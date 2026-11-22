Das Angebot kommt über die Gesellschaft Crown NL Bidco und wird von Vorstand und Aufsichtsrat unterstützt. Voraussetzung ist eine Mindestannahme von 50 Prozent plus einer Aktie, der Abschluss wird für Mitte 2027 erwartet. Der Abschlag von rund 3,2 Prozent spiegelt die Wartezeit und das Restrisiko wider. Vor den Übernahmegerüchten im Juli lag der Kurs bei etwa 33 Euro. Operativ lief es zuletzt stabil: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 3 Prozent auf 548 Millionen US-Dollar, die bereinigte operative Marge betrug 30,4 Prozent. Ein früherer Versuch von Thermo Fisher scheiterte 2020.