Die PVA TePla Aktie hat am Dienstagmittag einen der vorderen Plätze unter den TecDAX Gewinnern erobert. Um 13:22 Uhr notierte das Papier auf Xetra bei 26,24 Euro, ein Plus von 44 Cent oder 1,71 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 25,80 Euro. Damit liegt der Halbleiterausrüster aus Wettenberg bei Gießen (Kürzel TPE, ISIN DE0007461006) auf Rang zwei im Technologieindex, nur Branchenkollege Aixtron legte stärker zu. Der TecDAX selbst gab zur gleichen Zeit 0,70 Prozent auf 4.039,68 Punkte nach. Vorbörslich war die Aktie bei Lang & Schwarz noch für 25,50 Euro gehandelt worden, also unter dem Vortagesniveau.
PVA TePla Aktie: TecDAX Gewinner – vom Minus am Morgen auf Platz zwei am Mittag, hält die Chip-Erholung bis zu den Nvidia-Zahlen?
Die PVA TePla Aktie gehört am Mittag zu den stärksten TecDAX Gewinnern: Plus 1,71 Prozent auf 26,24 Euro auf Xetra, Rang zwei hinter Aixtron. Vorbörslich lag das Papier noch im Minus, dann griffen Anleger bei Chipwerten wieder zu – Stunden vor den Nvidia-Zahlen. Was den Halbleiterausrüster stützt, welche Marken jetzt zählen und was Analysten sagen.
TPETPE
Der Auslöser
Chipwerte atmen auf: PVA TePla Aktie als TecDAX Gewinner im Sog der Branche
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es am Dienstag nicht. Der Rückenwind kommt aus dem Sektor – und aus Meldungen vom Wochenbeginn.
Am Mittag zeigt sich im TecDAX ein klares Muster: Die Halbleiterwerte, die am Montag vor den Quartalszahlen von Nvidia noch verkauft worden waren, erholen sich. Neben Aixtron mit einem Plus von 2,15 Prozent legen auch SUSS MicroTec und Jenoptik zu. Unter Druck stehen dagegen Softwaretitel wie SAP, Nemetschek und IONOS, die den Index insgesamt ins Minus ziehen. Am Vortag hatten Aixtron 2,83 und Siltronic 2,09 Prozent verloren. Eine eigene Unternehmensmeldung von PVA TePla für den heutigen Dienstag fand die Redaktion nicht.
Nach Einschätzung der Redaktion dürfte dabei auch die Positionierung vor dem Abend eine Rolle spielen. Nvidia legt nach US-Börsenschluss seine Zahlen vor, am Donnerstag folgt der Börsengang von Anthropic. Nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage reicht schon eine etwas entspanntere Stimmung, damit Anleger bei gefallenen Chipwerten wieder zugreifen.
Die Stützen
Kaufvotum und Insiderkauf: Rückenwind vom Wochenstart
Gestützt wird die Erholung von zwei Meldungen aus dem Wochenbeginn. Deutsche Bank Research bestätigte am Montag die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 50 Euro. Analyst Michael Kuhn verwies nach Gesprächen am Rande der Fachmesse SEMICON Europa auf das Messtechnik-Geschäft: Das Management sehe die Ziele für 2028 in diesem Segment bereits mit bestehenden Kunden als erreichbar an. Gesicherte Aufträge sind das nicht.
Dazu kommt ein Insiderkauf: Laut einer Directors-Dealings-Meldung vom Montag hat Aufsichtsrätin Dr. Myriam Jahn am 13. November auf Xetra Aktien für 19.208 Euro erworben, zu einem Preis von 27,44 Euro je Aktie. Rechnerisch sind das 700 Stück. Der Kaufpreis liegt damit über dem heutigen Kurs; am selben Freitag rutschte die Aktie später auf ein 6-Monats-Tief. Das Volumen ist gering, das Signal wird an der Börse dennoch registriert.
Der Hintergrund
Rekordaufträge, dünnes Ergebnis
Fundamental bleibt das Bild zweigeteilt. Nach neun Monaten stieg der Auftragseingang um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro, ein Rekordwert. Der Umsatz wuchs dagegen nur um 4 Prozent auf 181,8 Millionen Euro, das EBITDA fiel auf 10,4 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr peilt das Management 255 bis 275 Millionen Euro Umsatz an und beim EBITDA das untere Ende der Spanne von 26 bis 31 Millionen Euro. Rechnerisch muss das Schlussquartal damit mehr operatives Ergebnis liefern als die ersten drei Quartale zusammen.
Messtechnik als Wachstumsträger
Mess- und Inspektionssysteme für Chiphersteller stehen im Mittelpunkt der Deutsche-Bank-Studie.
KI-Bezug über Indiumphosphid
Bei Kristallzuchtanlagen für Indiumphosphid, ein Material für optische Datenverbindungen in Rechenzentren, wurde ein zweiter Kunde gewonnen; Beiträge werden ab 2027 erwartet.
Material Solutions unterausgelastet
Die Sparte für Kristallzucht und Vakuumtechnik drückt weiter auf die Marge.
Die Marken
PVA TePla Aktie: die Zone um 27,30 Euro als nächste Hürde
Charttechnisch hat die PVA TePla Aktie mit dem Sprung über 26 Euro nach Einschätzung der Redaktion einen ersten Schritt gemacht. Als Unterstützung gilt weiterhin das 6-Monats-Tief vom Freitag bei 25,42 Euro zusammen mit der runden Marke von 25 Euro. Nach oben rückt die Zone zwischen dem Vorwochenschluss von 27,28 Euro und dem Kaufkurs der Aufsichtsrätin von 27,44 Euro in den Blick. Erst darüber wäre aus der Gegenbewegung mehr geworden. Vom Jahreshoch bei 45,64 Euro aus dem Juni ist die Aktie weit entfernt. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Die Analysten
Kaufvoten mit weit gespreizten Zielen
Die Analysten bleiben überwiegend positiv. Neben Deutsche Bank Research mit 50 Euro bestätigte Jefferies nach den Neunmonatszahlen „Buy“, senkte das Kursziel aber leicht auf 47 Euro. Das Researchhaus SMC Research nahm sein Ziel von 39,30 auf 35 Euro zurück und blieb bei der Kaufempfehlung. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Bühnen für das Management folgen bald: das Deutsche Eigenkapitalforum am 23. November, ein Symposium von Goldman Sachs am 25. und eine Berenberg-Konferenz am 30. November.
Häufige Fragen zur PVA TePla Aktie
Warum ist die PVA TePla Aktie heute TecDAX Gewinner?
Chipwerte erholen sich am Mittag vom Ausverkauf des Vortags, Stunden vor den Nvidia-Zahlen. Gestützt wird PVA TePla zudem vom bestätigten Kaufvotum der Deutschen Bank und einem Insiderkauf. Um 13:22 Uhr notierte die Aktie auf Xetra 1,71 Prozent höher bei 26,24 Euro.
Was erwartet PVA TePla für 2026?
255 bis 275 Millionen Euro Umsatz und ein EBITDA am unteren Ende der Spanne von 26 bis 31 Millionen Euro.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Deutsche Bank Research 50 Euro, Jefferies 47 Euro, SMC Research 35 Euro – jeweils Einschätzungen der Häuser.
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