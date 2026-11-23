Einordnung der Redaktion: Bridgewater ist kein Aktienpicker, sondern ein Makrofonds, der auf Konjunktur, Zinsen und Währungen setzt. Die 13F-Meldung bildet nur einen Teil davon ab. Der Verkauf von Indexfonds kann deshalb auch Teil einer Absicherung oder einer größeren Umschichtung sein. Trotzdem bleibt der Eindruck: Einer der einflussreichsten Fonds der Welt hat sein Aktienrisiko gesenkt, bevor der Markt drehte. Und er hat bei der Nvidia Aktie Kasse gemacht, bevor die Turbulenzen um den Konzern begannen.