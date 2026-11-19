Die Qiagen Aktie (Kürzel: QIA, ISIN: NL0015002SN0) hat am Donnerstag zum Xetra-Schluss 45,22 Euro erreicht, ein Plus von 0,04 Prozent. Damit zählt sie zu den DAX Gewinnern – Platz 5 einer Liste, die am Ende nur noch aus fünf Werten im Plus plus Airbus (+0,02 Prozent) besteht. Ein Kurssprung ist das nicht, aber der Diagnostikspezialist hält sich besser als der Markt: Der DAX Performance-Index gab zum Xetra-Schluss 0,92 Prozent auf 25.498,91 Punkte nach. Der Hauptgrund für die Stabilität ist keine Tagesnachricht, sondern das laufende Übernahmeangebot des Finanzinvestors EQT über 46,50 Euro je Aktie.