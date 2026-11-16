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Ralph-Lauren-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Matthew Boss bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 464 Dollar nach Prognoseanhebung

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

J.P.-Morgan-Analyst Matthew Boss bleibt bei „Overweight“ für die Ralph-Lauren-Aktie und nennt ein Kursziel von 464 US-Dollar. Zum Kurs von 384,43 US-Dollar sind das rund 21 Prozent Potenzial. Der Modekonzern hat seine Jahresprognose erneut angehoben.

Ralph-Lauren-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Matthew Boss bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 464 Dollar nach Prognoseanhebung
Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/gestapelte-einkaufswagen-am-eingang-des-einzelhandels-28846952/
Rating J.P. Morgan (bestätigt)
Overweight
Kursziel
464 $
Kurs 16.11.2026
384,43 $
Abstand zum Kursziel
+20,7 %

Steckbrief

Unternehmen
Ralph Lauren Corporation
Handelssymbol
RL (NYSE)
Analyst
Matthew Boss
Bank
J.P. Morgan
Rating
Overweight (bestätigt)
Kursziel
464 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Die Marke zieht: J.P.-Morgan-Analyst Matthew Boss bleibt bei „Overweight“ für die Ralph-Lauren-Aktie und nennt ein Kursziel von 464 US-Dollar. Zum Kurs von 384,43 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 21 Prozent. Der Modekonzern hat im zweiten Geschäftsquartal die eigenen Erwartungen übertroffen.

J.P. Morgan zur Ralph-Lauren-Aktie

Wachstum in allen Regionen – Boss bleibt beim Kauf

Matthew Boss bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Ralph Lauren hat die Jahresprognose erneut angehoben.

Ralph Lauren setzt seit Jahren darauf, die Marke aufzuwerten und mehr zum vollen Preis zu verkaufen. Die Aktienanalyse von J.P. Morgan bleibt angesichts dieser Strategie positiv.

Treiber war zuletzt vor allem Asien.

Die Argumente von Matthew Boss

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Matthew Boss stützt:

  1. Breites Wachstum

    Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal um 9 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar, währungsbereinigt um 10 Prozent.

  2. Asien als Motor

    In Asien wuchs der Umsatz um 28 Prozent, in China um mehr als 35 Prozent.

  3. Höherer Gewinn

    Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 22 Prozent auf 4,64 US-Dollar.

  4. Prognose angehoben

    Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Ralph Lauren nun ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 6 bis 7 Prozent.

Langsameres zweites Halbjahr

Für das dritte Quartal rechnet Ralph Lauren nur noch mit 3 bis 4 Prozent Wachstum. Gründe sind der Zeitpunkt von Lieferungen an den Großhandel und weniger Verkäufe über Outlet-Kanäle.

Zudem profitierte die Bruttomarge im Quartal von erstatteten US-Zöllen. In Europa spürte das Unternehmen weniger Kundenfrequenz.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Matthew Boss. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 464 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Ralph Lauren Corporation (RL): Kaufen, Kursziel 464,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Matthew Boss, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:13 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:13 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Matthew Boss, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.