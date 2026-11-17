Mehr Umsatz durch RE/MAX, aber düstere Aussichten für den Häusermarkt: Freedom-Analyst Zhiger Kurmet bleibt bei „Buy“ für die Real-REMAX-Aktie und senkt das Kursziel von 40 auf 25 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 10,53 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 137 Prozent.
Real-REMAX-Aktie: Chef warnt vor „sehr schwierigem“ 2027 – Freedom kappt das Ziel, bleibt aber beim Kauf
Nach der Übernahme von RE/MAX rechnet Real REMAX mit einem schwachen US-Immobilienmarkt. Freedom-Analyst Zhiger Kurmet senkt das Kursziel für die Real-REMAX-Aktie deutlich, bleibt aber bei „Buy“.
Steckbrief
- Unternehmen
- Real REMAX Group Inc. (vormals The Real Brokerage)
- Handelssymbol
- REAX (Nasdaq)
- Analyst
- Zhiger Kurmet
- Bank
- Freedom Capital Markets
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 25 US-Dollar (zuvor 40 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Freedom Capital Markets zur Real-REMAX-Aktie
RE/MAX an Bord – Kurmet bleibt beim Kauf
Zhiger Kurmet nimmt das Kursziel kräftig zurück. An der Kaufempfehlung hält er fest.
The Real Brokerage hat im August den Maklerkonzern RE/MAX übernommen und firmiert nun als Real REMAX Group. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 28 Prozent auf 727,9 Millionen US-Dollar, darin sind rund fünf Wochen RE/MAX enthalten.
Das bereinigte EBITDA stieg um 66 Prozent auf 34 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Freedom-Analyst Zhiger Kurmet zu lesen ist:
Mehr Makler
Real zählte zum Quartalsende 36.610 Makler, 21 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Größe durch RE/MAX
Mit RE/MAX kommt ein großes Franchise-Geschäft hinzu.
Sparprogramm
Das Management arbeitet an Kostensenkungen nach der Übernahme.
Ertrag verbessert
Das bereinigte EBITDA soll im vierten Quartal im mittleren 30-Millionen-Dollar-Bereich liegen.
Hoher Verlust, schwacher Ausblick
Wegen Übernahmekosten lag der Nettoverlust im dritten Quartal bei 67,2 Millionen US-Dollar. Für 2027 erwartet Vorstandschef Tamir Poleg ein „sehr herausforderndes“ Jahr mit 5 bis 10 Prozent weniger Hausverkäufen und 3 bis 4 Prozent niedrigeren Preisen.
Der Umsatz soll im vierten Quartal sinken.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.), Analyst Zhiger Kurmet. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 25 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: freedomholdingcorp.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Real REMAX Group Inc. (vormals The Real Brokerage) (REAX): Kaufen, Kursziel 25,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Zhiger Kurmet, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Zhiger Kurmet, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.