Der Zusammenhang drängt sich trotzdem auf. Am 17. November hatte die Wertpapiertochter Rakuten Securities mitgeteilt, dass persönliche Daten von bis zu 4,47 Millionen Konten abgeflossen sein könnten, darunter Namen, Adressen, Jahreseinkommen und Finanzvermögen der Kunden. Kurz darauf erhielt der Konzern von der japanischen Finanzaufsicht FSA die Anordnung, einen Bericht nach dem Wertpapiergesetz vorzulegen. In der Folge weiteten sich die Risikoaufschläge der Yen-Anleihen aus. Die im Oktober an Privatanleger verkaufte Anleihe über 360 Milliarden Yen rentierte am 20. November rund 220 Basispunkte über vergleichbaren japanischen Staatsanleihen, so hoch wie nie seit der Ausgabe.