Die Quanta Services-Aktie (ISIN: US74762E1029, WKN: 912294, Handelssymbol: PWR an der NYSE) verliert am Mittwoch 4,1 Prozent und schließt bei 565,47 US-Dollar. Die Quanta Services Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Im Tief stand der Kurs bei 539,97 Dollar, ein Minus von 8,4 Prozent. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Quanta Services-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 4 Prozent – der Netzbauer büßt für den KI-Strom-Zweifel
Die Quanta Services-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 4,1 Prozent bei 565,47 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Verlierern. Zeitweise lag der Stromnetz-Spezialist mehr als 8 Prozent im Minus. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, der Ausverkauf bei KI-Infrastrukturwerten hält an.
Die Gründe für den Kursverlust
Wer die Netze baut, hängt am Rechenzentrum
KI-Infrastruktur wird verkauft
Quanta baut Stromleitungen, Umspannwerke und Anschlüsse für Rechenzentren. Zweifeln Anleger an den KI-Investitionen, zweifeln sie auch an diesen Aufträgen.
Politischer Widerstand
Seit Mitte November belastet die Debatte über den Stromverbrauch neuer Rechenzentren die Branche. In mehreren US-Bundesstaaten wächst der Widerstand gegen neue Projekte.
Zinsen
Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt als fast sicher. Das verteuert kapitalintensive Infrastrukturprojekte.
Einordnung
Starke Zahlen, schwacher Kurs
Operativ läuft es gut: Im dritten Quartal erzielte Quanta 12,01 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von 4,55 Dollar je Aktie und hob die Jahresprognose an. Der Kurs spiegelt das nicht. Er liegt deutlich unter dem 12-Monats-Hoch von 788,75 Dollar. Der Markt preist das Risiko ein, dass der Bau von Rechenzentren langsamer vorankommt als geplant. Vom Tagestief erholte sich die Aktie um rund 25 Dollar.
Häufige Fragen zur Quanta Services-Aktie
Warum ist die Quanta Services-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Die Aktie fiel mit anderen Werten, die vom Ausbau der KI-Infrastruktur leben.
Wie stark ist die Quanta Services Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 4,10 Prozent bei 565,47 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Quanta Services-Aktie?
Die ISIN lautet US74762E1029, die WKN 912294. An der NYSE wird die Aktie unter PWR gehandelt.
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