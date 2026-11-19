Die reconcept Anleihe 2027/2032 (ISIN DE000A5GS628) verspricht 7,00 Prozent Zinsen pro Jahr für fünf Jahre. Die reconcept GmbH will damit bis zu 10 Millionen Euro für Batteriespeicher einsammeln, die Stückelung liegt bei 1.000 Euro. Gegenüber der zehnjährigen Bundesanleihe, die am 19. November um 17:16 Uhr MEZ bei 3,40 Prozent rentierte (dpa-AFX), beträgt der Kupon-Abstand rund 3,6 Prozentpunkte, wobei die Laufzeiten nicht deckungsgleich sind.
reconcept BatterieSpeicher Global Anleihe: 7,00 Prozent Kupon bis 2032, unbesichert, Valuta erst August 2027 – was Anleger zur Batteriespeicher-Anleihe prüfen können
Die reconcept GmbH bietet eine Anleihe 2027/2032 mit 7,00 Prozent Kupon und bis zu 10 Millionen Euro Volumen an. Das Geld fließt in Batteriespeicher. Kupon, Laufzeit, ISIN, Kündigungsrechte und Risiken der reconcept-Anleihe im Überblick.
Steckbrief
- Emittent
- reconcept GmbH
- ISIN
- DE000A5GS628
- WKN
- A5GS62
- Zinstermine
- 4. Februar und 4. August, erstmals 4. Februar 2028
- Zeichnung
- 8. Oktober 2026 bis 28. September 2027, direkt über den Emittenten
- Handel
- Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ab 4. August 2027 geplant
- Rang
- unbesichert, nicht nachrangig
- Rating
- nicht genannt
Stand: 19.11.2026, Angaben laut Emittentenmeldungen; Prospekt nicht geprüft
Die Eckdaten
Was bietet die 7-%-Anleihe von reconcept?
Eine festverzinste Unternehmensanleihe ohne Besicherung, mit Kündigungsrecht des Emittenten und einer ungewöhnlich langen Zeichnungsphase.
Nach den Emittentenangaben läuft die Zeichnung vom 8. Oktober 2026 bis zum 28. September 2027, die Valuta, also der Tag, an dem Zahlung und Zinslauf beginnen, ist aber erst der 4. August 2027. Wer früh zeichnet, bindet sein Geld also nach den Angaben nicht bis zum Zinsbeginn. Die erste Zinszahlung folgt am 4. Februar 2028. Ausgabe- und Rückzahlungskurs liegen bei 100 Prozent. Der Emittent kann die Anleihe ab dem 4. August 2030 zu 102 Prozent und ab dem 4. August 2031 zu 101 Prozent kündigen. Das begrenzt die Kursphantasie nach oben, weil eine vorzeitige Rückzahlung zu diesen Kursen möglich ist.
Die Anleihe ist deutschem Recht unterstellt, unbesichert und nicht nachrangig. Zu den Gläubigerrechten zählen laut Emittentenmeldung Cross-Default, eine Negativerklärung (der Emittent darf andere Schulden nicht besser besichern) sowie Transparenz- und Positivverpflichtungen. Der Prospekt wurde von der luxemburgischen Aufsicht CSSF gebilligt und an die BaFin notifiziert. Als Finanzberater wird die Lewisfield Deutschland GmbH genannt.
|Position
|Betrag
|Jahreszins bei 7,00 %
|70 €
|Halbjahreszins (ca.)
|35 €
|Zinsen über fünf Jahre
|350 €
|Rückzahlung am 4. August 2032
|1.000 €
|Kupon abzüglich 10-jähriger Bundesanleihe (3,40 %)
|rund 3,6 Prozentpunkte
Rechenbeispiel der Redaktion bei planmäßiger Zahlung und ohne Steuern und Gebühren; Zinsen fließen ab Valuta 4. August 2027.
Quelle: Anleihen-Finder, 4investors; Berechnung aktiencheck.de
Wichtig für das Verständnis: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite hängt vom Kaufkurs ab und davon, ob die Anleihe vollständig bedient wird. Zum Ausgabekurs von 100 Prozent entspricht die Rendite vor Steuern dem Kupon.
Der Emittent
Wofür braucht reconcept das Geld und wie belastbar ist das Geschäftsmodell?
Nach den Meldungen entwickelt, baut, betreibt, finanziert und verkauft reconcept gewerbliche und industrielle Batteriespeicher, auch als Hybridanlagen in Kombination mit Solar- und Windparks. Die Pipeline beträgt rund 3.000 Megawatt, Märkte sind Deutschland, Finnland, Kanada und Spanien. Der Nettoerlös soll in Projektentwicklung, Bau, Betrieb, Verwaltung, Finanzierung und Verkauf von Speicherprojekten fließen. Finanzzahlen des Emittenten fanden sich in den gelesenen Quellen nicht; Eigenkapital, Verschuldung und Zinsdeckung sind deshalb im Prospekt zu prüfen. Ein Rating der Anleihe wird nicht genannt.
Das große Bild
Warum zahlen Mittelstandsanleihen 7 Prozent, wenn der Bund 3,4 Prozent bietet?
Bundesanleihen gelten als nahezu ausfallsicher, Unternehmensanleihen ohne Rating und ohne Sicherheiten nicht. Die Differenz von rund 3,6 Prozentpunkten ist die Risikoprämie für Ausfall-, Liquiditäts- und Projektrisiko. In einem Umfeld, in dem die Inflation im Euroraum bei 4,0 Prozent liegt und die EZB am 17. Dezember über eine Zinserhöhung berät, ist der reale Ertrag allerdings schmaler, als der Kupon vermuten lässt. Batteriespeicher profitieren politisch vom Ausbau der erneuerbaren Energien; wie stark sich Erlöse und Finanzierungskosten der Projekte entwickeln, hängt von Netzentgelten, Strompreisen und Zinsen ab – eine Einschätzung der Redaktion.
Termine
Welche Termine gelten für die reconcept-Anleihe?
28. September 2027: Ende der Zeichnungsfrist laut Emittentenangaben.
4. August 2027: Valuta und geplanter Handelsbeginn im Freiverkehr Frankfurt.
4. Februar 2028: erste Zinszahlung, danach jeweils 4. August und 4. Februar.
4. August 2030 und 2031: erste Kündigungstermine zu 102 und 101 Prozent.
4. August 2032: Laufzeitende.
FAQ
Häufige Fragen zur reconcept Anleihe
Wie hoch ist der Zins der reconcept Anleihe? Der Kupon beträgt 7,00 Prozent pro Jahr, halbjährlich gezahlt.
Wie lange läuft die Anleihe? Fünf Jahre, vom 4. August 2027 bis 4. August 2032.
Ist die reconcept-Anleihe besichert? Nach den Emittentenangaben unbesichert und nicht nachrangig.
Welche Mindestanlage gilt? 1.000 Euro, entsprechend der Stückelung.
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