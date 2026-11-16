Gegen den Strom der Chipwerte: Die PVA TePla Aktie hält auch im Späthandel ihren Platz unter den TecDAX Gewinnern. An der Börse Stuttgart notierte das Papier um 19:46 Uhr bei 25,62 Euro, ein Plus von 0,16 Euro oder 0,63 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Das bedeutet Rang vier im Technologieindex. Auf Xetra hatte der Halbleiterausrüster aus Wettenberg bei Gießen um 17:30 Uhr mit 25,80 Euro und einem Plus von 1,02 Prozent geschlossen. Ein Teil des Vorsprungs ist damit am Abend abgeschmolzen – doch das Vorzeichen bleibt positiv, während der TecDAX um 22:00 Uhr laut Ariva-Indikation 0,90 Prozent im Minus lag.
PVA TePla Aktie: TecDAX Gewinner – im Späthandel einer der wenigen Chipwerte im Plus, trägt der Insiderkauf durch die Nvidia-Woche?
Die PVA TePla Aktie zählt auch im Späthandel zu den TecDAX Gewinnern: Plus 0,63 Prozent auf 25,62 Euro an der Börse Stuttgart. Während Aixtron, Infineon und Siltronic am Abend weiter nachgeben und an der Wall Street die Halbleiter fallen, hält der Wettenberger Anlagenbauer sein kleines Plus. Was dahintersteckt und welche Marken jetzt zählen.
TPETPE
Der Abend
Wall Street drückt die Chipwerte: PVA TePla hält dagegen
Für Halbleiteraktien war der Montagabend ein Härtetest. Die PVA TePla Aktie hat ihn bislang bestanden – wenn auch knapp.
An der Wall Street verschärfte sich am Abend der Druck auf Halbleiterwerte. Der Nasdaq Composite lag kurz vor US-Handelsschluss 2,47 Prozent im Minus, Nvidia verlor vor den Quartalszahlen am Dienstag gut 4 Prozent. Hinzu kam eine neue Regel des US-Handelsministeriums, die den Fernzugriff auf amerikanische KI-Chips über Rechenzentren in Drittländern einschränkt. Im TecDAX traf das vor allem Aixtron und Infineon, die im Späthandel mehr als 3 Prozent verloren. Die PVA TePla Aktie blieb dagegen im Plus.
Ein Grund dürfte die Meldung vom Montag sein: Laut einer Directors-Dealings-Mitteilung hat Aufsichtsrätin Dr. Myriam Jahn Aktien des Unternehmens gekauft, Berichten zufolge 700 Stück. Der Betrag ist klein, das Signal kommt aber zu einem passenden Zeitpunkt – kurz nachdem die Aktie am Freitag mit einem Minus von 6,86 Prozent auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr gefallen war.
Der Hintergrund
PVA TePla Aktie als TecDAX Gewinner: Rekordaufträge, dünnes Ergebnis
Fundamental bleibt das Bild zweigeteilt. Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro, der Umsatz dagegen nur um 4 Prozent auf 181,8 Millionen Euro, das EBITDA sank auf 10,4 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr peilt das Management 255 bis 275 Millionen Euro Umsatz an und beim EBITDA das untere Ende der Spanne von 26 bis 31 Millionen Euro. Rechnerisch muss das vierte Quartal damit mehr Ergebnis bringen als die ersten drei zusammen.
Metrology als Stütze
Mess- und Inspektionssysteme für die Chipindustrie laufen besser als erwartet.
KI-Thema über Indiumphosphid
Bei Kristallzuchtanlagen für Indiumphosphid, ein Material für optische Datenverbindungen in Rechenzentren, wurde ein zweiter Kunde gewonnen; Beiträge werden ab 2027 erwartet.
Material Solutions schwach
Die Kristallzucht- und Vakuumsparte ist unterausgelastet und drückt auf die Marge.
Die Marken
25 Euro als Haltelinie
Nach Einschätzung der Redaktion bleibt die Zone um das jüngste 6-Monats-Tief bei 25,42 Euro und die runde Marke von 25 Euro die wichtigste Unterstützung. Hält sie, wäre der Montag ein erster Stabilisierungsversuch. Nach oben liegt bei rund 27,30 Euro der Schlusskurs der Vorwoche als erste Hürde. Vom Jahreshoch von 45,64 Euro aus dem Juni ist die Aktie weit entfernt. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Die Analysten
Kaufvoten mit gesenkten Zielen
Jefferies bestätigte nach den Neunmonatszahlen „Buy“ und senkte das Kursziel leicht auf 47 Euro. SMC Research reduzierte sein Ziel auf 35 Euro, blieb aber bei der Kaufempfehlung. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur PVA TePla Aktie
Warum ist die PVA TePla Aktie heute TecDAX Gewinner?
Nach dem Kursrutsch vom Freitag setzte eine Gegenbewegung ein, gestützt von einem gemeldeten Aktienkauf der Aufsichtsrätin Myriam Jahn. Anders als andere Chipwerte hielt die Aktie ihr Plus auch am Abend.
Wo notiert die PVA TePla Aktie im Späthandel?
Um 19:46 Uhr an der Börse Stuttgart bei 25,62 Euro, 0,63 Prozent im Plus.
Was erwartet PVA TePla für 2026?
255 bis 275 Millionen Euro Umsatz und ein EBITDA am unteren Ende der Spanne von 26 bis 31 Millionen Euro.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Jefferies 47 Euro, SMC Research 35 Euro – Einschätzungen der Häuser.
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