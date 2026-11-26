Die QIAGEN Aktie bildet am Donnerstagmittag mit unverändert 45,07 Euro (0,00%) das Schlusslicht im TecDAX-Ranking. Während andere Titel Boden verlieren oder gewinnen, hängt der Kurs des Diagnostikkonzerns am Übernahmeangebot von EQT: Zum Barangebot von 46,50 Euro je Aktie fehlen noch 1,43 Euro oder rund 3,2%.
QIAGEN Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag - EQT-Angebot deckelt Kurs
Die QIAGEN Aktie tritt am Mittag bei 45,07 Euro auf der Stelle und zählt zu den schwächsten TecDAX Werten. Warum das EQT-Angebot von 46,50 Euro den Kurs deckelt.
QIAQIA
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|QIA
|—
|—
|—
Warum zählt die QIAGEN Aktie zu den TecDAX Verlierern?
Die QIAGEN Aktie verliert am Mittag nichts, sie bewegt sich schlicht nicht mehr. Seit der Einigung mit EQT notiert das Papier in einem engen Band knapp unter dem Angebotspreis: Am 2. November lag der Kurs bei 45,08 Euro, am Donnerstag bei 45,07 Euro. Der Angebotspreis wirkt wie ein Deckel, an der Börse zählen nicht mehr Wachstum oder Marge, sondern die Wahrscheinlichkeit und der Zeitplan des Deals. Im schwachen Technologieumfeld ist die Aktie damit stabil, aber ohne Aufwärtsimpuls.
Das EQT-Angebot im Überblick
Barangebot über 46,50 Euro
Über die Crown NL Bidco, die vom Fonds EQT XI kontrolliert wird, will EQT alle QIAGEN-Aktien in bar erwerben. Der Unternehmenswert liegt bei rund 10,8 Mrd. Euro inklusive Nettoschulden. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Angebot einstimmig.
Hohe Hürden
Nötig sind eine Mindestannahmeschwelle von 50% plus einer Aktie, eine Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung mit mindestens 80% zu den Post-Closing-Maßnahmen sowie kartell- und investitionsrechtliche Freigaben.
Langer Zeitplan
Der Vollzug wird für Mitte 2027 erwartet. Die Annahmefrist beginnt erst nach der BaFin-Gestattung der Angebotsunterlage. Nach Erfolg sollen die Notierungen in Frankfurt und an der NYSE enden.
Operativ solide: Zahlen zum dritten Quartal
|Kennzahl
|Q3 2026
|Nettoumsatz
|548 Mio. $ (+3%)
|Bereinigte operative Marge
|30,4% (+0,8 Prozentpunkte)
|Bereinigter Gewinn je Aktie (verwässert)
|0,65 $
|Operativer Cashflow (9 Monate)
|447 Mio. $
|Ausblick 2026
|ausgesetzt
Quelle: QIAGEN N.V., Quartalsbericht vom 4. November 2026
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.