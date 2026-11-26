Ruhe kennt dieser Kurs derzeit nicht. Die Raspberry-Pi-Aktie (ISIN: GB00BS3DYQ52, WKN: A40FLP, Symbol London: RPI, Symbol Deutschland: 0IK) legt am Donnerstagvormittag um 4,69 Prozent auf 446,2 Pence zu und gehört damit zu den FTSE 350 Gewinnern.
Raspberry-Pi-Aktie FTSE 350 Gewinner: Tech-Erholung und Insiderkauf – der Minicomputer-Bauer fängt sich nach wilden Tagen
Die Raspberry-Pi-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um 4,7 Prozent und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern. Nach plus 8 Prozent am Montag und minus 6 Prozent am Dienstag ist es der nächste Ausschlag in einer turbulenten Woche. Der Vorstandschef hat zuletzt selbst zugekauft.
FTSE 350 Gewinner Raspberry Pi
Warum die Raspberry-Pi-Aktie steigt: Die Branche erholt sich, der Chef kauft
Eine Unternehmensmeldung gibt es am Donnerstag nicht. Der Kurs folgt der Stimmung für Technologiewerte – und die ist nach schwachen Tagen besser.
In Asien haben sich die Technologie- und Chipwerte in der Nacht deutlich erholt, nachdem zuvor Zweifel an den Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz die Kurse gedrückt hatten. In London liegt der FTSE 250 am Vormittag knapp 1 Prozent im Plus. Raspberry Pi entwickelt neben seinen bekannten Einplatinencomputern auch eigene Chips und wird an der Börse als Halbleiter- und Hardwarewert gehandelt.
Dazu kommt ein Vertrauenssignal aus dem Unternehmen. Vorstandschef und Mitgründer Eben Upton kaufte am 20. November 5.000 Aktien zu 450,4 Pence, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht. Bereits am 4. November hatte er 5.000 Stück zu 518 Pence erworben.
Hintergrund
Das Geschäft: Rekordhalbjahr trotz teurer Speicherchips
Im ersten Halbjahr 2026 meldete Raspberry Pi Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn. Getragen wurde das von höheren Stückzahlen und von Preiserhöhungen, mit denen das Unternehmen gestiegene Kosten für Speicherchips weitergab. Für das Gesamtjahr stellte das Management ein operatives Ergebnis über den Markterwartungen in Aussicht. Die meisten Geräte gehen längst nicht mehr an Bastler, sondern an Industriekunden, die sie in Maschinen und Steuerungen verbauen.
Speicherpreise
Teure Speicherchips bleiben das größte Kostenrisiko. Bisher konnte Raspberry Pi die Preise weitergeben.
KI-Stimmung
Als Hardwarewert schwankt die Aktie mit der Debatte um die Technologieinvestitionen.
Insiderkäufe
Zwei Käufe des Vorstandschefs binnen drei Wochen, jeweils nach Kursrückgängen.
Großaktionär
Die gemeinnützige Raspberry Pi Foundation hält rund 41 Prozent der Anteile.
Steckbrief
- Unternehmen
- Raspberry Pi Holdings plc
- Geschäft
- Einplatinencomputer, Rechenmodule und eigene Chips
- ISIN
- GB00BS3DYQ52
- WKN
- A40FLP
- Symbol London / Deutschland
- RPI / 0IK
- Kurs London
- 446,2 Pence (+4,69 %)
- 52-Wochen-Spanne
- 253,8 bis 1.082 Pence
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Raspberry-Pi-Aktie
Warum ist die Raspberry-Pi-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die Aktie steigt mit der Erholung der Technologiewerte; zudem hat der Vorstandschef zuletzt Aktien gekauft.
Wie viele Aktien hat der Vorstandschef gekauft?
5.000 Stück am 20. November zu 450,4 Pence und 5.000 Stück am 4. November zu 518 Pence.
Wie lief das Geschäft zuletzt?
Das erste Halbjahr 2026 brachte Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn.
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