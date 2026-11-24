Pyung Hwa Industrial Aktie: Hyundai steigt um 11 Prozent, der Zulieferer fällt um fast zehn

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:30 2 Min.

Die Pyung Hwa Industrial Aktie verliert am Dienstag 9,66 Prozent und schließt bei 692 Won. Der Autozulieferer ist drittgrößter Verlierer im Kospi, an einem Tag, an dem sein wichtigster Abnehmermarkt haussiert. Der Kurs liegt unter der kritischen Marke von 1.000 Won.

Bild: KI-generiert (gpt-image-2), aus der Medienbibliothek (Medium 3054), auf 1200 x 675 zugeschnitten

Die Aktie von Hyundai Motor ist am Dienstag um 11,11 Prozent gestiegen. Ein Zulieferer der koreanischen Autoindustrie ging den entgegengesetzten Weg. Die Pyung Hwa Industrial Aktie verlor 74 Won oder 9,66 Prozent und schloss bei 692 Won. Im Kospi, der um 6,32 Prozent zulegte, war das der drittgrößte Tagesverlust. Eine Meldung aus dem Unternehmen haben wir nicht gefunden. Schlusskurs der Pyung Hwa Industrial Aktie 692 KRW Tagesverlust, Platz 3 der Kospi-Verlierer −9,66 % Tagesgewinn von Hyundai Motor zum Vergleich +11,11 % Schwelle der neuen Börsenregel 1.000 KRW Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Digital Today; Kyunghyang Shinmun Das Unternehmen Schläuche und Dämpfer für Koreas Autobauer Pyung Hwa Industrial stellt Gummi- und Kunststoffteile für Autos her, vor allem Schläuche und schwingungsdämpfende Bauteile. Solche Zulieferer hängen an den Stückzahlen der Autohersteller und haben wenig Preismacht. Vor sechs Jahren kostete die Aktie noch rund 1.130 Won. Heute liegt sie deutlich darunter. Dass ausgerechnet an einem starken Tag für Hyundai und Kia Verkäufe einsetzen, deutet darauf hin, dass Anleger Geld aus kleinen, schwachen Titeln abziehen und in die großen Gewinner umschichten. Das ist unsere Lesart, belegt ist nur der Kurs. Die Regel Unter 1.000 Won wird es in Korea ungemütlich Für die Pyung Hwa Industrial Aktie kommt ein strukturelles Problem hinzu. Seit Juli gilt an Koreas Börsen eine neue Vorschrift: Schließt eine Aktie 30 Handelstage in Folge unter 1.000 Won, wird sie unter Beobachtung gestellt. Gelingt in den folgenden 90 Handelstagen keine nachhaltige Erholung über diese Marke, droht der Ausschluss vom Handel. Mit 692 Won liegt das Papier gut 30 Prozent unter der Schwelle (eigene Rechnung). Was man wissen sollte Zulieferer für die koreanische Autoindustrie

Großkunden mit starkem Börsentag

Geringe Handelsumsätze

Markt insgesamt im Aufwind Was Anleger bedenken sollten Grund für den Kursrückgang unbekannt

Kurs unter der 1.000-Won-Schwelle

Wenig Preismacht gegenüber Herstellern

Aktuelle Geschäftszahlen lagen nicht vor Einordnung der Redaktion: Die Pyung Hwa Industrial Aktie steht für die Kehrseite der koreanischen Börsenreform. Was der Markt als Bereinigung begrüßt, setzt Kleinstwerte unter Druck, auch solche mit realem Geschäft. Anleger meiden diese Papiere, solange unklar ist, ob sie die Schwelle zurückerobern. An einem Tag wie heute, an dem das große Geld in die Schwergewichte fließt, verstärkt sich dieser Effekt. FAQ Häufige Fragen zur Pyung Hwa Industrial Aktie Warum ist die Pyung Hwa Industrial Aktie heute gefallen?

Eine Unternehmensmeldung dazu haben wir nicht gefunden. Der Kurs liegt unter der in Korea kritischen Marke von 1.000 Won. Was stellt Pyung Hwa Industrial her?

Autoteile aus Gummi und Kunststoff, vor allem Schläuche und Dämpfungselemente. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Pyung Hwa Industrial Aktie?

Handelssymbol an der Korea Exchange: 090080. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.