Wer Rechenzentren baut, braucht Strom. Wer Strom braucht, braucht Leitungen, Umspannwerke und Anschlüsse. Genau die baut Quanta Services. Solange der KI-Boom lief, war das ein Argument für die Quanta Services Aktie. Am Mittwoch war es eines dagegen. Das Papier fiel im Tief auf 539,97 Dollar, ein Minus von 8,4 Prozent, und schloss 4,10 Prozent tiefer bei 565,47 Dollar.
Quanta Services Aktie: Prognose angehoben, Kurs 28 Prozent unter dem Hoch – der Netzbauer zahlt für die KI-Zweifel
Die Quanta Services Aktie verlor am Mittwoch 4,10 Prozent auf 565,47 Dollar und lag zeitweise mehr als 8 Prozent im Minus. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Anleger sehen den Stromnetz-Spezialisten als Teil der KI-Lieferkette.
Die Erklärung
Wer die Netze baut, hängt am Rechenzentrum
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Aktie fiel mit anderen Werten, die vom Ausbau der KI-Infrastruktur leben. Zweifeln Anleger an den Investitionen in Rechenzentren, zweifeln sie auch an den Anschlussaufträgen.
Seit Mitte November belastet zudem die Debatte über den Stromverbrauch neuer Rechenzentren die Branche. In mehreren US-Bundesstaaten wächst nach Medienberichten der Widerstand gegen neue Projekte. Höhere Zinsen würden kapitalintensive Infrastrukturvorhaben zusätzlich verteuern.
Die Einordnung
Starke Zahlen, schwacher Kurs
Operativ läuft es gut. Im dritten Quartal erzielte Quanta 12,01 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von 4,55 Dollar je Aktie und hob die Jahresprognose an. Der Kurs spiegelt das nicht. Er liegt rund 28 Prozent unter dem Zwölfmonatshoch von 788,75 Dollar.
Der Markt preist das Risiko ein, dass der Bau von Rechenzentren langsamer vorankommt als geplant. Dagegen steht, dass Stromnetze auch unabhängig von künstlicher Intelligenz modernisiert werden müssen. Vom Tagestief erholte sich die Quanta Services Aktie bis zum Schluss um rund 25 Dollar.
Die Quanta Services Aktie wird derzeit nicht nach ihren Auftragsbüchern bewertet, sondern nach der Stimmung gegenüber ihren Kunden. Das Unternehmen kann daran wenig ändern.
Häufige Fragen zur Quanta Services Aktie
Wie hat die Quanta Services Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Mit einem Minus von 4,10 Prozent bei 565,47 Dollar.
Warum ist die Aktie gefallen?
Es gab keine Unternehmensmeldung. Die Aktie fiel mit anderen Werten der KI-Infrastruktur.
Wie liefen die jüngsten Zahlen?
Im dritten Quartal erzielte Quanta 12,01 Milliarden Dollar Umsatz und hob die Jahresprognose an.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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