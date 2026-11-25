Für die Rakuten Anleihen ist es eine schwierige Woche: Der japanische Internet- und Mobilfunkkonzern hat eine geplante Platzierung über bis zu 151 Milliarden Yen, rund 950 Millionen Dollar, abgesagt. Das teilte die mitbeteiligte Bank Goldman Sachs am Dienstag mit, auf Wunsch des Emittenten. Am Mittwoch berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg, dass die Kosten für Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) auf Rakuten nach der Absage deutlich gestiegen sind. Die Rakuten Aktie war bereits am Dienstag im Handelsverlauf um bis zu 3,9 Prozent auf den tiefsten Stand seit November 2023 gefallen.
Rakuten Anleihe: Platzierung über bis zu 151 Milliarden Yen abgesagt, Risikoaufschlag bei 220 Basispunkten – kippt das Vertrauen der Gläubiger nach dem Datenleck?
Der japanische Internetkonzern Rakuten hat eine geplante Anleihe über bis zu 151 Milliarden Yen kurzfristig abgesagt. Seither steigen die Kosten, sich gegen einen Zahlungsausfall abzusichern. Auslöser der Unruhe ist ein mögliches Datenleck bei der Tochter Rakuten Securities mit bis zu 4,47 Millionen betroffenen Konten. Die Top-Story erklärt, was das für die Rakuten Anleihen und die Aktie bedeutet.
Der Auslöser
Warum hat Rakuten die Anleihe abgesagt – und was hat das Datenleck damit zu tun?
Rakuten nennt keine Gründe. Ein Sprecher sagte lediglich, ein Termin für die nächste Emission stehe noch nicht fest. Ob das Datenleck die Pläne beeinflusst habe, wollte er nicht kommentieren.
Der Zusammenhang drängt sich trotzdem auf. Am 17. November hatte die Wertpapiertochter Rakuten Securities mitgeteilt, dass persönliche Daten von bis zu 4,47 Millionen Konten abgeflossen sein könnten, darunter Namen, Adressen, Jahreseinkommen und Finanzvermögen der Kunden. Kurz darauf erhielt der Konzern von der japanischen Finanzaufsicht FSA die Anordnung, einen Bericht nach dem Wertpapiergesetz vorzulegen. In der Folge weiteten sich die Risikoaufschläge der Yen-Anleihen aus. Die im Oktober an Privatanleger verkaufte Anleihe über 360 Milliarden Yen rentierte am 20. November rund 220 Basispunkte über vergleichbaren japanischen Staatsanleihen, so hoch wie nie seit der Ausgabe.
Welche Anleihe Rakuten platzieren wollte, ist offiziell nicht bekannt. Ein Hinweis findet sich bei der japanischen Ratingagentur JCR: Sie hatte am 13. November ein vorläufiges Rating von BBB für neue nachrangige Anleihen ohne feste Laufzeit vergeben. Solche Hybridanleihen zählen bei den Ratingagenturen teilweise als Eigenkapital und sind für hoch verschuldete Unternehmen ein wichtiges Instrument, um die Bilanz zu stärken, ohne neue Aktien auszugeben.
|Anleihe
|Währung
|Kupon
|Fälligkeit
|Volumen
|26. unbesicherte Anleihe (Privatanleger)
|Yen
|4,370 %
|28.04.2032
|360 Mrd. ¥
|Unbesicherte Anleihe
|US-Dollar
|11,250 %
|15.02.2027
|1,8 Mrd. $
|Unbesicherte Anleihe
|US-Dollar
|9,750 %
|15.04.2029
|2,0 Mrd. $
|Hybrid ohne Laufzeit (NC6)
|Euro
|4,250 %
|ohne Fälligkeit
|1,0 Mrd. €
|Hybrid ohne Laufzeit (NC5)
|US-Dollar
|8,125 %
|ohne Fälligkeit
|550 Mio. $
Ohne Gewähr auf Vollständigkeit. ISINs und aktuelle Kurse bitte beim jeweiligen Handelsplatz prüfen.
Quelle: Rakuten Group Investor Relations, Anleiheübersicht; Kupons bei Fremdwährungsanleihen nominal
Das große Bild
Wie stark ist Rakuten verschuldet – und warum reagieren die Gläubiger so nervös?
