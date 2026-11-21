Die Qualcomm Aktie (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Handelssymbol Xetra: QCI, US-Handelssymbol: QCOM, Nasdaq) hat in der Woche bis zum 20. November 2026 laut Longbridge 13,06 Prozent verloren. Am Freitag fiel das Papier um 7,45 Prozent auf 149,94 Dollar. Nach einem Wochenstart bei 169,24 Dollar ging es praktisch nur in eine Richtung.
Qualcomm Aktie: Fünf Verlusttage in Folge und 13 Prozent weg – was passiert, wenn Apple wirklich geht?
Die Qualcomm Aktie schließt bei 149,94 Dollar. Hinter dem Wochenminus steckt mehr als der Chip-Ausverkauf: Der Konzern verliert Geschäft mit Apple und muss neue Standbeine schneller aufbauen.
Das Kernproblem
Warum die Qualcomm Aktie nicht nur am Sektor leidet
Qualcomm steckt mitten in einem Umbau. Der Umsatz mit Apple, jahrelang einer der wichtigsten Abnehmer für Modemchips, geht zurück. Im vierten Geschäftsquartal sank der Konzernumsatz laut Morningstar um 8 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar. Für das Dezemberquartal stellt Qualcomm 10,8 Milliarden Dollar in Aussicht, 12 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, aber über der Markterwartung von 10,5 Milliarden.
An der Börse kam der Gewinnausblick schlecht an: Am 5. November verlor die Qualcomm Aktie 9,49 Prozent. Die Lücke sollen Chips für Rechenzentren, Autos und andere Geräte jenseits des Smartphones füllen. Diese Sparten wachsen, sind aber noch zu klein, um den Rückgang auszugleichen.
Analysten
Wie die Häuser die Qualcomm Aktie bewerten
Morningstar-Analyst Brian Colello beließ den fairen Wert am 4. November 2026 bei 170 Dollar und argumentierte, wachsende KI-Erlöse glichen die Schwäche bei Smartphones aus. Bernstein senkte das Kursziel am 2. November von 165 auf 155 Dollar bei „Market Perform“. Der Konsens laut StockAnalysis: „Hold“ mit einem durchschnittlichen Ziel von 185,25 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Qualcomm Aktie gilt unter den Chipwerten als vergleichsweise günstig und defensiv. In dieser Woche hat das nicht geholfen. Entscheidend wird, ob die neuen Sparten schneller wachsen, als das Apple-Geschäft schrumpft.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Qualcomm Aktie
Warum fällt die Qualcomm Aktie?
Wegen des Halbleiter-Ausverkaufs und weil der Umsatz mit Apple zurückgeht, während neue Geschäftsfelder erst aufgebaut werden.
Zahlt Qualcomm eine Dividende?
Ja, laut CNBC 3,68 Dollar je Aktie im Jahr, das entspricht beim aktuellen Kurs 2,45 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Qualcomm Aktie?
ISIN US7475251036, WKN 883121, deutsches Kürzel QCI, US-Handelssymbol QCOM an der Nasdaq.
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