Die QIAGEN Aktie (ISIN: NL0015002SN0, Ticker: QIA) bleibt am Donnerstagmittag mit 45,07 Euro exakt auf dem Vortagesniveau und steht mit 0,00% nur formal unter den DAX Verlierern am Mittag. Der Grund für die Ruhe liegt im Angebot des Finanzinvestors EQT: Er will QIAGEN für 46,50 Euro je Aktie in bar übernehmen. Dieser Preis wirkt wie ein Anker für die QIAGEN-Aktie.
QIAGEN Aktie: DAX Verlierer am Mittag - Kurs klebt am EQT-Angebot von 46,50 Euro, was bleibt bis zum Vollzug?
Die QIAGEN Aktie notiert am Donnerstagmittag unverändert bei 45,07 Euro und steht formal unter den DAX Verlierern. Der Kurs hängt am Barangebot von EQT über 46,50 Euro je Aktie. Was der Abstand zum Angebot bedeutet, welche Risiken bis zum Vollzug bleiben und warum der DAX-Abschied näher rückt.
Der Auslöser
Kein Kursausschlag: warum die QIAGEN Aktie am Angebot klebt
Solange ein Barangebot im Raum steht, bestimmen Zeitplan und Risiken den Kurs, nicht die Tagesnachrichten.
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nach Redaktionsrecherche am Donnerstag nicht. Nach Einschätzung der Redaktion pendelt die QIAGEN Aktie unterhalb des Angebotspreises, weil zwischen jetzt und dem geplanten Vollzug Mitte 2027 noch Bedingungen zu erfüllen sind.
Das Angebot kommt von Crown NL Bidco, einer Gesellschaft, die vom Fonds EQT XI kontrolliert wird. Als Mitinvestoren nennen Berichte den Staatsfonds von Abu Dhabi und CPP Investments. Der Angebotspreis von 46,50 Euro liegt 40,3% über dem unbeeinflussten Kurs vom 8. Juli 2026. Der Unternehmenswert inklusive Nettoschulden beträgt rund 10,8 Mrd. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen die Annahme einstimmig.
Annahmequote
Mindestens 50% des Kapitals plus eine Aktie müssen angedient werden.
Genehmigungen
Fusionskontroll- und Investitionsprüfungen sowie Beschlüsse einer außerordentlichen Hauptversammlung stehen aus.
Zeitplan
Der Vollzug ist für Mitte 2027 geplant. Danach will EQT die Börsennotierungen in Frankfurt und New York beenden.
Die Fundamentaldaten
Marge steigt, Prognose pausiert
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 3% auf 548 Mio. US-Dollar, auch zu konstanten Wechselkursen. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 30,4%. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 US-Dollar. Wegen der laufenden Transaktion hat QIAGEN die Jahresprognose 2026 ausgesetzt.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|548 Mio. $
|+3%
|Bereinigte operative Marge
|30,4%
|+0,8 Prozentpunkte
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|0,65 $
|+7%
|Operativer Cashflow, 9 Monate
|447 Mio. $
|-
Quelle: QIAGEN, Q3-Mitteilung vom 4.11.2026
Die Analysten
Kursziele am Angebot ausgerichtet
Berenberg hob das Kursziel von 40 auf 46,50 Euro an und bestätigte die Einstufung "Hold". Citigroup und JPMorgan nennen jeweils 52 US-Dollar. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
QIAGEN Aktie: 46,50 Euro als Deckel
Der Angebotspreis von 46,50 Euro wirkt als natürliche Obergrenze der QIAGEN Aktie, solange kein höheres Gebot auftaucht. Am 13. November schloss das Papier bei 45,30 Euro, heute notiert es bei 45,07 Euro. Scheitert das Angebot, sehen Beobachter Rückfallrisiko in Richtung des unbeeinflussten Kurses von rund 33 Euro.
Häufige Fragen
Häufige Fragen zur QIAGEN Aktie
Warum ist die QIAGEN Aktie heute DAX Verlierer?
Mit 0,00% ist sie nur formal unter den Verlierern. Der Kurs hängt am EQT-Angebot von 46,50 Euro und bewegt sich kaum.
Welche ISIN und WKN hat die QIAGEN Aktie?
Die ISIN lautet NL0015002SN0, die WKN A41HBE, das Handelssymbol in Frankfurt QIA, in New York QGEN.
Wann soll die Übernahme von QIAGEN abgeschlossen sein?
Der Vollzug ist für Mitte 2027 geplant, vorbehaltlich Annahmequote von 50% plus einer Aktie, behördlicher Genehmigungen und Hauptversammlungsbeschlüssen.
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