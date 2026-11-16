Software für Banken, Rückenwind für Anleger: J.P.-Morgan-Analystin Ella Smith bleibt bei „Overweight“ für die Q2-Holdings-Aktie und hebt das Kursziel von 76 auf 82 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 73,95 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 11 Prozent. Der Anbieter von Online-Banking-Software für Banken und Kreditgenossenschaften hat seine Prognose angehoben.
Q2-Holdings-Aktie: J.P.-Morgan-Analystin Ella Smith bleibt bei „Overweight“ – Kursziel steigt auf 82 Dollar
J.P.-Morgan-Analystin Ella Smith bleibt bei „Overweight“ für die Q2-Holdings-Aktie und hebt das Kursziel von 76 auf 82 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 73,95 US-Dollar sind das rund 11 Prozent Potenzial. Der Banking-Software-Anbieter wird profitabler.
Steckbrief
- Unternehmen
- Q2 Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- QTWO (NYSE)
- Analystin
- Ella Smith
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 82 US-Dollar (zuvor 76 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Q2-Holdings-Aktie
Wachstum und Marge – Smith hebt das Ziel
Ella Smith sieht Q2 Holdings auf einem guten Weg, Wachstum und Profitabilität zu verbinden.
Q2 Holdings liefert regionalen Banken und Kreditgenossenschaften in den USA die Technik für Online- und Mobile-Banking. Die Software wird überwiegend im Abonnement verkauft.
Wiederkehrende Erlöse und steigende Margen bilden den Hintergrund der Aktienanalyse von J.P. Morgan.
Die Argumente von Ella Smith
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analystin Ella Smith stützt:
Stetiges Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 12 Prozent auf 225,8 Millionen US-Dollar, die Abonnementerlöse um 14 Prozent.
Mehr Marge
Das bereinigte EBITDA legte um 39 Prozent auf 67,8 Millionen US-Dollar zu.
Erwartungen übertroffen
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,74 US-Dollar über den erwarteten 0,71 US-Dollar.
Höhere Prognose
Für 2026 erwartet Q2 Holdings nun einen Umsatz von 888 bis 892 Millionen US-Dollar, ein Plus von rund 12 Prozent.
Doppelspitze und KI
Seit dem 29. Oktober führt Finanzchef Jonathan Price das Unternehmen als Co-CEO gemeinsam mit Matt Flake, der zudem Präsident und Verwaltungsratschef bleibt. Für Price wird ein Nachfolger als Finanzchef gesucht.
Parallel baut Q2 seine KI-Angebote aus. Einen nennenswerten Beitrag daraus hat das Unternehmen in seinen Planungen für 2027 nach eigenen Angaben noch nicht berücksichtigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analystin Ella Smith. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 82 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Q2 Holdings, Inc. (QTWO): Kaufen, Kursziel 82,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ella Smith, Aktienanalystin, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ella Smith, Aktienanalystin, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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