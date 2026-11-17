Charttechnisch hat die PVA TePla Aktie mit dem Sprung über 26 Euro nach Einschätzung der Redaktion einen ersten Schritt gemacht. Als Unterstützung gilt weiterhin das 6-Monats-Tief vom Freitag bei 25,42 Euro zusammen mit der runden Marke von 25 Euro. Nach oben rückt die Zone zwischen dem Vorwochenschluss von 27,28 Euro und dem Kaufkurs der Aufsichtsrätin von 27,44 Euro in den Blick. Erst darüber wäre aus der Gegenbewegung mehr geworden. Vom Jahreshoch bei 45,64 Euro aus dem Juni ist die Aktie weit entfernt. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.