Die Qualcomm Aktie (Ticker QCOM, ISIN US7475251036) hat am Mittwoch, 18. November 2026, an der Nasdaq 4,1 Prozent verloren, während der Nasdaq 100 mit 27.116 Punkten 0,42 Prozent zulegte. Ein belegter Auslöser ist die Entscheidung des Analysehauses Baird, eine angenommene Chipkooperation mit ByteDance wegen US-Exportkontrollen für KI-Chips aus den Schätzungen zu nehmen.
Qualcomm Aktienanalyse: Minus 4 Prozent, ByteDance-Fantasie fällt aus den Schätzungen – was ist die Qualcomm Aktie jetzt noch wert?
Die Qualcomm Aktie (QCOM, ISIN US7475251036) verliert am 18. November 4,1 Prozent, nachdem Baird eine erwartete ByteDance-Chipkooperation aus den Schätzungen nimmt. Die Qualcomm Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und die Qualcomm Aktienprognose der Analysten.
Qualcomm will vom reinen Smartphone-Chiphersteller zum KI-Anbieter werden – das Rechenzentrumsgeschäft ist der Kern dieser Erzählung. Genau dort setzt die Skepsis an. Diese Qualcomm Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Minus steckt, wie es um die Qualcomm Aktie bewertet ist und was Analysten zur Qualcomm Aktienprognose sagen – ohne eigenes Kursziel von aktiencheck.de.
Baird nimmt ByteDance aus den Zahlen
Baird senkte laut Investing.com am 18.11. das Kursziel von 320 auf 300 Dollar und beließ das Rating auf Outperform; die Fundamentaldaten seien unverändert.
Handset-Geschäft schrumpft
Der Handset-Umsatz fiel im jüngsten Quartal um 26 Prozent auf 5,14 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie um 28 Prozent.
Auto wächst kräftig
Das Autogeschäft legte um 89 Prozent auf 1,99 Milliarden Dollar zu und wird zur zweiten Säule.
Konsens: Halten
37 Analysten sehen die Aktie laut Robinhood im Schnitt bei Halten, das Durchschnittsziel liegt bei rund 185 Dollar.
Warum fällt die Qualcomm Aktie am 18. November?
Die dpa-AFX-Schlussmeldung nennt für Qualcomm ein Minus von 4,1 Prozent, aber keinen Grund. Ein belegter Anlass stammt von Investing.com: Baird nimmt eine angenommene ASIC-Zusammenarbeit mit ByteDance wegen der US-Exportkontrollen für KI-Chips aus seinen Schätzungen. Das drückt die Hoffnung auf ein schnell wachsendes Rechenzentrumsgeschäft. Ein MarketBeat-Beitrag spricht in der Überschrift von einer Herabstufung durch Analysten; die Seite ließ sich nicht lesen, welches Haus gemeint ist, bleibt offen. Zusätzlich lag der Gesamtmarkt gespalten: Der Dow Jones verlor 1,11 Prozent auf den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten, Nvidia gab 2,9 Prozent nach. Dass Qualcomm im selben Sog stand, ist eine Einschätzung der Redaktion.
Wie stark sind die Qualcomm Zahlen?
Im vierten Geschäftsquartal (bis 27. September 2026, berichtet am 4. November) setzte Qualcomm 10,44 Milliarden Dollar um, 7 Prozent weniger als im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,17 Dollar nach 28 Prozent Rückgang. Die Bruttomarge betrug 52,4 Prozent. Für das Geschäftsjahr nennen Trefis und TIKR rund 43,1 Milliarden Dollar Umsatz und 10,54 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie – diese Werte stammen nicht aus dem offiziellen Bericht.
|Bereich
|Umsatz
|Veränderung zum Vorjahr
|Handsets (QCT)
|5,14 Mrd. $
|-26 %
|Auto
|1,99 Mrd. $
|+89 %
|IoT
|1,89 Mrd. $
|+4,5 %
|Lizenzen (QTL)
|1,3 Mrd. $
|–
|Gesamt
|10,44 Mrd. $
|-7 %
Quartal bis 27.09.2026. Werte laut Zacks/finsee; Lizenzgeschäft QTL ohne Veränderungsangabe.
Quelle: Zacks, finsee.ai (Quartalsbericht vom 04.11.2026)
Die Prognose für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 lautet auf 10,4 bis 11,2 Milliarden Dollar Umsatz und 2,15 bis 2,35 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Das Rechenzentrum soll im Dezember-Quartal mehr als 650 Millionen Dollar beitragen. Genau diese Zahl rückt durch die Exportdebatte in den Fokus.
