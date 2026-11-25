Operativ läuft es gut: Im dritten Quartal erzielte Quanta 12,01 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von 4,55 Dollar je Aktie und hob die Jahresprognose an. Der Kurs spiegelt das nicht. Er liegt deutlich unter dem 12-Monats-Hoch von 788,75 Dollar. Der Markt preist das Risiko ein, dass der Bau von Rechenzentren langsamer vorankommt als geplant. Vom Tagestief erholte sich die Aktie um rund 25 Dollar.