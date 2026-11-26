Die QIAGEN Aktie verliert am Mittag nichts, sie bewegt sich schlicht nicht mehr. Seit der Einigung mit EQT notiert das Papier in einem engen Band knapp unter dem Angebotspreis: Am 2. November lag der Kurs bei 45,08 Euro, am Donnerstag bei 45,07 Euro. Der Angebotspreis wirkt wie ein Deckel, an der Börse zählen nicht mehr Wachstum oder Marge, sondern die Wahrscheinlichkeit und der Zeitplan des Deals. Im schwachen Technologieumfeld ist die Aktie damit stabil, aber ohne Aufwärtsimpuls.