorteil der Online-Apotheken?
Die Redcare Pharmacy Aktie ist am Dienstag um fast 8 Prozent eingebrochen, Konkurrent DocMorris verlor in Zürich ähnlich viel. Auslöser ist eine Forderung des Apothekerverbands: Die Zuzahlungen für Medikamente sollen künftig direkt von den Krankenkassen eingezogen werden. Die Top-Story erklärt, warum das den Kern des Geschäftsmodells berührt und was davon bisher nur Forderung ist.
Die Stammdaten für Anleger: Die Redcare Pharmacy Aktie, früher Shop Apotheke Europe, trägt die ISIN NL0012044747 und die WKN A2AR94, das Handelssymbol lautet RDC. Ein reguläres US-Listing besteht nicht, in den USA werden lediglich Hinterlegungsscheine außerbörslich gehandelt. Die DocMorris-Aktie hat die ISIN CH0042615283 und die WKN A0Q6J0, sie wird an der Schweizer Börse unter dem Kürzel DOCM gehandelt.
Der Auslöser
Wer kassiert die Zuzahlung? Ein Vorschlag mit Sprengkraft
Gesetzlich Versicherte zahlen für verschreibungspflichtige Medikamente in der Regel einen Eigenanteil. Um genau diesen Betrag dreht sich der Streit.
Nach einem Medienbericht sollen die gesetzlichen Zuzahlungen im kommenden Jahr um 50 Prozent steigen. Thomas Preis, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), nutzte das im Branchenportal „Apotheke Adhoc“ für einen Vorstoß. Er kritisierte den Aufwand, den die Apotheken vor Ort mit dem Einziehen der Zuzahlungen haben, und sieht einen Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen Versandapotheken, die ihren Kunden die Zuzahlung erlassen. Seine Forderung: Künftig sollen die Krankenkassen das Geld direkt bei den Versicherten einziehen, nicht mehr die Apotheken.
Die Einordnung
Forderung, kein Gesetz: was bisher feststeht
Wichtig für Anleger: Es handelt sich um die Position eines Verbands, der die Interessen der Apotheken vor Ort vertritt. Eine politische Entscheidung gibt es nicht, ein Gesetzentwurf mit diesem Inhalt ist nicht bekannt. Der Kursrutsch zeigt aber, wie empfindlich die Branche auf jede Regeländerung reagiert. Das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten ist der Wachstumstreiber beider Unternehmen, seit das elektronische Rezept in Deutschland Pflicht ist. Und dieses Geschäft hängt an Regeln, die die Politik jederzeit ändern kann.
Der Kurs
Vom Jahreshoch in die Korrektur
Der Einbruch trifft die Redcare Pharmacy Aktie in einer ohnehin schwachen Phase. Im Oktober hatte sie mit 78,80 Euro den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht, getragen vom Boom beim elektronischen Rezept. Seitdem geht es bergab: Binnen eines Monats hat das Papier rund 21 Prozent verloren, auf Jahressicht bleibt nur ein kleines Plus von knapp 2 Prozent. Operativ lief es zuletzt besser als der Kurs vermuten lässt. Redcare meldete Mitte November einen kräftigen Anstieg des operativen Ergebnisses und bestätigte seine Jahresziele. DocMorris hob auf seinem Kapitalmarkttag am 12. November die Umsatzprognose an und verwies auf anhaltend starkes Wachstum bei Rezepten.
Häufige Fragen zur Redcare Pharmacy Aktie
Warum ist die Redcare Pharmacy Aktie gefallen?
Der Apothekerverband ABDA fordert, dass Krankenkassen die Zuzahlungen für Medikamente direkt einziehen. Dann könnten Versandapotheken ihren Kunden die Zuzahlung nicht mehr erlassen.
Ist die Änderung bei den Zuzahlungen beschlossen?
Nein. Es handelt sich um eine Forderung des Verbands, nicht um eine politische Entscheidung.
Ist auch DocMorris betroffen?
Ja. Die DocMorris-Aktie verlor am selben Tag in Zürich 7,6 Prozent.
Welche ISIN und WKN hat die Redcare Pharmacy Aktie?
Die ISIN lautet NL0012044747, die WKN A2AR94, das Handelssymbol RDC.
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