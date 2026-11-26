Warum ist die QIAGEN Aktie heute DAX Verlierer?

Mit 0,00% ist sie nur formal unter den Verlierern. Der Kurs hängt am EQT-Angebot von 46,50 Euro und bewegt sich kaum.

Welche ISIN und WKN hat die QIAGEN Aktie?

Die ISIN lautet NL0015002SN0, die WKN A41HBE, das Handelssymbol in Frankfurt QIA, in New York QGEN.

Wann soll die Übernahme von QIAGEN abgeschlossen sein?

Der Vollzug ist für Mitte 2027 geplant, vorbehaltlich Annahmequote von 50% plus einer Aktie, behördlicher Genehmigungen und Hauptversammlungsbeschlüssen.