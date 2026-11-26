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Reallöhne im 3. Quartal 2026 um 1,3% höher als im Vorjahresquartal

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:09 1 Min. Statistisches Bundesamt

Die Reallöhne in Deutschland stiegen im dritten Quartal um 1,3 Prozent, und die niedrigsten Vollzeitverdienste legten nominal mit 6,6 Prozent am stärksten zu.

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Die Reallöhne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland waren im 3. Quartal 2026 um 1,3% höher als im Vorjahresquartal, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, stiegen die Nominallöhne im selben Zeitraum um 4,3% und die Verbraucherpreise um 2,9%. Überdurchschnittliche Steigerungen der Nominallöhne waren im 3. Quartal 2026 in den Wirtschaftsabschnitten Energieversorgung (+6,7% zum Vorjahresquartal), Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+6,3%) und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (+5,6%) festzustellen. Verglichen dazu fiel der Nominallohnzuwachs in den Wirtschaftsabschnitten freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (+3,2%), sonstige Dienstleistungen (+3,1%) sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (+3,1%) vergleichsweise gering aus. Geringverdienende mit überdurchschnittlicher Nominallohnsteigerung Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte das Fünftel mit den geringsten Verdiensten (1. Quintil) im 3. Quartal 2026 mit einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 6,6% wiederholt die stärksten Verdienststeigerungen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Verdienste der Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 4,3% und damit genauso stark wie die Nominallöhne in der Gesamtwirtschaft. Für das oberste Fünftel mit den höchsten Verdiensten unter den Vollzeitbeschäftigten (5. Quintil) lag der Nominallohnanstieg mit +3,4% unter der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Auszubildende und geringfügig Beschäftigte wiesen im 3. Quartal 2026 mit +5,6% gegenüber dem Vorjahresquartal ein überdurchschnittliches Nominallohnwachstum auf.

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