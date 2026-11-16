Recursion-Aktie: J.P.-Morgan-Analystin Priyanka Grover senkt das Kursziel auf 7 Dollar – bleibt aber bei „Overweight“

Ihre These stützte sich vor allem auf REC-4881 gegen familiäre adenomatöse Polyposis (FAP). Grover traute dem Mittel Spitzenumsätze von mehr als 1 Milliarde US-Dollar allein in den USA zu und setzte die Erfolgswahrscheinlichkeit bei 60 Prozent an.

Seitdem hat die Aktie deutlich nachgegeben. Mit der Senkung auf 7 US-Dollar passt die Aktienanalyse von J.P. Morgan ihr Ziel an das niedrigere Kursniveau an, ohne die Kaufempfehlung aufzugeben.