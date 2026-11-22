Die Qiagen Aktie (ISIN: NL0015002SN0, WKN: A41HBE, Xetra-Symbol: QIA, US-Symbol: QGEN) schloss die Woche bei 45,07 Euro und damit 0,51 Prozent im Minus. Der Kurs bewegt sich kaum, denn EQT bietet 46,50 Euro je Aktie in bar. Zwischen Kurs und Angebot liegen rund 3,2 Prozent.
Qiagen Aktie: 46,50 Euro Übernahmeangebot, 45,07 Euro Kurs – was der Abschlag über den EQT-Deal verrät
Die Qiagen Aktie schließt bei 45,07 Euro und damit rund 3,2 Prozent unter dem Angebot von EQT über 46,50 Euro je Aktie. Was der Abschlag über das Risiko des Deals verrät.
Qiagen Aktie: Xetra-Schlusskurse der Woche
Euro
Vorwochenschluss 13.11.: 45,30 Euro; Angebot: 46,50 Euro
Quelle: Xetra, laut Wochenanalyse 21.11.
Daten als Tabelle
|Montag
|45,31
|Dienstag
|45,20
|Mittwoch
|45,20
|Donnerstag
|45,25
|Freitag
|45,07
Der Deal
Was der Abschlag zum Angebot über das Risiko verrät
Das Angebot kommt über die Gesellschaft Crown NL Bidco und wird von Vorstand und Aufsichtsrat unterstützt. Voraussetzung ist eine Mindestannahme von 50 Prozent plus einer Aktie, der Abschluss wird für Mitte 2027 erwartet. Der Abschlag von rund 3,2 Prozent spiegelt die Wartezeit und das Restrisiko wider. Vor den Übernahmegerüchten im Juli lag der Kurs bei etwa 33 Euro. Operativ lief es zuletzt stabil: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 3 Prozent auf 548 Millionen US-Dollar, die bereinigte operative Marge betrug 30,4 Prozent. Ein früherer Versuch von Thermo Fisher scheiterte 2020.
Barangebot
46,50 Euro je Aktie von EQT, unterstützt vom Management.
Hürde
Mindestannahme von 50 Prozent plus einer Aktie.
Zeitplan
Abschluss wird für Mitte 2027 erwartet.
Stammdaten der genannten Unternehmen: Qiagen Aktie – ISIN NL0015002SN0, WKN A41HBE, Symbol QIA, US-Symbol QGEN. EQT AB – ISIN SE0012853455, WKN A2PQ7G, Symbol 6EQ. Thermo Fisher Scientific – ISIN US8835561023, WKN 857209, Symbol TN8, US-Symbol TMO. Crown NL Bidco ist nicht börsennotiert.
Häufige Fragen zur Qiagen Aktie
Warum liegt die Qiagen Aktie unter dem Angebot?
Der Kurs von 45,07 Euro liegt rund 3,2 Prozent unter den 46,50 Euro von EQT. Der Abschluss wird erst für Mitte 2027 erwartet.
Wie lauten ISIN und WKN der Qiagen Aktie?
Die ISIN lautet NL0015002SN0, die WKN A41HBE. Das Xetra-Symbol ist QIA.
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