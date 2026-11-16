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Q2-Holdings-Aktie: J.P.-Morgan-Analystin Ella Smith bleibt bei „Overweight“ – Kursziel steigt auf 82 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

J.P.-Morgan-Analystin Ella Smith bleibt bei „Overweight“ für die Q2-Holdings-Aktie und hebt das Kursziel von 76 auf 82 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 73,95 US-Dollar sind das rund 11 Prozent Potenzial. Der Banking-Software-Anbieter wird profitabler.

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Bild: Foto: Pexels (10330114)
Rating J.P. Morgan (bestätigt)
Overweight
Kursziel (zuvor 76 $)
82 $
Schlusskurs 13.11.2026
73,95 $
Abstand zum Kursziel
+10,9 %

Steckbrief

Unternehmen
Q2 Holdings, Inc.
Handelssymbol
QTWO (NYSE)
Analystin
Ella Smith
Bank
J.P. Morgan
Rating
Overweight (bestätigt)
Kursziel
82 US-Dollar (zuvor 76 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Software für Banken, Rückenwind für Anleger: J.P.-Morgan-Analystin Ella Smith bleibt bei „Overweight“ für die Q2-Holdings-Aktie und hebt das Kursziel von 76 auf 82 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 73,95 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 11 Prozent. Der Anbieter von Online-Banking-Software für Banken und Kreditgenossenschaften hat seine Prognose angehoben.

J.P. Morgan zur Q2-Holdings-Aktie

Wachstum und Marge – Smith hebt das Ziel

Ella Smith sieht Q2 Holdings auf einem guten Weg, Wachstum und Profitabilität zu verbinden.

Q2 Holdings liefert regionalen Banken und Kreditgenossenschaften in den USA die Technik für Online- und Mobile-Banking. Die Software wird überwiegend im Abonnement verkauft.

Wiederkehrende Erlöse und steigende Margen bilden den Hintergrund der Aktienanalyse von J.P. Morgan.

Die Argumente von Ella Smith

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analystin Ella Smith stützt:

  1. Stetiges Wachstum

    Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 12 Prozent auf 225,8 Millionen US-Dollar, die Abonnementerlöse um 14 Prozent.

  2. Mehr Marge

    Das bereinigte EBITDA legte um 39 Prozent auf 67,8 Millionen US-Dollar zu.

  3. Erwartungen übertroffen

    Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,74 US-Dollar über den erwarteten 0,71 US-Dollar.

  4. Höhere Prognose

    Für 2026 erwartet Q2 Holdings nun einen Umsatz von 888 bis 892 Millionen US-Dollar, ein Plus von rund 12 Prozent.

Doppelspitze und KI

Seit dem 29. Oktober führt Finanzchef Jonathan Price das Unternehmen als Co-CEO gemeinsam mit Matt Flake, der zudem Präsident und Verwaltungsratschef bleibt. Für Price wird ein Nachfolger als Finanzchef gesucht.

Parallel baut Q2 seine KI-Angebote aus. Einen nennenswerten Beitrag daraus hat das Unternehmen in seinen Planungen für 2027 nach eigenen Angaben noch nicht berücksichtigt.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analystin Ella Smith. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 82 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Q2 Holdings, Inc. (QTWO): Kaufen, Kursziel 82,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Ella Smith, Aktienanalystin, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 15:52 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 15:52 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Ella Smith, Aktienanalystin, J.P. Morgan Securities LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.