Rechenzentrum Aktien: Vertiv springt um zwölf Prozent – und ein Analyst kürzt das Kursziel um 120 Dollar

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 12:17 3 Min.

Equinix, Digital Realty und Vertiv stellen die Hallen, die Kühlung und den Strom für die KI-Chips von Nvidia. Nach der Rückkehr von Jensen Huang gewann die Vertiv Aktie am Montag 12,1 Prozent. Am selben Tag senkte Baird das Kursziel von 320 auf 200 Dollar.

Bild: KI-generiert (Medium 5917), auf 1200 x 675 zugeschnitten

Ein KI-Chip ist nutzlos, solange er keinen Platz, keinen Strom und keine Kühlung hat. Dafür sorgen drei Unternehmen, die selten in den Schlagzeilen stehen. Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze reagierten sie sehr unterschiedlich. Die Vertiv Aktie gewann am Montag 12,1 Prozent, die Equinix Aktie rund vier Prozent, die Digital Realty Aktie 3,05 Prozent. Der Unterschied erklärt, wer wirklich am Chip hängt. Vertiv Aktie am Montag +12,1 % neues Kursziel Baird für Vertiv, zuvor 320 200 USD Digital Realty Aktie am Montag +3,05 % Equinix Aktie am Montag im Handelsverlauf 1.006 USD Quelle : GuruFocus; MarketBeat; Motley Fool (Kurse 23.11.2026) Der Ausrüster Vertiv kühlt die Chips und spürt jede Nvidia- Bewegung Vertiv baut Stromversorgung und Kühlsysteme für Rechenzentren und arbeitet bei den Bauplänen für neue KI-Fabriken eng mit Nvidia zusammen. Die Flüssigkühlung des Unternehmens gilt als Standard für dicht gepackte KI-Server. Entsprechend heftig schwankt der Kurs: Anfang November verlor die Aktie an einem Tag 14 Prozent, am Montag gewann sie 12,1 Prozent. Operativ läuft es gut, der Quartalsumsatz stieg zuletzt um 61 Prozent, die Jahresprognose wurde angehoben. Dennoch stufte Baird die Aktie am Montag herab und senkte das Kursziel von 320 auf 200 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Vermieter Equinix und Digital Realty: weniger Schwung, weniger Risiko Equinix und Digital Realty sind Immobilienunternehmen. Sie bauen und vermieten Rechenzentren und verdienen an langfristigen Mietverträgen, nicht am einzelnen Chip. Die Equinix Aktie stieg am Montag im Handelsverlauf um 38,01 Dollar auf 1.006,23 Dollar, ein Plus von rund 3,9 Prozent (eigene Rechnung). Digital Realty gilt als wichtiger Rechenzentrumspartner von Nvidia und gewann 3,05 Prozent. Unsere Lesart: Die Vermieter schwanken weniger, weil ihre Einnahmen vertraglich gesichert sind. Sie profitieren vom Ausbau, aber sie fallen nicht ins Bodenlose, wenn der KI-Handel stockt. Ein neues Thema für beide sind Konflikte um Baugenehmigungen für Rechenzentren in den USA. Was für Rechenzentrum Aktien spricht Jeder KI-Chip braucht Fläche, Strom und Kühlung

Vertiv mit 61 Prozent Umsatzplus im Quartal

Vermieter mit langfristigen Verträgen

Unsicherheit bei Nvidia vorerst beseitigt Was Anleger bedenken sollten Baird senkt Vertiv-Ziel von 320 auf 200 Dollar

Vertiv mit sehr hohen Tagesschwankungen

Streit um Genehmigungen für neue Rechenzentren

Nvidia fällt am Dienstag vorbörslich wieder Einordnung der Redaktion: Rechenzentrum Aktien gibt es in zwei Sorten. Die Vertiv Aktie ist ein Ausrüster und schwingt mit jeder Nachricht aus dem KI-Sektor. Equinix und Digital Realty sind Vermieter und bewegen sich gemächlicher. Dass ein Analyst am Tag der Rally das Kursziel um mehr als ein Drittel kürzt, ist eine Erinnerung: Die Rückkehr von Huang ändert die Stimmung, nicht die Bewertungsfrage. FAQ Häufige Fragen zu Rechenzentrum Aktien Warum ist die Vertiv Aktie am Montag gestiegen?

Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hat Aktien rund um KI-Rechenzentren angetrieben. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es dazu nicht. Was unterscheidet Vertiv von Equinix und Digital Realty?

Vertiv liefert Kühlung und Stromversorgung. Equinix und Digital Realty bauen und vermieten Rechenzentren. Wie lauten die Handelssymbole der Rechenzentrum Aktien?

Vertiv: VRT (NYSE). Equinix: EQIX (Nasdaq). Digital Realty: DLR (NYSE). ISIN, WKN und deutsche Handelssymbole werden nachgetragen.

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