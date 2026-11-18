Die PVA TePla Aktie ist am Mittwochmorgen TecDAX Gewinner auf Rang fünf. Im Xetra-Handel steigt das Papier des Spezialisten für Halbleiter-Messtechnik gegen 9:41 Uhr um 2,25 Prozent auf 27,32 Euro. Schon am Dienstag war die PVA TePla Aktie laut Börsendaten um rund fünf Prozent auf 26,78 Euro gestiegen. Ein eigener Anlass ist nicht erkennbar, die Chipwerte erholen sich insgesamt.
PVA TePla Aktie: TecDAX Gewinner – Rekordaufträge, schwache Marge, trägt die Erholung nach dem Fünf-Prozent-Sprung?
Die PVA TePla Aktie steigt am Mittwochmorgen um 2,25 Prozent auf 27,32 Euro und ist damit fünfter unter den TecDAX Gewinnern. Schon am Dienstag legte sie rund fünf Prozent zu. Hinter dem Plus steht der Sektor-Rebound nach den Nvidia-Zahlen, operativ stehen Rekordaufträge einer schwachen Marge gegenüber.
TPETPE
Der Auslöser
Gegenbewegung: warum die PVA TePla Aktie weiter anzieht
Nach dem Kursrutsch Anfang November nutzen Anleger die Erholung der Chipwerte zum Einstieg.
Nvidia hat laut dpa-AFX die Erwartungen übertroffen, auch wenn die nachbörslichen Gewinne wieder schmolzen. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert die PVA TePla Aktie als Hochbeta-Wert doppelt: Zum einen gilt sie als Zulieferer der Chipindustrie, zum anderen war sie nach den Zahlen am 5. November um 8,49 Prozent auf 27,60 Euro eingebrochen und hatte Erholungsbedarf.
Die Zahlen
Rekordaufträge, schwache Marge: die zwei Gesichter der Neun-Monats-Bilanz
PVA TePla (Symbol TPE, ISIN DE0007461006) hat nach neun Monaten Aufträge über 273,4 Millionen Euro verbucht, ein Rekord und ein Plus von 54,9 Prozent. Im dritten Quartal lag der Auftragseingang mit 86,7 Millionen Euro 18 Prozent über der Markterwartung, besonders stark war die Messtechnik. Der Umsatz stieg nach neun Monaten um 3,6 Prozent auf 181,8 Millionen Euro, das EBITDA fiel dagegen von 18,7 auf 10,4 Millionen Euro. Die Prognose für 2026 lautet auf 255 bis 275 Millionen Euro Umsatz und 26 bis 31 Millionen Euro EBITDA, wobei das Management das untere Ende der EBITDA-Spanne erwartet und ein starkes Schlussquartal in Aussicht stellt.
Rekord beim Auftragseingang
Nach neun Monaten 273,4 Millionen Euro, ein Plus von knapp 55 Prozent.
Marge unter Druck
Das EBITDA nach neun Monaten liegt mit 10,4 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahr.
Starkes viertes Quartal nötig
Um die Prognose zu erreichen, muss PVA TePla im Schlussquartal liefern.
Die Marken
PVA TePla Aktie: 27,60 Euro als Rückeroberung
Mit 27,32 Euro nähert sich die Aktie dem Kursniveau von 27,60 Euro, auf dem sie am 5. November nach den Zahlen notierte. Als Einschätzung der Redaktion wäre ein Schlusskurs darüber ein erstes Signal der Stabilisierung. Die Zone um 30 Euro fällt mit der 50-Tage-Linie zusammen (Stand 5. November: 30,86 Euro) und bildet die nächste Hürde. Nach unten gilt der Bereich um 25 Euro als Orientierung. Das ist keine Kursprognose.
Die Analysten
Sieben Häuser, alle positiv: aber niedrigere Ziele
Jefferies bleibt bei „Buy“ und senkte das Kursziel nach den Zahlen von 48 auf 47 Euro. Laut boerse-express.com raten alle sieben erfassten Häuser zum Kauf, im Schnitt liegt das Ziel bei rund 46 Euro. Die Datenlage der Quellen ist nicht einheitlich, die Zahlen sind daher als Richtwert zu lesen. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
Häufige Fragen zur PVA TePla Aktie
Warum ist die PVA TePla Aktie heute TecDAX Gewinner?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die PVA TePla Aktie profitiert von der Erholung der Chipwerte und von einer Gegenbewegung nach dem Kursrutsch vom 5. November.
Was macht PVA TePla?
PVA TePla baut unter anderem Mess- und Anlagentechnik für die Halbleiterindustrie.
Wie lautet die Prognose für 2026?
Umsatz von 255 bis 275 Millionen Euro und EBITDA von 26 bis 31 Millionen Euro, erwartet wird das untere Ende der EBITDA-Spanne.
Welche Kursziele gibt es?
Jefferies nennt 47 Euro, der Durchschnitt liegt laut boerse-express.com bei rund 46 Euro.
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