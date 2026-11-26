In Asien haben sich die Technologie- und Chipwerte in der Nacht deutlich erholt, nachdem zuvor Zweifel an den Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz die Kurse gedrückt hatten. In London liegt der FTSE 250 am Vormittag knapp 1 Prozent im Plus. Raspberry Pi entwickelt neben seinen bekannten Einplatinencomputern auch eigene Chips und wird an der Börse als Halbleiter- und Hardwarewert gehandelt.

Dazu kommt ein Vertrauenssignal aus dem Unternehmen. Vorstandschef und Mitgründer Eben Upton kaufte am 20. November 5.000 Aktien zu 450,4 Pence, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht. Bereits am 4. November hatte er 5.000 Stück zu 518 Pence erworben.