Nach den Emittentenangaben läuft die Zeichnung vom 8. Oktober 2026 bis zum 28. September 2027, die Valuta, also der Tag, an dem Zahlung und Zinslauf beginnen, ist aber erst der 4. August 2027. Wer früh zeichnet, bindet sein Geld also nach den Angaben nicht bis zum Zinsbeginn. Die erste Zinszahlung folgt am 4. Februar 2028. Ausgabe- und Rückzahlungskurs liegen bei 100 Prozent. Der Emittent kann die Anleihe ab dem 4. August 2030 zu 102 Prozent und ab dem 4. August 2031 zu 101 Prozent kündigen. Das begrenzt die Kursphantasie nach oben, weil eine vorzeitige Rückzahlung zu diesen Kursen möglich ist.

Die Anleihe ist deutschem Recht unterstellt, unbesichert und nicht nachrangig. Zu den Gläubigerrechten zählen laut Emittentenmeldung Cross-Default, eine Negativerklärung (der Emittent darf andere Schulden nicht besser besichern) sowie Transparenz- und Positivverpflichtungen. Der Prospekt wurde von der luxemburgischen Aufsicht CSSF gebilligt und an die BaFin notifiziert. Als Finanzberater wird die Lewisfield Deutschland GmbH genannt.