Qualcomm steckt mitten in einem Umbau. Der Umsatz mit Apple, jahrelang einer der wichtigsten Abnehmer für Modemchips, geht zurück. Im vierten Geschäftsquartal sank der Konzernumsatz laut Morningstar um 8 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar. Für das Dezemberquartal stellt Qualcomm 10,8 Milliarden Dollar in Aussicht, 12 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, aber über der Markterwartung von 10,5 Milliarden.