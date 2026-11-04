Redcare Pharmacy Aktie: 97 EUR Kursziel - Warum Jefferies Redcare gegenüber DocMorris bevorzugt

Das Analysehaus Jefferies sieht bei der Online-Apotheke erhebliches Potenzial und bestätigt seine Kaufempfehlung. Analyst Martin Comtesse hält am Kursziel von 97 EUR und am Rating "buy" fest. Besonders bemerkenswert: Trotz der positiven operativen Entwicklung wird Redcare Pharmacy nach Einschätzung von Jefferies mit einem übertrieben hohen Bewertungsabschlag gegenüber dem Wettbewerber DocMorris gehandelt. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Hat die Börse die Stärken von Redcare Pharmacy bislang unterschätzt?