Warum ist die PVA TePla Aktie heute TecDAX Gewinner?

Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die PVA TePla Aktie profitiert von der Erholung der Chipwerte und von einer Gegenbewegung nach dem Kursrutsch vom 5. November.

Was macht PVA TePla?

PVA TePla baut unter anderem Mess- und Anlagentechnik für die Halbleiterindustrie.

Wie lautet die Prognose für 2026?

Umsatz von 255 bis 275 Millionen Euro und EBITDA von 26 bis 31 Millionen Euro, erwartet wird das untere Ende der EBITDA-Spanne.

Welche Kursziele gibt es?

Jefferies nennt 47 Euro, der Durchschnitt liegt laut boerse-express.com bei rund 46 Euro.