Rakuten hat in den vergangenen Jahren Milliarden in den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes gesteckt. Dieser Ausbau wurde zu großen Teilen mit Anleihen finanziert, darunter Dollar-Anleihen mit Kupons von 9,75 und 11,25 Prozent. Solche Zinssätze zahlen nur Schuldner, denen der Markt ein erhöhtes Ausfallrisiko zuschreibt. Die US-Ratingagentur S&P stuft Rakuten mit „BB“ ein, also im spekulativen Bereich, die japanische JCR mit „A-“ und stabilem Ausblick.
Operativ hat sich die Lage verbessert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10,9 Prozent auf 697,1 Milliarden Yen, das bereinigte operative Ergebnis (Non-GAAP) um 25,9 Prozent auf 48,6 Milliarden Yen. Unter dem Strich stand aber ein Verlust von 62,7 Milliarden Yen, belastet unter anderem durch Bewertungsverluste aus Währungsabsicherungen. Für das Mobilfunknetz plant Rakuten 2026 Investitionen von 200 Milliarden Yen.
Genau hier liegt der wunde Punkt. Ein Konzern, der regelmäßig neues Geld am Anleihemarkt braucht, ist auf das Vertrauen seiner Gläubiger angewiesen. Eine abgesagte Platzierung signalisiert, dass die Bedingungen nicht gepasst haben, sei es wegen zu geringer Nachfrage oder zu hoher Zinsforderungen. Das verunsichert Investoren über die eine Anleihe hinaus. Steigende CDS-Prämien zeigen, dass der Markt das Risiko eines Zahlungsausfalls höher einschätzt als noch vor zwei Wochen.
Ein Datenleck in der Wertpapiertochter wird zum Finanzierungsproblem des Mutterkonzerns – so schnell wandert Vertrauen vom Kunden zum Gläubiger.
Kurz erklärt: Ein Credit Default Swap (CDS) ist eine Art Versicherung gegen den Zahlungsausfall eines Schuldners. Steigt seine Prämie, halten Anleger einen Ausfall für wahrscheinlicher. Eine Hybridanleihe ist nachrangig: Im Insolvenzfall werden ihre Gläubiger erst nach allen anderen bedient, dafür zahlt sie höhere Zinsen. Der Emittent kann sie zu festgelegten Terminen kündigen, muss es aber nicht.
Was sollten Anleger bei der Rakuten Anleihe jetzt beobachten?
Wichtig sind drei Signale. Erstens, ob Rakuten einen neuen Termin für die Emission nennt und zu welchen Konditionen. Zweitens die Reaktion der Ratingagenturen auf das Datenleck und den Bericht an die Finanzaufsicht. Drittens die Entwicklung der CDS-Prämien und der Kurse der umlaufenden Anleihen, vor allem der nächsten großen Fälligkeit: Die Dollar-Anleihe mit 11,25 Prozent Kupon muss im Februar 2027 zurückgezahlt werden. Für Inhaber der Euro-Hybridanleihe ist zudem die Frage relevant, ob Rakuten das Papier zum ersten möglichen Termin kündigt.
Häufige Fragen zur Rakuten Anleihe
Warum hat Rakuten die Anleihe abgesagt?
Rakuten nennt keine Gründe. Die Absage folgte wenige Tage nach dem möglichen Datenleck bei Rakuten Securities mit bis zu 4,47 Millionen betroffenen Konten.
Wie hoch war die geplante Anleihe?
Bis zu 151 Milliarden Yen, umgerechnet rund 950 Millionen Dollar, laut Goldman Sachs.
Welches Rating hat Rakuten?
JCR bewertet Rakuten mit „A-“ bei stabilem Ausblick, S&P mit „BB“. Nachrangige Anleihen ohne Laufzeit stuft JCR mit „BBB“ ein.
Gibt es eine Rakuten Anleihe in Euro?
Ja, eine nachrangige Hybridanleihe ohne feste Laufzeit über 1 Milliarde Euro mit einem Kupon von 4,25 Prozent, begeben im April 2021.
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