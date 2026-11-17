Ausbau der Netze, aber kein Kaufsignal: Morgan-Stanley-Analyst Stefan Diaz nimmt die Quanta-Services-Aktie mit „Equal Weight“ und einem Kursziel von 636 US-Dollar in die Bewertung auf. Zum Schlusskurs von 585,90 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Abstand von rund 9 Prozent.
Quanta-Services-Aktie: Morgan Stanley startet neutral – Stromnetz-Spezialist mit begrenztem Potenzial
Morgan-Stanley-Analyst Stefan Diaz nimmt die Quanta-Services-Aktie mit „Equal Weight“ und einem Kursziel von 636 US-Dollar in die Bewertung auf.
Steckbrief
- Unternehmen
- Quanta Services, Inc.
- Handelssymbol
- PWR (NYSE)
- Analyst
- Stefan Diaz
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Equal Weight (Erstbewertung)
- Kursziel
- 636 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Morgan Stanley zur Quanta-Services-Aktie
Netzausbau als Geschäftsmodell – Diaz startet abwartend
Stefan Diaz sieht bei Quanta Services nur begrenzten Spielraum.
Quanta Services ist der größte Dienstleister für den Bau und die Wartung von Stromnetzen in den USA und arbeitet zudem für Telekommunikations- und Energieunternehmen.
Der steigende Strombedarf durch Rechenzentren und die Modernisierung der Netze sorgen für eine hohe Nachfrage.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Stefan Diaz zu lesen ist:
Erstbewertung
Morgan Stanley startet mit „Equal Weight“.
Netzausbau
Der Ausbau der Stromnetze sorgt für volle Auftragsbücher.
Begrenzter Abstand
Das Kursziel liegt rund 9 Prozent über dem Schlusskurs.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
EMCOR und Comfort Systems bevorzugt
Diaz stuft EMCOR und Comfort Systems mit „Overweight“ ein, MasTec wie Quanta mit „Equal Weight“.
Morgan Stanley rechnet für 2027 mit sehr hohen Investitionen in KI-Infrastruktur.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Stefan Diaz. Die Erstbewertung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 636 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Quanta Services, Inc. (PWR): Halten, Kursziel 636,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Stefan Diaz, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:50 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:50 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stefan Diaz, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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