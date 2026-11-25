Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Aktie fiel mit anderen Werten, die vom Ausbau der KI-Infrastruktur leben. Zweifeln Anleger an den Investitionen in Rechenzentren, zweifeln sie auch an den Anschlussaufträgen.

Seit Mitte November belastet zudem die Debatte über den Stromverbrauch neuer Rechenzentren die Branche. In mehreren US-Bundesstaaten wächst nach Medienberichten der Widerstand gegen neue Projekte. Höhere Zinsen würden kapitalintensive Infrastrukturvorhaben zusätzlich verteuern.