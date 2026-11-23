Das Rechenzentren-Moratorium ist für die Nasdaq 100 (^NDX) zur politischen Gretchenfrage geworden: Nach den US-Zwischenwahlen vom 3. November fordern Demokraten wie Senator Bernie Sanders einen bundesweiten Baustopp für neue KI-Rechenzentren, und in 40 von 41 Kommunen, die darüber abstimmten, votierten die Wähler laut einer Auswertung gegen neue Anlagen. Die Börse reagierte am Donnerstag, 5. November, mit einem der schwersten Tage des Jahres: Die Nasdaq 100 verlor nach NBC-Angaben 6,3 Prozent, der Halbleiterindex 12,3 Prozent. Gegen Mittag am 23. November (12:44 Uhr MEZ, dpa-AFX) liegt der Index gut 20 Prozent unter seinem Hoch.

Ob es tatsächlich zu einem Moratorium kommt, ist offen. Für die Märkte zählt aber schon die Richtung: Strom, Netze und Genehmigungen sind zum Engpass für den KI-Ausbau geworden, und die Politik hat das Thema für sich entdeckt.