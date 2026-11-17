Die Qiagen Aktie (Kürzel: QIA, ISIN: NL0015002SN0) hält sich am Dienstagmorgen besser als der Markt und zählt zu den fünf stärksten Werten im Leitindex – damit ist sie einer der wenigen DAX Gewinner an einem schwachen Börsentag. Auf Tradegate notierte das Papier des Diagnostikspezialisten gegen 9:03 Uhr bei 45,32 Euro und 0,13 Prozent im Plus, an der Börse Stuttgart um 9:05 Uhr bei 45,34 Euro (+0,50 Prozent). Eine neue Nachricht gab es nicht. Der Grund für die Stabilität liegt im laufenden Übernahmeangebot des Finanzinvestors EQT über 46,50 Euro je Aktie in bar.
Qiagen Aktie DAX Gewinner: Das EQT-Angebot wirkt wie ein Sicherheitsnetz – wie viel Abstand bleibt zu 46,50 Euro?
Die Qiagen Aktie hält sich am Dienstagmorgen besser als der Markt und zählt zu den wenigen DAX Gewinnern: Auf Tradegate stand sie gegen 9:03 Uhr bei 45,32 Euro (+0,13 Prozent), in Stuttgart um 9:05 Uhr bei 45,34 Euro (+0,50 Prozent). Den Halt gibt das Barangebot von EQT über 46,50 Euro je Aktie.
QIAQIA
Übernahme
Warum steigt die Qiagen Aktie, obwohl der DAX fällt?
Der DAX eröffnete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent leichter bei etwa 26.393 Punkten; neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen belasten. Die Qiagen Aktie folgt diesem Trend kaum, denn ihr Kurs wird vor allem vom Übernahmeangebot bestimmt. Am 21. Oktober hatte die EQT-Bietergesellschaft Crown NL Bidco B.V. angekündigt, allen Aktionären 46,50 Euro je Aktie in bar zu bieten.
Solange Anleger mit einem erfolgreichen Abschluss rechnen, orientiert sich der Kurs am Angebotspreis abzüglich eines Abschlags für Zeit und Risiko. Bei 45,32 Euro beträgt dieser Abschlag rund 2,6 Prozent. Marktschwankungen wirken sich daher deutlich schwächer aus als bei anderen DAX-Werten – das kleine Plus am Dienstag ist vor allem Ausdruck dieser Ruhe im Sturm.
Barangebot als Kursanker
EQT bietet 46,50 Euro je Aktie; Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen die Annahme.
Merger-Arbitrage
Der Abstand zum Angebotspreis von rund 2,6 Prozent spiegelt Zeitwert und Abschlussrisiko wider – nicht die Stimmung am Gesamtmarkt.
Keine Tagesnachricht
Zum Angebot gab es am Dienstag bis zum Frühhandel keine neue Meldung.
Die Eckpunkte
Wie sieht das EQT-Angebot aus?
|Punkt
|Inhalt
|Bieter
|Crown NL Bidco B.V. (EQT)
|Angebotspreis
|46,50 € je Aktie in bar
|Mindestannahmeschwelle
|50 % plus eine Aktie
|Empfehlung
|Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme
|Nach Vollzug
|Delisting in Frankfurt und an der NYSE geplant
|Geplanter Vollzug
|Mitte 2027
Quelle: WpÜG-Mitteilung vom 21.10.2026, Börse Express
Die eigentliche Angebotsunterlage kann erst nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht werden; erst dann beginnt die Annahmefrist. Während dieser Frist ist eine außerordentliche Hauptversammlung vorgesehen.
Fundamentaldaten
Was liefert Qiagen operativ?
Nach vorläufigen Zahlen erzielte Qiagen im dritten Quartal einen Umsatz von 548 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,65 US-Dollar. Die Prognose für 2026 hat das Unternehmen wegen des Angebots ausgesetzt. Für die Kursentwicklung spielt das operative Geschäft derzeit ohnehin eine Nebenrolle: Vor den ersten Übernahmegerüchten schloss die Aktie am 8. Juli auf Xetra bei 33,15 Euro, die 52-Wochen-Spanne reicht von 27,59 bis 47,14 Euro.
Ausblick
Welche Termine sollten Anleger im Blick behalten?
Wichtigster nächster Schritt ist die Veröffentlichung der Angebotsunterlage nach BaFin-Gestattung, mit der die Annahmefrist startet. Für den Gesamtmarkt sind heute Abend die Nvidia-Zahlen entscheidend – für Qiagen dürften sie wegen des Angebots eine geringere Rolle spielen.
FAQ zur Qiagen Aktie
Warum steigt die Qiagen Aktie heute? Die Aktie (QIA, ISIN NL0015002SN0) wird vom EQT-Barangebot über 46,50 Euro gestützt und koppelt sich deshalb vom schwachen Gesamtmarkt ab; eine neue Nachricht gab es nicht.
Wie viel bietet EQT für Qiagen? 46,50 Euro je Aktie in bar, bei einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie.
Wie groß ist der Abstand zum Angebotspreis? Beim Tradegate-Kurs von 45,32 Euro gegen 9:03 Uhr rund 2,6 Prozent.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein? Der Vollzug ist für Mitte 2027 geplant, danach ist ein Delisting vorgesehen.
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