Die Marke zieht: J.P.-Morgan-Analyst Matthew Boss bleibt bei „Overweight“ für die Ralph-Lauren-Aktie und nennt ein Kursziel von 464 US-Dollar. Zum Kurs von 384,43 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 21 Prozent. Der Modekonzern hat im zweiten Geschäftsquartal die eigenen Erwartungen übertroffen.
Ralph-Lauren-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Matthew Boss bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 464 Dollar nach Prognoseanhebung
J.P.-Morgan-Analyst Matthew Boss bleibt bei „Overweight“ für die Ralph-Lauren-Aktie und nennt ein Kursziel von 464 US-Dollar. Zum Kurs von 384,43 US-Dollar sind das rund 21 Prozent Potenzial. Der Modekonzern hat seine Jahresprognose erneut angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ralph Lauren Corporation
- Handelssymbol
- RL (NYSE)
- Analyst
- Matthew Boss
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 464 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Ralph-Lauren-Aktie
Wachstum in allen Regionen – Boss bleibt beim Kauf
Matthew Boss bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Ralph Lauren hat die Jahresprognose erneut angehoben.
Ralph Lauren setzt seit Jahren darauf, die Marke aufzuwerten und mehr zum vollen Preis zu verkaufen. Die Aktienanalyse von J.P. Morgan bleibt angesichts dieser Strategie positiv.
Treiber war zuletzt vor allem Asien.
Die Argumente von Matthew Boss
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Matthew Boss stützt:
Breites Wachstum
Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal um 9 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar, währungsbereinigt um 10 Prozent.
Asien als Motor
In Asien wuchs der Umsatz um 28 Prozent, in China um mehr als 35 Prozent.
Höherer Gewinn
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 22 Prozent auf 4,64 US-Dollar.
Prognose angehoben
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Ralph Lauren nun ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 6 bis 7 Prozent.
Langsameres zweites Halbjahr
Für das dritte Quartal rechnet Ralph Lauren nur noch mit 3 bis 4 Prozent Wachstum. Gründe sind der Zeitpunkt von Lieferungen an den Großhandel und weniger Verkäufe über Outlet-Kanäle.
Zudem profitierte die Bruttomarge im Quartal von erstatteten US-Zöllen. In Europa spürte das Unternehmen weniger Kundenfrequenz.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Matthew Boss. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 464 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Ralph Lauren Corporation (RL): Kaufen, Kursziel 464,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Matthew Boss, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:13 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:13 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Matthew Boss, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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