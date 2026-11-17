The Real Brokerage hat im August den Maklerkonzern RE/MAX übernommen und firmiert nun als Real REMAX Group. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 28 Prozent auf 727,9 Millionen US-Dollar, darin sind rund fünf Wochen RE/MAX enthalten.

Das bereinigte EBITDA stieg um 66 Prozent auf 34 Millionen US-Dollar.