Warum fällt die Qualcomm Aktie? Zum Handelsschluss am 18.11. lag das Minus bei 4,1 Prozent; belegt ist die Baird-Entscheidung, ByteDance aus den Schätzungen zu nehmen.

Wie lautet die Qualcomm Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei Halten, das Durchschnittsziel bei rund 185 Dollar (Spanne 100 bis 320 Dollar).

Wie hoch ist die Qualcomm Dividende? 0,92 Dollar pro Quartal, rund 2,1 Prozent Rendite.

Wie stark ist das Autogeschäft? Der Umsatz stieg im jüngsten Quartal um 89 Prozent auf 1,99 Milliarden Dollar.

Wann kommen die nächsten Qualcomm Zahlen? Voraussichtlich im Februar 2027; ein Termin steht laut Trefis noch nicht fest.