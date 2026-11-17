Rapid Micro Biosystems stellt mit Growth Direct automatisierte Systeme für die mikrobielle Qualitätskontrolle in der Arzneimittelproduktion her. Am 16. November unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung über die Übernahme durch Merck KGaA aus Darmstadt.

Merck bietet 0,75 US-Dollar je Aktie in bar. Der Abschluss ist für Dezember 2026 geplant, sofern das Übernahmeangebot erfolgreich ist.