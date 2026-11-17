Der DAX eröffnete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent leichter bei etwa 26.393 Punkten; neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen belasten. Die Qiagen Aktie folgt diesem Trend kaum, denn ihr Kurs wird vor allem vom Übernahmeangebot bestimmt. Am 21. Oktober hatte die EQT-Bietergesellschaft Crown NL Bidco B.V. angekündigt, allen Aktionären 46,50 Euro je Aktie in bar zu bieten.

Solange Anleger mit einem erfolgreichen Abschluss rechnen, orientiert sich der Kurs am Angebotspreis abzüglich eines Abschlags für Zeit und Risiko. Bei 45,32 Euro beträgt dieser Abschlag rund 2,6 Prozent. Marktschwankungen wirken sich daher deutlich schwächer aus als bei anderen DAX-Werten – das kleine Plus am Dienstag ist vor allem Ausdruck dieser Ruhe im Sturm.