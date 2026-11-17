RadNet betreibt in den USA ambulante Zentren für Bildgebung wie MRT und CT und entwickelt Software für die Radiologie. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 22,1 Prozent auf 638,3 Millionen US-Dollar.

Das bereinigte EBITDA legte um 23,8 Prozent auf 105 Millionen US-Dollar zu. RadNet hob die Prognose für das Geschäft mit den Bildgebungszentren an.