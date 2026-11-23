Es ist der Zeitpunkt, der diese Meldung so brisant macht. Bridgewater Associates, der von Ray Dalio gegründete Hedgefonds-Riese, hat im dritten Quartal S&P-500-Indexfonds im Wert von rund 2,6 Milliarden Dollar verkauft. Die Position im bekanntesten dieser Fonds schrumpfte um 36 Prozent, die im zweitgrößten wurde halbiert. Wenige Wochen später rutschten die US-Indizes in die Korrektur. Dalio selbst führt das Haus nicht mehr und hat seine Anteile abgegeben, sein Name steht aber weiter für die Strategie.
Ray Dalio Depot: Bridgewater wirft S&P-500-Fonds für 2,6 Milliarden Dollar raus – kurz vor dem Ausverkauf
Der größte Hedgefonds der Welt hat vor dem Kurssturz im November kräftig verkauft. Bridgewater, die von Ray Dalio gegründete Gesellschaft, trennte sich im dritten Quartal von S&P-500-Fonds im Wert von 2,6 Milliarden Dollar und halbierte die Amazon-Position. Auch bei der Nvidia Aktie zog der Fonds die Reißleine. Wohin das Geld floss, zeigt die neue Pflichtmeldung.
Die Verkäufe
Raus aus dem Index, raus aus Big Tech
Bridgewater hielt Ende September noch 3,4 Millionen Anteile am größten S&P-500-Fonds, 1,9 Millionen weniger als im Juni. Auch bei den Einzelwerten wurde abgebaut. Die Position in der Amazon Aktie schrumpfte um 52 Prozent, die in der Nvidia Aktie um gut 30 Prozent. Alphabet und Microsoft wurden ebenfalls reduziert. Komplett verkauft hat der Fonds die Eisenbahngesellschaft Union Pacific und den Lkw-Hersteller Paccar, zwei klassische Konjunkturwerte.
Die Käufe
Speicherchips, Strom und Öl
Ein Rückzug aus der Technologie ist das nicht, eher eine Umschichtung. Bridgewater verdoppelte seine Position in der Micron Aktie auf rund 237.000 Stück im Wert von 253 Millionen Dollar und stockte Applied Materials, Qualcomm und SanDisk kräftig auf. Größter Kauf des Quartals war laut einer Auswertung der Werbetechnik-Konzern AppLovin. Neu im Depot sind außerdem der Stromversorger Dominion Energy und der Ölkonzern Occidental Petroleum. Das Muster: weniger breite Marktwetten, mehr gezielte Positionen in Chips und Energie.
Einordnung der Redaktion: Bridgewater ist kein Aktienpicker, sondern ein Makrofonds, der auf Konjunktur, Zinsen und Währungen setzt. Die 13F-Meldung bildet nur einen Teil davon ab. Der Verkauf von Indexfonds kann deshalb auch Teil einer Absicherung oder einer größeren Umschichtung sein. Trotzdem bleibt der Eindruck: Einer der einflussreichsten Fonds der Welt hat sein Aktienrisiko gesenkt, bevor der Markt drehte. Und er hat bei der Nvidia Aktie Kasse gemacht, bevor die Turbulenzen um den Konzern begannen.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Ray Dalio
Führt Ray Dalio Bridgewater noch?
Nein. Dalio hat den Fonds gegründet, die Führung und seine Anteile aber abgegeben.
Was hat Bridgewater im dritten Quartal 2026 verkauft?
Vor allem S&P-500-Indexfonds für rund 2,6 Milliarden Dollar sowie große Teile der Positionen in Amazon und Nvidia.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?
Amazon Aktie: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ (Deutschland), US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).
Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
Micron Aktie: ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE (Deutschland), US-Handelssymbol MU (Nasdaq).
AppLovin Aktie: ISIN US03831W1080, WKN A2QR0K, Handelssymbol 6RV (Deutschland), US-Handelssymbol APP (Nasdaq).
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