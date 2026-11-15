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PVA TePla Aktienanalyse: Aufträge plus 55 Prozent, Aktie auf 6-Monats-Tief – wann zahlt sich der Auftragsboom aus?

aktiencheck.de Redaktion6 Min.

Rekordaufträge für Halbleiter-Messtechnik und Kristallzucht, doch das Ergebnis hinkt hinterher: Die PVA TePla Aktie fällt in einer Woche um 6,38 Prozent auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr. Unsere PVA TePla Aktienanalyse zeigt, warum der Markt zweifelt, was das vierte Quartal leisten muss und was die PVA TePla Aktienprognose jetzt bestimmt.

Titelgrafik im aktiencheck-Design: goldener Kristall und Wafer als Linienzeichnung auf dunkelblauem Grund, aktiencheck.de-Logo, Kicker TecDAX-Verlierer der Woche und die Überschrift der PVA TePla AktienanalyseKI-generierte Illustration
Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de, KI-unterstützt erstellt

Volle Auftragsbücher, aber leere Erwartungen: Die PVA TePla Aktie schloss die Woche mit einem Minus von 6,38 Prozent bei 25,54 Euro und markierte am Freitag ein neues 6-Monats-Tief. Seit dem Jahreshoch im Juni hat sich der Kurs fast halbiert. Dabei hat der Spezialist für Halbleiter-Messtechnik und Kristallzuchtanlagen in den ersten neun Monaten so viele Aufträge eingesammelt wie nie zuvor. Unsere PVA TePla Aktienanalyse erklärt den Widerspruch – und was er für die PVA TePla Aktienprognose bedeutet.

Auftragseingang nach neun Monaten, plus 55 Prozent
273,4 Mio. €
Book-to-Bill-Verhältnis, Vorjahr 1,01
1,50
Umsatz nach neun Monaten, plus 4 Prozent
181,8 Mio. €
EBITDA nach neun Monaten, deutlich unter Vorjahr
10,4 Mio. €
Abstand zum Jahreshoch von 45,64 Euro
−44 %
Quelle: PVA TePla, Neunmonatsbericht vom 5. November 2026; Kurs Xetra

Steckbrief

Unternehmen
PVA TePla AG
Sitz
Wettenberg bei Gießen
Ticker
TPE (Xetra)
Index
TecDAX
Kurs
25,54 Euro
Börsenwert
rund 0,55 Milliarden Euro
Jahreshoch
45,64 Euro (18. Juni 2026)
Geschäft
Metrologie, Kristallzucht, Vakuumtechnik

Stand: 13.11.2026, Xetra-Schluss 13.11.2026; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung

Das Geschäft

Röntgenblick für Chips und Öfen für Kristalle

PVA TePla ist ein typischer deutscher Nischen-Champion – mit großer Abhängigkeit vom Halbleiterzyklus.

Das Unternehmen arbeitet in zwei Bereichen. Metrology liefert Mess- und Inspektionssysteme, mit denen Chiphersteller Fehler in Wafern und fertigen Bauteilen aufspüren – etwa mit Ultraschall-Mikroskopen. Material Solutions baut Anlagen zur Kristallzucht, zum Beispiel für Siliziumkarbid und Indiumphosphid, sowie Vakuum-Industrieöfen. Bei Kristallzuchtanlagen für Indiumphosphid, das in schnellen optischen Datenverbindungen für Rechenzentren eingesetzt wird, hat PVA TePla einen zweiten Kunden gewonnen. Mittelfristig will der Konzern seinen Umsatz auf rund 500 Millionen Euro etwa verdoppeln.

Die Zahlen

Rekordaufträge, schwaches Ergebnis

Für die PVA TePla Aktienanalyse ist die Lücke zwischen Aufträgen und Gewinn der Kern des Problems.

Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro, im dritten Quartal kamen 86,7 Millionen Euro hinzu. Das Verhältnis von neuen Aufträgen zu Umsatz kletterte auf 1,50. Der Umsatz wuchs dagegen nur um 4 Prozent auf 181,8 Millionen Euro, im dritten Quartal lag er mit 62,7 Millionen Euro unter den Erwartungen von rund 67 Millionen Euro. Das EBITDA sank nach neun Monaten auf 10,4 Millionen Euro. Als Gründe nennt PVA TePla eine niedrige Auslastung im Bereich Material Solutions, Kosten der strategischen Weiterentwicklung sowie Sondereffekte von rund 5 Millionen Euro. Lichtblick: Im dritten Quartal verbesserten sich Umsatz, Bruttomarge und EBITDA gegenüber den Vorquartalen.

