Warum fiel die Qualcomm Aktie nach den Zahlen?

Wegen eines Umsatzrückgangs bei Smartphone-Chips um 26 Prozent und eines schwachen Gewinnausblicks.

Wie groß soll das Rechenzentrumsgeschäft werden?

Qualcomm peilt im Geschäftsjahr 2027 rund 5 Milliarden Dollar Umsatz an.

Was beinhaltet der Amazon-Deal?

Eine Option für Amazon, über zehn Jahre Chips für bis zu 60 Milliarden Dollar zu kaufen.