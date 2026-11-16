Weniger Kursziel, gleiche Überzeugung: J.P.-Morgan-Analystin Priyanka Grover senkt das Kursziel für die Recursion-Aktie von 10 auf 7 US-Dollar, bleibt aber bei „Overweight“. Zum Schlusskurs von 3,19 US-Dollar vom Freitag errechnet sich trotzdem ein Potenzial von rund 119 Prozent. Der Spezialist für KI-gestützte Wirkstoffforschung kämpft an der Börse weiter um Vertrauen.
Recursion-Aktie: J.P.-Morgan-Analystin Priyanka Grover senkt das Kursziel auf 7 Dollar – bleibt aber bei „Overweight“
J.P.-Morgan-Analystin Priyanka Grover senkt das Kursziel für die Recursion-Aktie von 10 auf 7 US-Dollar, hält aber an „Overweight“ fest. Zum Schlusskurs von 3,19 US-Dollar ergibt sich ein Potenzial von rund 119 Prozent. Der KI-Wirkstoffentwickler hat seine Finanzierung bis 2029 gestreckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Recursion Pharmaceuticals, Inc.
- Handelssymbol
- RXRX (Nasdaq)
- Analyst
- Priyanka Grover
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 7 US-Dollar (zuvor 10 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Recursion-Aktie
Kursziel gekappt – Grover hält an der Kaufthese fest
Priyanka Grover hatte die Recursion-Aktie im Dezember 2025 von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft – damals mit einem Kursziel von 11 US-Dollar.
Ihre These stützte sich vor allem auf REC-4881 gegen familiäre adenomatöse Polyposis (FAP). Grover traute dem Mittel Spitzenumsätze von mehr als 1 Milliarde US-Dollar allein in den USA zu und setzte die Erfolgswahrscheinlichkeit bei 60 Prozent an.
Seitdem hat die Aktie deutlich nachgegeben. Mit der Senkung auf 7 US-Dollar passt die Aktienanalyse von J.P. Morgan ihr Ziel an das niedrigere Kursniveau an, ohne die Kaufempfehlung aufzugeben.
Die Argumente von Priyanka Grover
Diese Punkte stehen hinter der Einschätzung von J.P.-Morgan-Analystin Priyanka Grover:
REC-4881 liefert
Neue Phase-2-Daten zeigen bei 87 Prozent der auswertbaren Patienten nach zwölf Wochen weniger Polypen, im Median um 47 Prozent.
Partner zahlen
Ein Meilenstein von Sanofi über 10 Millionen US-Dollar trieb den Quartalsumsatz auf 18,6 Millionen US-Dollar.
Kosten sinken
Die Forschungsausgaben fielen um 18 Prozent auf 99,1 Millionen US-Dollar, der Quartalsverlust sank auf 119,0 Millionen US-Dollar.
Längerer Atem
Recursion hat die Finanzierung nach eigenen Angaben bis 2029 verlängert.
Mehr Klinik, weniger Verlust
Recursion meldete für das dritte Quartal einen Verlust von 0,22 US-Dollar je Aktie und schnitt damit besser ab als die erwarteten 0,24 US-Dollar. Der Umsatz übertraf die Schätzungen deutlich. Zudem übte Genentech eine erste Zieloption in der Neurowissenschafts-Kooperation aus.
Die Börse reagierte dennoch verhalten: Nach den Zahlen fiel die Aktie auf rund 3,68 US-Dollar und rutschte seitdem weiter ab. Neben den hohen Verlusten belastet die gestiegene Zahl der Aktien nach früheren Kapitalmaßnahmen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Priyanka Grover. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 7 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX): Kaufen, Kursziel 7,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Priyanka Grover). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Priyanka Grover).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.