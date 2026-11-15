PVA TePla Aktienanalyse: Aufträge plus 55 Prozent, Aktie auf 6-Monats-Tief – wann zahlt sich der Auftragsboom aus?

Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro, im dritten Quartal kamen 86,7 Millionen Euro hinzu. Das Verhältnis von neuen Aufträgen zu Umsatz kletterte auf 1,50. Der Umsatz wuchs dagegen nur um 4 Prozent auf 181,8 Millionen Euro, im dritten Quartal lag er mit 62,7 Millionen Euro unter den Erwartungen von rund 67 Millionen Euro. Das EBITDA sank nach neun Monaten auf 10,4 Millionen Euro. Als Gründe nennt PVA TePla eine niedrige Auslastung im Bereich Material Solutions, Kosten der strategischen Weiterentwicklung sowie Sondereffekte von rund 5 Millionen Euro. Lichtblick: Im dritten Quartal verbesserten sich Umsatz, Bruttomarge und EBITDA gegenüber den Vorquartalen.