Wie ist die Qualcomm Aktie bewertet?
Beim KGV sind die Quellen uneinheitlich: Robinhood nennt ein Trailing-KGV von 13,3, TIKR rund 16,8, ein älterer Google-Wert liegt bei 20,6. Das Forward-KGV liegt bei etwa 18. Die Dividende von 0,92 Dollar pro Quartal entspricht einer Rendite von rund 2,1 Prozent; im Geschäftsjahr gab Qualcomm 7,82 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe aus. Dem Cash von 7,68 Milliarden stehen Schulden von 15,11 Milliarden Dollar gegenüber. Die Marktkapitalisierung lag laut stockanalysis.com am 6. November bei 177 Milliarden Dollar. Ein Peer-Vergleich mit Broadcom, MediaTek und Arm konnte die Redaktion nicht belastbar belegen.
Was sagt die Qualcomm Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens lautet Halten: Laut Robinhood stufen 37 Analysten die Aktie mehrheitlich so ein (Zuordnung unsicher); TIKR nennt ein Durchschnittsziel von 185 Dollar bei einer Spanne von 100 bis 320 Dollar (Stand 13. November). Die Spanne ist ungewöhnlich breit und zeigt, wie umstritten das Rechenzentrumsthema ist.
|Quelle
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Baird
|Outperform
|300 $ (zuvor 320 $)
|18.11.2026
|Konsens (37 Analysten)
|Halten
|Ø 185 $
|13.11.2026
|Höchstes Ziel
|–
|320 $
|13.11.2026
|Niedrigstes Ziel
|–
|100 $
|13.11.2026
Keine Empfehlung der aktiencheck.de AG. Baird am 18.11.2026 (Investing.com), Spanne und Durchschnitt Stand 13.11.2026 (TIKR).
Quelle: Investing.com, TIKR, Robinhood
Was sagt der Chart zur Qualcomm Aktie?
Die 52-Wochen-Spanne reicht von 121,99 bis 259,92 Dollar; laut Trefis liegt der Kurs rund 33 Prozent unter dem Jahreshoch-Schluss vom 29. Mai. Der RSI liegt bei etwa 41 und damit im neutralen Bereich, der MACD signalisiert laut Recherche ein Verkaufssignal. Eine 200-Tage-Linie nannte TradingKey als gebrochen; konkrete Werte konnte die Redaktion nicht belegen.
Wie sieht die Qualcomm Aktienprognose in Szenarien aus?
Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Marktteilnehmer diskutieren drei Szenarien: Bestätigt das Rechenzentrumsgeschäft die Erwartungen, könnte sich der Kurs den oberen Zielen der Häuser (bis 320 Dollar) nähern. Bleibt es bei der Mischung aus schwachem Handset- und wachsendem Autogeschäft, passt das Durchschnittsziel von rund 185 Dollar. Verschärfen sich die Exportregeln, rücken die unteren Ziele um 100 Dollar in den Blick. Welches Szenario eintritt, ist offen.
Was müssen Anleger bei der Qualcomm Aktie jetzt beobachten?
FAQ zur Qualcomm Aktie
Warum fällt die Qualcomm Aktie? Zum Handelsschluss am 18.11. lag das Minus bei 4,1 Prozent; belegt ist die Baird-Entscheidung, ByteDance aus den Schätzungen zu nehmen.
Wie lautet die Qualcomm Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei Halten, das Durchschnittsziel bei rund 185 Dollar (Spanne 100 bis 320 Dollar).
Wie hoch ist die Qualcomm Dividende? 0,92 Dollar pro Quartal, rund 2,1 Prozent Rendite.
Wie stark ist das Autogeschäft? Der Umsatz stieg im jüngsten Quartal um 89 Prozent auf 1,99 Milliarden Dollar.
Wann kommen die nächsten Qualcomm Zahlen? Voraussichtlich im Februar 2027; ein Termin steht laut Trefis noch nicht fest.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt das Rating und Kursziel von Baird (18.11.2026) sowie Konsensdaten Dritter wieder. Es handelt sich nicht um Empfehlungen der aktiencheck.de AG. Offenlegungen und Interessenkonflikte: Baird.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Qualcomm Inc. (QCOM): Kaufen, Kursziel 300,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Baird (laut Investing.com, 18.11.2026) vom 18.11.2026, 07:48 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 19.11.2026, 06:46 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 19.11.2026, 06:46 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Baird (laut Investing.com, 18.11.2026).
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