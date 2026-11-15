Volle Auftragsbücher, aber leere Erwartungen: Die PVA TePla Aktie schloss die Woche mit einem Minus von 6,38 Prozent bei 25,54 Euro und markierte am Freitag ein neues 6-Monats-Tief. Seit dem Jahreshoch im Juni hat sich der Kurs fast halbiert. Dabei hat der Spezialist für Halbleiter-Messtechnik und Kristallzuchtanlagen in den ersten neun Monaten so viele Aufträge eingesammelt wie nie zuvor. Unsere PVA TePla Aktienanalyse erklärt den Widerspruch – und was er für die PVA TePla Aktienprognose bedeutet.
PVA TePla Aktienanalyse: Aufträge plus 55 Prozent, Aktie auf 6-Monats-Tief – wann zahlt sich der Auftragsboom aus?
Rekordaufträge für Halbleiter-Messtechnik und Kristallzucht, doch das Ergebnis hinkt hinterher: Die PVA TePla Aktie fällt in einer Woche um 6,38 Prozent auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr. Unsere PVA TePla Aktienanalyse zeigt, warum der Markt zweifelt, was das vierte Quartal leisten muss und was die PVA TePla Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- PVA TePla AG
- Sitz
- Wettenberg bei Gießen
- Ticker
- TPE (Xetra)
- Index
- TecDAX
- Kurs
- 25,54 Euro
- Börsenwert
- rund 0,55 Milliarden Euro
- Jahreshoch
- 45,64 Euro (18. Juni 2026)
- Geschäft
- Metrologie, Kristallzucht, Vakuumtechnik
Stand: 13.11.2026, Xetra-Schluss 13.11.2026; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Das Geschäft
Röntgenblick für Chips und Öfen für Kristalle
PVA TePla ist ein typischer deutscher Nischen-Champion – mit großer Abhängigkeit vom Halbleiterzyklus.
Das Unternehmen arbeitet in zwei Bereichen. Metrology liefert Mess- und Inspektionssysteme, mit denen Chiphersteller Fehler in Wafern und fertigen Bauteilen aufspüren – etwa mit Ultraschall-Mikroskopen. Material Solutions baut Anlagen zur Kristallzucht, zum Beispiel für Siliziumkarbid und Indiumphosphid, sowie Vakuum-Industrieöfen. Bei Kristallzuchtanlagen für Indiumphosphid, das in schnellen optischen Datenverbindungen für Rechenzentren eingesetzt wird, hat PVA TePla einen zweiten Kunden gewonnen. Mittelfristig will der Konzern seinen Umsatz auf rund 500 Millionen Euro etwa verdoppeln.
Die Zahlen
Rekordaufträge, schwaches Ergebnis
Für die PVA TePla Aktienanalyse ist die Lücke zwischen Aufträgen und Gewinn der Kern des Problems.
Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro, im dritten Quartal kamen 86,7 Millionen Euro hinzu. Das Verhältnis von neuen Aufträgen zu Umsatz kletterte auf 1,50. Der Umsatz wuchs dagegen nur um 4 Prozent auf 181,8 Millionen Euro, im dritten Quartal lag er mit 62,7 Millionen Euro unter den Erwartungen von rund 67 Millionen Euro. Das EBITDA sank nach neun Monaten auf 10,4 Millionen Euro. Als Gründe nennt PVA TePla eine niedrige Auslastung im Bereich Material Solutions, Kosten der strategischen Weiterentwicklung sowie Sondereffekte von rund 5 Millionen Euro. Lichtblick: Im dritten Quartal verbesserten sich Umsatz, Bruttomarge und EBITDA gegenüber den Vorquartalen.
PVA TePla: Auftragseingang und Umsatz nach neun Monaten
Millionen Euro
- 9M 2025
- 9M 2026
Auftragseingang Vorjahr rechnerisch aus der Veränderung von 55 Prozent abgeleitet.
Quelle: PVA TePla, Neunmonatsbericht vom 5. November 2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|9M 2025
|9M 2026
|Auftragseingang
|176
|273,4
|Umsatz
|175
|181,8
Der Ausblick
Das vierte Quartal wird zum Härtetest
PVA TePla bestätigte die im Sommer gesenkte Prognose: einen Umsatz von 255 bis 275 Millionen Euro und ein EBITDA von 26 bis 31 Millionen Euro – beim Ergebnis allerdings am unteren Ende. Rechnerisch muss das vierte Quartal damit ein EBITDA von rund 16 Millionen Euro liefern, mehr als nach den ersten neun Monaten zusammen. Für 2027 stellt das Management eine spürbare Beschleunigung von Wachstum und Profitabilität in Aussicht, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Für die PVA TePla Aktienprognose ist das Schlussquartal deshalb der entscheidende Prüfstein.
Die Analysten
SMC senkt das Ziel – bleibt aber beim Kauf
Das Researchhaus SMC Research senkte nach den Zahlen sein Kursziel von 39,30 auf 35 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Die Analysten reduzierten ihre Schätzungen für 2026 auf 265 Millionen Euro Umsatz und 25,3 Millionen Euro EBITDA – leicht unter der Unternehmensprognose. Metrology habe die Erwartungen übertroffen, Material Solutions sei zurückgeblieben. Gemessen an der Konsensschätzung für den Gewinn 2027 kommt die PVA TePla Aktie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 20. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
PVA TePla Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Das Schlussquartal liefert
Die Rekordaufträge werden profitabel abgearbeitet, die Jahresziele erreicht. Dann könnte die PVA TePla Aktie einen Teil des Rückgangs aufholen und sich in Richtung des SMC-Ziels von 35 Euro bewegen.
Szenario 2: Warten auf 2027
Das vierte Quartal fällt durchwachsen aus, der Markt vertagt seine Hoffnungen auf das kommende Jahr. Die Aktie stabilisiert sich auf niedrigem Niveau.
Szenario 3: Prognose verfehlt
Verzögerungen bei Auslieferungen drücken das Ergebnis unter die Zielspanne. Dann droht ein Rückfall in Richtung der Tiefs aus dem Frühjahr.
Häufige Fragen zur PVA TePla Aktienanalyse
Warum fällt die PVA TePla Aktie trotz Rekordaufträgen?
Das Ergebnis hinkt den Aufträgen hinterher: Das EBITDA sank nach neun Monaten deutlich, und für das Jahr erwartet PVA TePla nur noch das untere Ende der Prognose. Die Aktie verlor in der Woche 6,38 Prozent.
Was erwartet PVA TePla für 2026?
Einen Umsatz von 255 bis 275 Millionen Euro und ein EBITDA am unteren Ende der Spanne von 26 bis 31 Millionen Euro.
Was macht PVA TePla?
Das Unternehmen liefert Mess- und Inspektionssysteme für die Halbleiterindustrie sowie Anlagen zur Kristallzucht und Vakuumtechnik.
Welches Kursziel hat SMC Research?
35 Euro bei einer Kaufempfehlung. Das ist eine Einschätzung Dritter.
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