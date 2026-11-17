Das Übernahmeangebot setzt den Deckel: Roth-Analyst Max Masucci stuft die Rapid-Micro-Biosystems-Aktie von „Buy“ auf „Hold“ (bei Roth „Neutral“) ab und senkt das Kursziel von 3 auf 0,75 US-Dollar. Das entspricht genau dem Angebot von Merck KGaA. Zum Schlusskurs von 0,74 US-Dollar vom 16. November bleibt ein Abstand von rund 1 Prozent.
Rapid-Micro-Biosystems-Aktie: Merck KGaA greift für 75 Cent zu – Roth zieht die Konsequenz
Merck KGaA übernimmt Rapid Micro Biosystems für 0,75 US-Dollar je Aktie in bar. Roth-Analyst Max Masucci stuft die Rapid-Micro-Biosystems-Aktie auf „Hold“ ab und setzt das Kursziel auf den Angebotspreis.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rapid Micro Biosystems, Inc.
- Handelssymbol
- RPID (Nasdaq)
- Analyst
- Max Masucci
- Bank
- Roth Capital
- Rating
- Hold (abgestuft)
- Kursziel
- 0,75 US-Dollar (zuvor 3 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Roth Capital zur Rapid-Micro-Biosystems-Aktie
Übernahme zum Kurs von 75 Cent – Masucci stellt auf Halten
Mit dem Barangebot ist der Spielraum der Aktie begrenzt. Roth passt Einstufung und Kursziel an.
Rapid Micro Biosystems stellt mit Growth Direct automatisierte Systeme für die mikrobielle Qualitätskontrolle in der Arzneimittelproduktion her. Am 16. November unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung über die Übernahme durch Merck KGaA aus Darmstadt.
Merck bietet 0,75 US-Dollar je Aktie in bar. Der Abschluss ist für Dezember 2026 geplant, sofern das Übernahmeangebot erfolgreich ist.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Roth-Analyst Max Masucci zu lesen ist:
Festes Angebot
Merck KGaA zahlt 0,75 US-Dollar je Aktie in bar.
Wachstum im Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 22 Prozent auf 9,5 Millionen US-Dollar.
Bessere Marge
Die Bruttomarge erreichte mit 25 Prozent einen Rekord für ein drittes Quartal.
Knappe Kasse
Ende September verfügte Rapid Micro nur noch über rund 7 Millionen US-Dollar an Barmitteln.
Kaum noch Aufwärtspotenzial
Die Aktie notiert praktisch auf Höhe des Angebotspreises. Ein höheres Gebot ist nicht in Sicht.
Rapid Micro zog seine Jahresprognose zurück und verzichtete auf eine Telefonkonferenz zu den Zahlen. Der Nettoverlust lag im Quartal bei 11,3 Millionen US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Roth Capital Partners, LLC, Analyst Max Masucci. Die Abstufung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 0,75 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.roth.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID): Halten, Kursziel 0,75 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Max Masucci, Aktienanalyst, Roth Capital Partners, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Max Masucci, Aktienanalyst, Roth Capital Partners, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.