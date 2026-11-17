Volle Wartezimmer in den Röntgenpraxen: Barclays-Analyst Andrew Mok bleibt bei „Overweight“ für die RadNet-Aktie und hebt das Kursziel von 79 auf 83 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 76,89 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 8 Prozent.
RadNet-Aktie: Rekordquartal in der Bildgebung – Barclays hebt das Kursziel
RadNet hat Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert und die Prognose angehoben. Barclays-Analyst Andrew Mok erhöht das Kursziel für die RadNet-Aktie auf 83 US-Dollar und bleibt bei „Overweight“.
Steckbrief
- Unternehmen
- RadNet, Inc.
- Handelssymbol
- RDNT (Nasdaq)
- Analyst
- Andrew Mok
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 83 US-Dollar (zuvor 79 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur RadNet-Aktie
Rekord bei Umsatz und Ergebnis – Mok erhöht das Ziel
Andrew Mok passt sein Kursziel nach starken Quartalszahlen nach oben an.
RadNet betreibt in den USA ambulante Zentren für Bildgebung wie MRT und CT und entwickelt Software für die Radiologie. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 22,1 Prozent auf 638,3 Millionen US-Dollar.
Das bereinigte EBITDA legte um 23,8 Prozent auf 105 Millionen US-Dollar zu. RadNet hob die Prognose für das Geschäft mit den Bildgebungszentren an.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Andrew Mok zu lesen ist:
Höheres Ziel
Das Kursziel steigt um 4 auf 83 US-Dollar.
Starkes Quartal
Umsatz und bereinigtes EBITDA erreichten im dritten Quartal Rekordwerte.
Prognose angehoben
RadNet erwartet nun 2,385 bis 2,435 Milliarden US-Dollar Umsatz im Bereich Imaging Center.
Digital Health
Das Geschäft mit Radiologie-Software wuchs um 32,6 Prozent.
Software als zweites Standbein
Mit der Sparte Digital Health setzt RadNet auf Software und künstliche Intelligenz für die Befundung. Das Unternehmen will bis zum dritten Quartal 2027 mehr als die Hälfte der Befunde automatisieren.
Barclays bewertet die Aktie seit dem Upgrade 2024 mit „Overweight“.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Andrew Mok. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 83 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
RadNet, Inc. (RDNT): Kaufen, Kursziel 83,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Andrew Mok, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Andrew Mok, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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