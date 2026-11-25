Die Qualcomm Aktie steht mitten in einem tiefgreifenden Umbau. Im vierten Geschäftsquartal sank der Umsatz um 8 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 28 Prozent auf 2,17 Dollar. Besonders hart traf es das Smartphone-Geschäft: Die Erlöse mit Handy-Chips brachen um 26 Prozent auf 5,14 Milliarden Dollar ein. Vorbörslich verlor die Qualcomm Aktie nach den Zahlen rund 9 Prozent.
Qualcomm Aktie: Handy-Geschäft bricht ein, Amazon-Deal über bis zu 60 Milliarden – gelingt die riskante Flucht ins Rechenzentrum?
Das Smartphone-Geschäft schrumpft um ein Viertel, die Marge sinkt. Gleichzeitig baut Qualcomm ein Milliardengeschäft mit Rechenzentrums-Chips auf. Die Qualcomm Aktie steht vor ihrem größten Umbau.
Der neue Motor
Von 650 Millionen auf 7 Milliarden
Die Antwort des Konzerns heißt Rechenzentrum. Im vierten Quartal erzielte Qualcomm dort bereits 650 Millionen Dollar Umsatz, vor allem mit maßgeschneiderten Chips und Netzwerktechnik. Im neuen Geschäftsjahr sollen es 5 Milliarden Dollar werden, zum Jahresende peilt das Management eine Rate von 7 Milliarden Dollar pro Jahr an. Wichtigster Kunde ist Amazon: Der Onlineriese hat sich die Option gesichert, über zehn Jahre Chips für bis zu 60 Milliarden Dollar zu kaufen. Die Produktion läuft bereits.
Der Preis
Marge unter Druck
Der Aufbau kostet: Die Marge der Chipsparte soll im laufenden Quartal nur noch bei 20 bis 22 Prozent liegen, der Gewinnausblick blieb hinter den Erwartungen zurück. Für 2027 rechnet Qualcomm mit einer flachen bis rückläufigen Nachfrage bei Smartphones, zudem droht der Verlust des Modemgeschäfts mit Apple. Lichtblick ist das Autogeschäft, das um 89 Prozent auf 2 Milliarden Dollar zulegte.
Die Qualcomm Aktie wird gerade neu erfunden. Kurzfristig belasten schwache Handys und sinkende Margen – mittelfristig entscheidet der Amazon-Deal, ob aus dem Handy-Chipkonzern ein KI-Zulieferer wird.
Häufige Fragen zur Qualcomm Aktie
Warum fiel die Qualcomm Aktie nach den Zahlen?
Wegen eines Umsatzrückgangs bei Smartphone-Chips um 26 Prozent und eines schwachen Gewinnausblicks.
Wie groß soll das Rechenzentrumsgeschäft werden?
Qualcomm peilt im Geschäftsjahr 2027 rund 5 Milliarden Dollar Umsatz an.
Was beinhaltet der Amazon-Deal?
Eine Option für Amazon, über zehn Jahre Chips für bis zu 60 Milliarden Dollar zu kaufen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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