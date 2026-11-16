Gegen den Strom der Chipwerte: Die PVA TePla Aktie hält auch im Späthandel ihren Platz unter den TecDAX Gewinnern. An der Börse Stuttgart notierte das Papier um 19:46 Uhr bei 25,62 Euro, ein Plus von 0,16 Euro oder 0,63 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Das bedeutet Rang vier im Technologieindex. Auf Xetra hatte der Halbleiterausrüster aus Wettenberg bei Gießen um 17:30 Uhr mit 25,80 Euro und einem Plus von 1,02 Prozent geschlossen. Ein Teil des Vorsprungs ist damit am Abend abgeschmolzen – doch das Vorzeichen bleibt positiv, während der TecDAX um 22:00 Uhr laut Ariva-Indikation 0,90 Prozent im Minus lag.