PVA TePla: Auftragseingang und Umsatz nach neun Monaten

Millionen Euro

  • 9M 2025
  • 9M 2026

Auftragseingang Vorjahr rechnerisch aus der Veränderung von 55 Prozent abgeleitet.

Quelle: PVA TePla, Neunmonatsbericht vom 5. November 2026

Daten als Tabelle
Kennzahl9M 20259M 2026
Auftragseingang176273,4
Umsatz175181,8

Der Ausblick

Das vierte Quartal wird zum Härtetest

PVA TePla bestätigte die im Sommer gesenkte Prognose: einen Umsatz von 255 bis 275 Millionen Euro und ein EBITDA von 26 bis 31 Millionen Euro – beim Ergebnis allerdings am unteren Ende. Rechnerisch muss das vierte Quartal damit ein EBITDA von rund 16 Millionen Euro liefern, mehr als nach den ersten neun Monaten zusammen. Für 2027 stellt das Management eine spürbare Beschleunigung von Wachstum und Profitabilität in Aussicht, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Für die PVA TePla Aktienprognose ist das Schlussquartal deshalb der entscheidende Prüfstein.

Die Analysten

SMC senkt das Ziel – bleibt aber beim Kauf

Das Researchhaus SMC Research senkte nach den Zahlen sein Kursziel von 39,30 auf 35 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Die Analysten reduzierten ihre Schätzungen für 2026 auf 265 Millionen Euro Umsatz und 25,3 Millionen Euro EBITDA – leicht unter der Unternehmensprognose. Metrology habe die Erwartungen übertroffen, Material Solutions sei zurückgeblieben. Gemessen an der Konsensschätzung für den Gewinn 2027 kommt die PVA TePla Aktie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 20. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

PVA TePla Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Das Schlussquartal liefert

    Die Rekordaufträge werden profitabel abgearbeitet, die Jahresziele erreicht. Dann könnte die PVA TePla Aktie einen Teil des Rückgangs aufholen und sich in Richtung des SMC-Ziels von 35 Euro bewegen.

  2. Szenario 2: Warten auf 2027

    Das vierte Quartal fällt durchwachsen aus, der Markt vertagt seine Hoffnungen auf das kommende Jahr. Die Aktie stabilisiert sich auf niedrigem Niveau.

  3. Szenario 3: Prognose verfehlt

    Verzögerungen bei Auslieferungen drücken das Ergebnis unter die Zielspanne. Dann droht ein Rückfall in Richtung der Tiefs aus dem Frühjahr.

  1. 18. Juni 2026

    Jahreshoch

    45,64 Euro

  2. Sommer 2026

    Prognose gesenkt

    Umsatz 255 bis 275 Mio. Euro

  3. 5. November 2026Jetzt

    Neunmonatszahlen

    Rekordaufträge, schwaches EBITDA

  4. März 2027

    Jahreszahlen

    Ausblick auf 2027

Quelle: PVA TePla; Finanzkalender; Stand 15. November 2026

Häufige Fragen zur PVA TePla Aktienanalyse

Warum fällt die PVA TePla Aktie trotz Rekordaufträgen?
Das Ergebnis hinkt den Aufträgen hinterher: Das EBITDA sank nach neun Monaten deutlich, und für das Jahr erwartet PVA TePla nur noch das untere Ende der Prognose. Die Aktie verlor in der Woche 6,38 Prozent.

Was erwartet PVA TePla für 2026?
Einen Umsatz von 255 bis 275 Millionen Euro und ein EBITDA am unteren Ende der Spanne von 26 bis 31 Millionen Euro.

Was macht PVA TePla?
Das Unternehmen liefert Mess- und Inspektionssysteme für die Halbleiterindustrie sowie Anlagen zur Kristallzucht und Vakuumtechnik.

Welches Kursziel hat SMC Research?
35 Euro bei einer Kaufempfehlung. Das ist eine Einschätzung Dritter.

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