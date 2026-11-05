Qualcomm Quartalszahlen: Rekord im Autogeschäft, Absturz bei Smartphones – warum die Aktie nachbörslich um 7,5 Prozent fällt

Jahrelang war Qualcomm der Inbegriff des Smartphone-Chipherstellers. Seine Snapdragon-Prozessoren und Modems stecken in den meisten teuren Android-Handys, und Apple kaufte die Modems für das iPhone. Doch Apple setzt zunehmend auf selbst entwickelte Modems. Der Apple-Umsatz soll vom September- zum Dezemberquartal noch einmal um rund die Hälfte sinken. Hinzu kommt die Speicherknappheit, die Smartphone-Hersteller ausbremst. Das Ergebnis: ein Minus von 26 Prozent im Smartphone-Geschäft. Im laufenden Quartal soll der Umsatz dort erneut um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zurückgehen.